Brinkum. „Die Mannschaft ist definitiv besser, als es der Tabellenplatz aussagt“, ist sich Mario Müller, Trainer des FTSV Jahn Brinkum, sicher. Die Basketballerinnen rangieren in der Bezirksoberliga mit sechs Punkten auf dem sechsten Platz. Jedoch kassierten die Brinkumerinnen einige unglückliche und knappe Niederlagen. Daher besteht zumindest im Klassement noch Luft nach oben.

Denn laut Müller haben seine Schützlinge eigentlich eine gute Leistung in der Hinrunde gezeigt. „Auch wenn uns oftmals das Quäntchen Glück gefehlt hat, von dem wir in der vergangenen Saison noch profitiert hatten.“ Damit bezieht er sich zum Beispiel auf die 40:48-Niederlage gegen den vermeintlich schwächeren Gegner TuS Ebstorf am fünften Spieltag. „Das war absolut nicht eingeplant. Vielleicht sind wir auch mit der falschen Einstellung ins Spiel gegangen“, unterstreicht Müller, der vor allem in der Offensive noch Nachholbedarf erkennt. „Die Mädels müssen es noch lernen, die Spielsysteme konsequenter durchzuziehen. Manchmal agieren wir dann noch zu ratlos, finden keine spielerischen Lösungen. In manchen Situation müssen wir noch mehr die Ruhe bewahren, dürfen nicht direkt in Panik verfallen.“ Dagegen würden seine Spielerinnen in der Defensive schon einen guten Job machen, sehr stabil stehen. „Da lassen wir nur wenig anbrennen“, lobt Müller.

Müller will Jugend integrieren

Ohne wirkliche Veränderungen im Kader geht der FTSV Jahn Brinkum in die Rückserie. Lediglich ein paar Akteurinnen aus der Jugend werden das eine oder andere Mal ins kalte Wasser geworfen werden. „Sie sollen dann auch schon mal ein bisschen Spielpraxis bei uns sammeln“, verrät Müller, der mit seinen Schützlingen am Wochenende auf die Uelzen Baskets trifft. Im Hinspiel heimste der Tabellensechste einen klaren 77:50-Erfolg ein. Trotzdem war der Übungsleiter nicht ganz zufrieden: „Wir haben 50 Punkte kassiert. Das ist mir dann doch ein bisschen viel, auch wenn die Offensive in dem Spiel einen Lauf hatte“, so Müller. „Wir dürfen den Gegner dennoch nicht unterschätzen.“