Nordwohlde/Dimhausen. Alle Wünsche sind für die Volleyballerinnen des SV Dimhausen nicht in Erfüllung gegangen. Nicht, wie erhofft, in eigener Halle wird der Bezirksligist Anfang April um den Aufstieg in die Landesliga kämpfen, sondern in Harsefeld. Doch die Mannschaft von Trainer Jörg Menzel ist für diese Spiele gerüstet. Das hat sie am letzten Spieltag der Saison noch einmal eindrucksvoll bewiesen und die Auswärtspartie gegen den VfL Bückeburg mit 3:2 für sich entschieden.

Auch wenn es tabellarisch für beide Mannschaften um nichts mehr ging, lieferten sie sich einen intensiven Schlagabtausch über die volle Distanz. „Im ersten und fünften Satz haben wir mit der Mannschaft gespielt, die auch in der Relegation spielen soll“, verriet Menzel. Was er sah, dürfte ihm gefallen haben, denn die Generalprobe lief in diesen Durchgängen nach Plan: Den ersten Satz gewann seine Mannschaft allzu deutlich mit 25:11, den Entscheidungssatz entschied die stärkste SVD-Formation mit 15:8 für sich. „Das sah schon gut aus“, registrierte Menzel zufrieden.

Zwischen diesen beiden Durchgängen wechselte der Trainer fleißig. Alle Akteurinnen sollten am letzten Spieltag noch einmal möglichst viel Spielpraxis bekommen. „Das hat sich die Mannschaft auch verdient. Alle haben bislang einen tollen Job gemacht“, lobte Menzel sein Team, das sich mit den Bückeburgerinnen, die auf Rang drei in den Spieltag gestartet waren, einen offenen Schlagabtausch lieferte. Den zweiten Satz entschieden die Gastgeberinnen mit 25:14 für sich, im dritten hatte wieder Dimhausen die Nase vorn – 25:18 und die 2:1-Gesamtführung. Doch der VfL gab sich noch nicht geschlagen und zwang die Partie mit 25:19 in den Entscheidungsdurchgang. Dort hatte der SVD dann die besseren Nerven und holte sich zwei Punkte: 34 Zähler hat das Team in 16 Partien gesammelt und sich damit die Zugabe Relegation mehr als verdient.

Diese wird am ersten April-Wochenende stattfinden. Ausrichter wird der TuS Harsefeld sein, Vizemeister der Bezirksliga 2 Bremen/Lüneburg. Dazu kommen der MTV Ramelsloh, Vizemeister der Bezirksliga 3 Bremen/Lüneburg, und Bremen 1860 III als Siebter der Landesliga 4. Dimhausen wird zunächst auf den Landesligisten treffen. „Das wird eine große Herausforderung, auch weil 1860 ein Verein mit vielen Mannschaften ist“, weiß Menzel. „Aber wir müssen uns auch nicht verstecken.“ Die beiden Sieger der Halbfinals treffen im Anschluss aufeinander, um den freien Platz in der Landesliga der kommenden Saison auszuspielen. Menzel hatte darauf gehofft, die Relegation in Nordwohlde ausrichten zu können. „Aber da gibt es eine feste Reihenfolge – und wir waren leider nicht dran. Mit unseren Fans wäre es sicher etwas leichter geworden, aber wir fahren trotzdem mit einem guten Gefühl nach Harsefeld.“