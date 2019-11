Lamstedt. Der Matchplan von Lothar Weyd, den Gegner ordentlich in Bewegung zu bringen, ist aufgegangen. Der Trainer des FTSV Jahn Brinkum hatte offenbar die richtige Taktik gewählt. Seine Mannen siegten in der Basketball-Bezirksliga Nord mit 64:57 (27:16) beim TSV Lamstedt und sprangen damit auf den sechsten Platz. „Hut ab vor der Mannschaftsleistung“, schwärmte der Coach.

Seine jungen Wilden – Nikolas Hellmuth war mit 25 Jahren der älteste Spieler im Kader – setzten die Vorgaben des Trainers zu 100 Prozent um. Deswegen führten die Weyd-Schützlinge nach dem ersten Viertel bereits mit 15:10. Im zweiten Viertel legten die Gäste sogar eine Schippe drauf, bauten den Vorsprung bis zur Halbzeitpause bis auf 27:16 aus. „Wir haben den Gegner wirklich schwindelig gespielt“, verriet Weyd. Lediglich die Freiwurfquote sei ausbaufähig gewesen. „Wie schon im letzten Spiel haben wir einige leichte Würfe versiebt.“

So auch im zweiten Durchgang, als der FTSV Jahn Brinkum in einen kurzen Tiefschlaf fiel. „Wir sind dann vom Matchplan abgewichen – warum auch immer“, erklärte Weyd. Und das spielte dem robust agierenden TSV Lamstedt dann natürlich in die Karten. Die Hausherren robbten sich im dritten Viertel plötzlich bis auf 36:38 heran. Erst im letzten Abschnitt fanden die Gäste dann wieder zurück in die Spur, dominierten das Geschehen auf dem Parkett. Nun saßen auch endlich die Freiwürfe. Und deshalb bejubelten die Brinkumer an Ende einen ungefährdeten 64:57-Erfolg. Das war der zweite Sieg in Folge, am kommenden Wochenende gegen den TSV Altenwalde soll dann der dritte Streich folgen. „Ich rechne uns schon ganz gute Chancen aus“, blickte Weyd voraus.

FTSV Jahn Brinkum: E. Buß (3 Punkte), T. Buß, Hellmuth (15), Karwelies (8), Kattau (2), Kleps (16/1 Dreier), Schmidt, Schön (13), Weyd (7/1).