Die beste Nachricht vorweg: Die Basketballerinnen des FTSV Jahn Brinkum konnten zum Bezirksoberliga-Punktspiel gegen den VfL Stade antreten. Nachdem dem FTSV in der Vorwoche so viele Spielerinnen gefehlt hatten, dass er für die Partie beim BC VSK Osterholz-Scharmbeck passen musste, konnte Trainer Mario Müller nun auf neun Akteurinnen zurückgreifen. Weil die allerdings ganz schlecht ins Spiel fanden, liefen sie früh einem deutlichen Rückstand hinterher und verloren die letzte Begegnung in eigener Halle in dieser Saison klar mit 48:73 (21:34).

Die Brinkumerinnen hatten sich einiges ausgerechnet und durchaus auf Augenhöhe mit dem Kontrahenten gewähnt. Alle Ambitionen auf einen Sieg waren jedoch nach wenigen Minuten komplett verschwunden. „Wir haben die Anfangsphasen einfach komplett verschlafen“, seufzte Brinkums Trainer Mario Müller und hatte damit einen Grund für die Niederlage bereits erkannt. Nach sieben Minuten wartete seine Mannschaft immer noch auf den ersten Korb, lag bereits mit 0:16 im Hintertreffen, als sie die ersten Punkte überhaupt sammelte. Diese Hypothek konnten die Gastgeberinnen während der gesamten Partie nicht mehr wettmachen. „Da läufst du nur noch hinterher“, ärgerte sich Müller. „Als wären wir in den ersten Minuten noch komplett in der Kabine gewesen.“

Dass die Einschätzung, auch gegen Stade etwas holen zu können, nicht komplett aus der Luft gegriffen war, zeigte sich im zweiten und im dritten Viertel: Den zehnminütigen Abschnitt vor der Pause entschied der FTSV Jahn mit 15:14 für sich, der nach dem Seitenwechsel endete 18:18. „Das war vollkommen in Ordnung. Wir sind dann sogar noch bis auf elf Punkte herangekommen, aber dann im letzten Viertel wieder komplett eingebrochen“, sah Müller, dass seine Mannschaft den Aufschwung nicht allzu lang konservierte.

Auch wenn sein Team sich jede Wurfchance und jeden Zähler hart habe erarbeiten müssen, sei die Offensive nicht das Problem gewesen. In der Defensive dagegen machte der Trainer einen Schwachpunkt aus: „Das gesamte Spiel über hatten wir Probleme, sind zu langsam zurückgelaufen und waren zu weit weg von den Gegenspielerinnen. So haben wir viele einfache Körbe kassiert. Dann kannst du nicht gewinnen.“ In den verbleibenden beiden Partien will er dennoch das Maximum holen. „Dann ist es ein versöhnlicher Abschluss.“

FTSV Jahn Brinkum: A. Bock (2 Punkte), An. Bock (3), Drente (12/1 Dreier), Lohse (5/1), Lücke (11), Rohlfs (4), Schulz (9), Weyd, Zimmer.