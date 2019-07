Stuhr. Wie gut er in Form ist, konnte Sebastian Kohlwes beim Halbmarathon in Hamburg nicht unter Beweis stellen. Die rund 8400 Starter, die bei 33 Grad unterwegs waren, litten unter der extremen Hitze. Zahlreiche Läufer gaben das Rennen auf, etliche mussten im Krankenhaus versorgt werden. Für den Topläufer vom LC Hansa Stuhr ging die Gesundheit vor: „Bis zur ersten Zwischenzeit bei Kilometer 10,55 (35:10 Minuten) war es noch okay. Doch danach wurde es immer heißer. Ich habe viel getrunken und den Kopf gekühlt und das Rennen einfach nur noch zu Ende gejoggt. Die Zeit war nur noch Nebensache.“ In einem international stark besetzten Feld platzierte sich Kohlwes in 1:17:05 Stunden auf Platz 22 dennoch weit vorne.