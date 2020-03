Enttäuscht, dass das Saisonziel nicht erreicht wurde: Jahn-Coach Mario Müller. (Michael Braunschädel)

Brinkum. Auch mit einem weiteren Sieg im finalen Meisterschaftsspiel hätten die Damen des FTSV Jahn Brinkum das vorgegebene Saisonziel von Trainer Mario Müller nicht mehr erreicht. Der Übungsleiter wollte die Saison in der Basketball-Bezirksoberliga mit einer ausgeglichenen Bilanz beenden. Aufgrund des Coronavirus ist die Spielzeit nun frühzeitig vorbei, die Brinkumerinnen beenden diese auf einem enttäuschenden siebten Platz.

Fünf Siegen stehen in der Statistik zehn Niederlagen gegenüber. Damit ist der FTSV Jahn Brinkum meilenweit von den eigenen Ansprüchen entfernt. Und das stimmt den Übungsleiter natürlich absolut nicht zufrieden. „Wir haben unser Ziel aus unterschiedlichsten Gründen definitiv nicht erreicht. Auch wenn wir das letzte Spiel noch gewonnen hätten, würde am Ende keine ausgeglichene Bilanz bei uns zu Buche stehen. Da haben wir uns alle etwas mehr erhofft“, lautet das Saisonfazit von Müller.

Dabei erwischten die Brinkumerinnen eigentlich einen recht ordentlichen Start in die Saison. An den ersten vier Spieltagen sammelten sie mit den Siegen gegen die Uelzen Baskets (77:50) und den TSV Lamstedt II (44:36) gleich vier Zähler. Doch in der Folge lief in der Hinrunde nicht mehr allzu viel zusammen. Oftmals schien der FTSV Jahn Brinkum auf der Siegerstraße zu sein, ließ sich aber die Butter noch vom Brot nehmen und verließ das Parkett schließlich als Verlierer. So zum Beispiel bei den knappen Pleiten gegen den BC-VSK Osterholz-Scharmbeck (38:39) oder die BTS Neustadt (34:39). „Wenn du dann einmal in der Abwärtsspirale bist, kommst du da auch nur schwierig wieder heraus. Es ist dann extrem knifflig, den Negativlauf zu überwinden“, erklärt Müller, der durchaus kritisch in die Analyse geht. „In einigen Partien haben die Mädels auch nicht die richtige Einstellung gefunden. Sonst wären in der Hinrunde schon noch mehr Punkte möglich gewesen.“

Einige Kontrahenten unterschätzt

In der Rückserie sollte dann alles besser werden. Wurde es aber nicht. Erneut konnten nur die Uelzen Baskets (70:42) und zum ersten Mal in der Spielzeit der TuS Ebstorf (70:40) bezwungen werden. Zum zweiten Aufeinandertreffen mit Osterholz-Scharmbeck trat der FTSV Jahn Brinkum gar nicht erst an, weil er nicht genügend Spieler stellen konnte. Und so kam dann der ernüchternde siebte Rang zustande. „Das ist dann das Ergebnis, wenn man nicht in jedem Spiel 100 Prozent gibt. Dann verlierst du auch mal gegen vermeintlich schlechtere Teams“, bemängelt Müller, der nun hofft, dass seine Truppe die Lehren daraus zieht und es in der kommenden Spielzeit besser macht. „Wir werden die Fehler analysieren und dann versuchen, in der Vorbereitung daran zu arbeiten. Aus Niederlagen kann man schließlich mehr lernen als aus Siegen“, sieht der Coach das Positive.

Aber woran lag es jetzt genau, dass der FTSV Jahn Brinkum weit hinter seinen eigenen Ansprüchen zurückblieb und das Saisonziel dementsprechend deutlich verfehlte? Müller hat dafür zwei Hautpgründe ausgemacht: Zum einen liege es an der löchrigen Verteidigung, wie der Übungsleiter erläutert: „Es hat nicht jeder immer alles gegeben. Ich hatte mir einfach etwas mehr Biss in den Zweikämpfen gewünscht. Teilweise waren wir viel zu weit weg von den Gegenspielern, haben ihnen das Leben nicht schwer genug gemacht.“ Auch deswegen habe seine Mannschaft viel zu viele einfache Körbe kassiert.

Offensive zu ideenlos

Doch auch in der Offensive sah der Jahn-Coach einige Baustellen: „Wir haben phasenweise viel zu holprig und planlos agiert.“ Außerdem wurde zu Beginn der Saison ein neues Spielsystem integriert. Auch damit seien einige Spielerinnen nicht wirklich zurecht gekommen, meint Müller. „Das werden wir in der Vorbereitung dann noch weiter verfeinern“, kündigt er an.

Allerdings will der Übungsleiter nicht komplett alles schwarz malen. So zeigt er sich mit der Integration einiger Jugendspielerinnen aus der U16 durchaus zufrieden. Kiara Lena Jäschke etwa sammelte erste Erfahrungen im Seniorenbereich, bestritt zwei Begegnungen für den FTSV Jahn in der Rückserie. „Sie hat sich sehr gut eingeführt. Ihr Potenzial war sofort ersichtlich. Es muss jetzt einfach unsere Aufgabe sein, immer mehr Jungspunde in den Kader zu integrieren“, erklärt Müller, der auch weiß, dass es schwierig ist, Spielerinnen von außerhalb zu bekommen. „Wenn dann jemand hier aus der Region in Frage kommt, geht sie lieber eine Liga höher anstatt zu uns. Deshalb müssen wir den Nachwuchs weiter fördern bei uns.“ Wenn das gelingt, sollte einer ausgeglichenen Bilanz nichts mehr im Wege stehen. „Von der Qualität des Kaders her könnten wir in der Liga schon auf dem vierten oder fünften Platz landen“, ist sich Müller sicher. In der Saison 2020/2021 erfolgt dann der nächste Anlauf.

Weitere Informationen

Die Scorer im Überblick

1. Franziska Lücke (133 Punkte/13 Spiele/10,2 Punkte pro Spiel)

2. Annabell Drente (124/13/9,5)

3. Tina Rohlfs (100/14/7,1)

4. Tamara Schulz (76/12/6,3)

5. Sandra Lohse (63/13/4,8)

6. Alena Catiana Bock (58/13/4,5)

7. Nele Albrecht (33/5/6,6)

8. Sarah Sophia Weyd (26/12/2,2)

9. Andrea Bock (21/12/1,8)

10. Katharina Zimmer (18/9/2)

11. Joanna Schulz (12/3/4)

12. Kiara Lena Jäschke (10/2/5)

13. Regina Riesenbeck (10/8/1,2)

14. Jennifer Ziele (6/8/0,8)