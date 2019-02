Die deutsche Tenniselite der Altersklasse W60: die Barrierin Carola Eiseler und ihre Finalgegnerin Sabine Schmitz (ETUF Essen). (FR)

Mit dem Heimspiel gegen den DTV Hannover am 12. Januar endete die Winterpunktspielrunde für die Damen-50-Mannschaft des Barrier TC in der Regionalliga. Carola Eiseler, Mannschaftsführerin des BTC, weiß die punktspielfreie Zeit bis zum Start der Sommersaison aber zu überbrücken. Sehr erfolgreich hat sie in den vergangenen Wochen an verschiedenen Turnieren teilgenommen – mit der deutschen Vizemeisterschaft in der Altersklasse W60 als Höhepunkt.

Los ging es für Eiseler jedoch mit den Landesmeisterschaften des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen in Isernhagen. „Meine Frau darf in diesem Jahr erstmals in der Altersklasse Damen 60 antreten. Da das letzte Jahr sportlich nicht optimal lief, ist sie derzeit aber meist nicht gesetzt“, berichtet Klaus-Dieter Eiseler, der seine Frau als Trainer zu den Turnieren begleitet. In Isernhagen zog Carola Eiseler souverän ins Endspiel ein und traf dort auf Edeltraut Horstmann (Huder TV). Beide kennen sich seit Jahren und trainieren sogar teilweise zusammen. Im Finale setzte sich Eiseler glatt in zwei Sätzen durch. Nur eine Woche später trafen sich beide schon wieder, als sie das Finale der „International German Senior Indoors“ in Essen ausspielten. In einem gutklassigen Dreisatzmatch gewann abermals die Barrierin und sicherte sich den zweiten Turniersieg binnen weniger Tage.

Essen war dann auch jüngst der Austragungsort der nationalen Tennishallenmeisterschaften für Senioren. An Position vier gesetzt, zeigte Carola Eiseler starke Leistungen und zog ins Halbfinale ein. In einem Marathonmatch über drei Stunden hatte Eiseler gegen Margreth Beyer (Andernacher TC) das bessere Ende für sich und traf einen Tag später auf die Seriensiegerin der Vorjahre, Sabine Schmitz (ETUF Essen). „Das war ein wirklich spannendes Match. Am Ende fehlten Carola ein wenig die Kräfte nach dem harten Halbfinale am Vortag“, sagte Klaus-Dieter Eiseler nach der knappen Dreisatzniederlage seiner Frau. „Trotzdem kann sie damit natürlich sehr zufrieden sein. In der im April erscheinenden Deutschen Rangliste wird sie wieder unter den Top Ten vertreten sein.“

Seit mittlerweile sechs Jahren reist das Ehepaar Eiseler mehrmals im Jahr zu Altersklassenturnieren. Ein wirkliches Startereignis kann Klaus-Dieter Eiseler nicht ausmachen: „Wir haben damals eigentlich nur die Punktspiele absolviert, hatten im Prinzip kein richtiges Training. Dann haben wir die ersten Turniere gespielt und den Reiz für uns erkannt. Mittlerweile sind wir ziemlich ehrgeizig, sind etwa vier Mal pro Woche auf dem Platz und absolvieren in diesem Jahr zusätzlich auch noch ein Fitnesstraining“, gibt er einen Einblick in die Zeitplanung: „Am Ende eines Jahres kommt neben dem deutschen auch der internationale Turnierkalender raus. Wir schauen dann, welche Veranstaltungen für uns interessant und machbar sind.“ Um die Kosten in Grenzen zu halten und vor Ort flexibler zu sein, hat sich Familie Eiseler eigens ein Wohnmobil angeschafft. Pro Jahr kommen so mehrere 10 000 Kilometer zusammen. Allein in Deutschland sind Anreisen von 500 bis 700 Kilometern keine Seltenheit, aber auch außerhalb der Republik haben die Eiselers schon an Turnieren teilgenommen: so im kroatischen Umag, im niederländischen Amsterdam oder im tschechischen Karlsbad. „Große Freude hatten wir immer auch am Turnier auf Usedom, aber das wurde in den letzten Jahren immer größer und hat den familiären Charakter verloren. Turniere im Berliner Umland sind auch nicht so nach unserem Geschmack, aber es gibt durchaus Orte, die wir wiederholt ansteuern, weil uns der Ablauf anspricht“, verdeutlicht Klaus-Dieter Eiseler, der sich im vergangenen Jahr mehrerer Operationen unterziehen musste und darauf hofft, in diesem Jahr wieder selbst aktiv zum Schläger greifen zu können.

Für 2019 stehen mindestens zehn Wettbewerbe auf dem persönlichen Turnierkalender von Klaus-Dieter und Carola Eiseler: „Ja, dieses Jahr wollen wir nochmal angreifen, nachdem 2018 nicht viel möglich war. Unsere persönliche Situation lässt diese Reisen seit einiger Zeit gut zu“, so Klaus-Dieter Eiseler, der Rentner ist. Als selbstständige Versicherungsmaklerin kann seine Frau ebenfalls gut planen. Seine vielfältigen Turniererfahrungen hat das Ehepaar in den beiden zurückliegenden Jahren auch im eigenen Verein eingebracht. Sehr erfolgreich organisierte es zwei Mal gemeinsam mit vielen Mitstreitern das Barrier Pfingstturnier. Eine weitere Auflage wird es in 2019 jedoch nicht geben. „Durch den Zusammenschluss der Tennisverbände Niedersachsen und Bremen gibt es zeitgleich in der Region Hannover ebenfalls ein Turnier. Da haben wir uns schon letztes Jahr gegenseitig einige Teilnehmer entzogen. So macht der Aufwand dann keinen Sinn“, ist Klaus-Dieter Eiseler die Enttäuschung über das Vorgehen des Verbandes anzuhören. Doch schnell findet er auch daran positive Dinge: „Wenn es von Verbandsseite nicht gewollt ist, dann lassen wir es und spielen stattdessen ein vereinsinternes Doppel-/Mixed-Turnier.“