Elvio Kremming (Nr. 592) und Lasse Pixberg (594) bei der Übergabe. (Golenia)

Hamburg. Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Dieses Vorhaben hat die 4x100-Meter-Staffel der Startgemeinschaft Hansa-Ettenbüttel-Oldenburg in die Tat umgesetzt. Das Quartett um Lasse Pixberg, Elvio Kremming (beide Stuhr), Jeron Serbin (Ettenbüttel) und Tim Gutzeit (Oldenburg) hat bei den Norddeutschen U20-Meisterschaften in Hamburg den Landesrekord der U18 auf 42,06 Sekunden verbessert.

Nie lief eine Staffel im Kreisleichtathletik-Verband Diepholz schneller. In Hamburg führte diese Performance zum zweiten Platz. „Die Verbesserung des Rekordes war auf bessere Wechsel und die starke Konkurrenz zurückzuführen“, erklärte LC-Leichtathletikabteilungsleiter Berthold Buchwald. Aufgrund der pfeilschnellen Performance gehört die Staffel bei den Deutschen Meisterschaften am 26. Juli in Ulm auf alle Fälle mit zu den Favoriten. Kremming, in der Staffel als Zweiter startend, zeichnete sich ebenfalls über die 200 Meter aus. Im Vorlauf kam er auf eine Zeit von 23,06 Sekunden und im B-Finale triumphierte er – trotz Gegenwind – in persönlicher Bestzeit von 22,75 Sekunden.

Lea Jerkovic dagegen verzichtete auf den Hindernislauf und widmete sich den 1500 Metern. Sie ging das Rennen eher vorsichtig an. „Nach der zu schnellen ersten Runde bei den Landesmeisterschaften in Göttingen war sie verunsichert“, meinte Buchwald. In der letzten Runde legte Jerkovic dann doch noch einen Zahn zu und hievte sich noch auf den zweiten Platz.

„Wäre die Strecke noch zehn Meter länger gewesen, hätte sie die Führende noch überholt“, ist sich der Coach sicher. Die Zeit von 4:46 Minuten sei gut, aber noch nicht das letzte Wort. Bei der Deutschen Meisterschaft in Ulm wird sie dann wieder über die Hindernisstrecke starten.