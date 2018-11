Christoph Varnhorn erzielte für den SV Haendorf starke Ergebnisse. (SV Haendorf)

Kutenholz/Asendorf-Haendorf. Die Luftpistole-Schützen des SV Haendorf haben einen tollen Start in die neue Saison der 2. Bundesliga Nord hingelegt. Sie besiegten am ersten Wettkampftag den Gastgeber SV Kutenholz und den SP Brackstedt jeweils mit 4:1 und stehen vor dem Heimwettkampf am 11. November auf dem zweiten Platz.

SV Kutenholz - SV Haendorf 1:4. Selbst der Angstgegner konnte Haendorf nicht stoppen. Gegen Kutenholz hatte der SVH noch keinen Wettkampf in der 2. Bundesliga gewonnen und auch die beiden letzten Begegnungen in der Landesverbandsliga verloren. Im siebten Anlauf aber platzte der Knoten, wie Trainer Bernd Cordes berichtete. Er gab aber auch zu: „So klar, wie im Nachhinein der 4:1-Sieg ausfiel, lief der Wettkampf nicht. Es war eine Begegnung auf Augenhöhe.“ Marc Bonne gab trotz starken 370 Ringen gegen Jana Peper (375) den ersten Punkt ab. Christoph Varnhorn an Position eins punktete dagegen mit 13 Ringen Vorsprung ganz sicher für Haendorf. Timon Cordes musste gegen Steffen Hauschild dagegen mehr bangen, ehe sein 374:371-Sieg feststand. Jens Frieling und Stefan Pabstmann machten den Haendorfer Erfolg schließlich perfekt.

SV Haendorf - SP Brackstedt 4:1. Nach der Hälfte des Wettkampfes sah es nicht nach einem klaren Sieg aus. 2:2 und eine Begegnung mit Gleichstand beobachtete Bernd Cordes. Dann sah er die Niederlage von Timon Cordes gegen Meik Kutzeck. Brackstedt (in der Nähe von Wolfsburg) lag vorn. Doch die Haendorfer gaben die richtige Antwort: An Position eins setzte sich Christoph Varnhorn siegte deutlich, noch klarer machte es Stefan Pabstmann. Und auch Marc Bonne ließ kaum etwas anbrennen. Jens Frieling lag nach zwei Sätzen mit drei Ringen hinten. Mit 94 und 96 Ringen drehte er jedoch seinen Wettkampf und stellte den 4:1-Endstand her. „Mit 1858 Ringen im ersten und 1859 Ringen im zweiten Wettkampf war man auch mit dem Mannschaftsringergebnis mehr als zufrieden“, berichtete Bernd Cordes, dessen Team am 11. November um 10 Uhr den SV Assel und um 15.15 Uhr den Tabellenführer SV Uetze erwartet.

Weitere Informationen

2. Bundesliga Nord Luftpistole

SV Kutenholz - SV Haendorf 1:4

Sven Delventhal - Christoph Varnhorn 363:376

Steffen Hauschild - Timon Cordes 371:374

Sönke Borchers - Jens Frieling 368:370

Thilo Wehr - Stefan Pabstmann 364:368

Jana Peper - Marc Bonne 375:370

SV Haendorf - SP Brackstedt 4:1

Christoph Varnhorn - Nils Bosenius 378:371

Timon Cordes - Meik Kutzeck 372:378

Jens Frieling - Andreas Keune 376:374

Stefan Pabstmann - Katja Broich 368:349

Marc Bonne - Matthias Thom 367:362 THR