Sicherte sich über 300 Meter Hürden den ersten Platz: Bent Johnßen vom LC Hansa Stuhr. (Golenia)

Stuhr-Moordeich. Bei den Bezirksmeisterschaften der U20- und U16-Jugend hätte Lokalmatador Jannick Voß im Stabhochsprung buchstäblich für das Highlight sorgen können. Da sein Trainer nicht vor Ort war, verzichtete der deutsche Vizemeister jedoch auf einen Start in seiner Paradedisziplin. Stattdessen gewann Voß den Speerwurf der U20 mit einer Weite von 44,48 Metern. Insgesamt sammelten die Jugendlichen des LC Hansa Stuhr gleich fünf Titel.

Längst nicht alle startberechtigten Athleten des Kreisleichtathletikverbands Diepholz nahmen an den Titelkämpfen teil. Insgesamt verzeichneten die Organisatoren rund 250 Meldungen. Berthold Buchwald sah vor allem die Terminplanung seitens des Verbandes als Ursache für die teils dünnen Starterfelder: „Die zeitliche Anordnung der Deutschen Meisterschaften, Landesmeisterschaften und dann erst Bezirksmeisterschaften ist Unfug. Für die Topleute sind Bezirksmeisterschaften zu diesem Zeitpunkt kein Anreiz.“

Wer nicht antrat, verpasste allerdings zugleich die Chance, bei besten Bedingungen noch einmal Bestleistungen aufzustellen. Dabei wurden auch bei fehlender Konkurrenz in den einzelnen Disziplinen Titel vergeben, falls die dafür nötigen Leistungsstandards erfüllt wurden.

Der erste Titel des Tages ging an Bent Johnßen. Der Stuhrer meisterte die 300 Meter Hürden der M15 im Alleingang in Bestzeit von 44,61 Sekunden. Danach überraschte Hansa-Athlet Milan Thies mit seinem Sieg über 100 Meter ebenfalls mit einer Bestzeit von 12,61 Sekunden bei knappen zwei Hunderstel Vorsprung auf den Zweitplatzierten Samed Baris (VfL Hameln). Den dritten Titel für den LC Hansa in der M15 sicherte sich Fynn Klinke über 800 Meter in 2:14:45 Minuten.

Über 110 Meter Hürden probierte sich Elvio Kremming erstmals über die höheren Hindernisse in der Altersklasse U20 mit vollem Erfolg – der 16-Jährige gewann nicht nur den Titel, sondern setzte sich zugleich mit den erzielten 15,38 Sekunden auf Platz zwei der aktuellen Landesbestenliste.

Vollauf zu überzeugen wusste auch Robin Ehlich. Der 16-jährige Stuhrer stellte gleich drei neue Bestleistungen auf, unter anderem als Vizemeister im Hochsprung mit 1,69 Metern. Ein Großteil der Stuhrer Athleten wird die Lise-Meitner-Schule in Moordeich Ende des Monats beim Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ vertreten. Vier erste Plätzen, für die allerdings keine Titel vergeben wurden, sammelten die Starter des TSV Asendorf. Lucius Brüning gewann in der M14 im Kugelstoßen (9,38 m) und Speerwurf (29,58 m). Ebenso siegte Pia Schlaak in der U20 mit Kugel und Speer (7,60 m/28,55 m). Der FTSV Jahn Brinkum war durch Luca Stechert vertreten. Der 15-Jährige holte sich im Speerwurf mit 35,74 Meter den Vizetitel.

Weitere Informationen

Weitere Ergebnisse unserer Athleten

Männliche Jugend U20

100 Meter: 11. Jesco Luca Wehrhahn (LC Hansa Stuhr) 12,42 sec, 12. Robin Ehlich (LC Hansa Stuhr) 12,53. 800 Meter: 2. Samuel Maass (LC Hansa Stuhr) 2:18,77 min. 4x100 Meter: 2. StG Hansa-Ettenbüttel (Wehrhahn, Ehlich, Voß, Kremming) 46,34 sec. Hochsprung: 3. Elvio Kremming (LC Hansa Stuhr) 1,66m, 4. Jannick Voß (LC Hansa Stuhr) 1,56. Weitsprung: 5. Janis Lawinczak (TSV Asendorf) 5,10 m. Speerwurf: 3. Robin Ehlich (LC Hansa Stuhr) 36,60 m.

Männliche Jugend U16

M 15: 100 Meter: 3. Linus Lawinczak (TSV Asendorf) 12,71. Hochsprung: 3. Luca Stechert (FTSV Jahn Brinkum) und Milan Thies (LC Hansa Stuhr) 1,56, 5. Fynn Klinke (LC Hansa Stuhr) 1,56. Weitsprung: 4. Linus Lawinszak 5,20. Kugel: 4. Luca Stechert 8,29. Speerwurf: 3. Bent Johnßen (LC Hansa Stuhr) 33,64.

M 14: Hochsprung: 2. Lucius Brüning (TSV Asendorf) 1,43. Speerwurf: 2. Ole Holthus (TSV Asendorf) 21,18.

Weibliche Jugend U16

W 15: 300 Meter: 1. Franziska Hinke (LC Hansa Stuhr) 47,87. Speerwurf: 2. Nanke Kern (LC Hansa Stuhr) 25,99.

W 14: 100 Meter: 5. Anna Jerkovic (LC Hansa Stuhr) 13,99. Kugel: 2. Anna Jerkovic 8,39 CGO