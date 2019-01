Trainer Mario Müller sah einen durchwachsenen, aber erfolgreichen Punktspielauftakt seines Teams. (Karsten Klama)

Brinkum. Die Basketballerinnen des FTSV Jahn Brinkum sind mit einem Erfolgserlebnis in das Punktspieljahr 2019 gestartet. Im Bezirksoberliga-Heimspiel gegen den TuS Ebstorf setzten sich die Spielerinnen um Trainer Mario Müller knapp mit 43:38 (24:18) durch.

Allerdings fiel dem FTSV der Start ins Jahr schwer. „Das Resümee ist: Es war ein Sieg, aber mehr auch nicht“, stellte Müller fest, dass bei seinem Team noch viel Luft nach oben ist. „Man hat uns die zweimonatige Pflichtspielpause angemerkt. Man hatte das Gefühl, dass wir noch in der Winterpause sind“, fügte der Coach an. Seine Mannschaft fand nur schleppend ins Spiel. Gerade einmal sechs Zähler sammelte sie im ersten Viertel. Wesentlich erfolgreicher waren allerdings auch die Gäste nicht, denen zehn Punkte aber zur Führung reichten. Es folgte das stärkste Viertel der Gastgeberinnen. Sie entwickelten nun etwas mehr Sicherheit und mehr Zug zum Korb und schienen endgültig zu erwachen. Dementsprechend drehten sie die Partie und erspielten sich eine 24:18-Halbzeitführung. Ebstorf präsentierte sich nicht als größte Herausforderung für den FTSV. „In erster Linie standen wir uns selbst im Weg“, wusste Müller, warum sich sein Team nicht richtig absetzen konnte. „Wenn wir das abgerufen hätten, was wir können, wäre der Sieg deutlich höher ausgefallen.“

Auch nach dem Seitenwechsel fehlten auf beiden Seiten die Erfolgserlebnisse und die spielerischen Glanzpunkte. Allerdings spielte Brinkum den Erfolg sicher nach Hause, auch wenn der TuS vor dem Schlussviertel noch einmal auf drei Punkte herankam. Am Ende, und das passte zu Müllers nicht gerade euphorischer Einschätzung der Begegnung, kam keine einzige Spielerin auf beiden Seiten auf eine zweistellige Punktzahl. Für Brinkum erzielten Sandra Lohse und Tina Rohlfs jeweils acht Zähler, auf Ebstorfer Seite sammelten Victoria Haufe und Aenne Knobling jeweils neun Punkte.

Dank des vierten Sieges im sechsten Spiel verteidigte der FTSV den vierten Tabellenrang und darf sich vor den kommenden Aufgaben bei Schlusslicht Uelzen Baskets an diesem Sonntag und beim Vorletzten TSV Lamstedt II am 16. Februar nach oben orientieren. „Wir wollen schon sehen, dass wir am Ende Dritter werden. Man muss schließlich Ziele haben“, sagte Müller. Das wäre in der ersten Saison im Punktspielbetrieb ein voller Erfolg. Der MTV Tostedt und der TV Falkenberg, die die Tabelle anführen, sind wohl kaum noch einzuholen. Der SV Grambke Oslebshausen, der einen überraschenden Erfolg über die bis dato ungeschlagenen Tostedterinnen feierte, dagegen ist bei nur vier Punkten Vorsprung noch greifbar, zumal die Brinkumerinnen gleich drei Spiele weniger ausgetragen haben.

FTSV Jahn Brinkum: Albrecht (2 Punkte), Al. Bock (2), An. Bock, Böger (2), Lohse (8/1 Dreier), Lücke (5), Rohlfs (8), J. Schulz (2), T. Schulz (6), Weyd (7), Zielinski, Zimmer (1).