Brinkums Trainer Mike Gabel hat einen klaren Ansatz: "Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben", sagt er. (Thorin Mentrup)

Der Bremer Fußballverband hat die Reißleine gezogen: Kein Fußball auf Verbandsebene an diesem Wochenende und in der kommenden Woche, so lautet der Beschluss einer Videokonferenz vom Mittwochabend. Davon betroffen sind mit dem SC Weyhe, dem TSV Melchiorshausen, dem Brinkumer SV und dem JFV Weyhe-Stuhr auch Klubs aus dem Diepholzer Nordkreis.

Nun ist die Idee einer Sportpause während der Corona-Pandemie nicht neu: Derzeit ruht etwa in Vechta auf Kreisebene der Ball bis einschließlich 29. Oktober, auch im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst und in Cloppenburg wird nicht gespielt. Auch in Bremen sei die Ansteckungsdynamik hoch, der Amateurfußball befinde sich nicht unter einer Schutzglocke, betont der Bremer Fußballverband. Immer mehr Vereine hätten Schwierigkeiten, leistungsfähige Mannschaften auf die Spielfelder zu schicken. „Dadurch ist ein fairer Wettbewerb zunehmend gefährdet“, heißt es in seiner Mitteilung.

Wie es weitergehen soll, soll in der kommenden Woche gemeinsam mit den Vereinen entschieden werden. Mike Gabel, mit seinem Brinkumer SV Tabellenführer der Bremen-Liga, hofft darauf, dass die Saison nicht längerfristig unterbrochen wird. „Das hat auch gar nichts mit unserer sportlichen Situation zu tun und damit, dass wir einen Lauf haben“, merkt er an. Vielmehr gehe es darum, „dass wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Es wird auch im nächsten Jahr nicht weg sein.“ Er beruft sich zudem auf Untersuchungen im Auftrag der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und des niederländischen Fußballverbandes (KNVB), die grundsätzlich ergeben haben, dass während des Fußballspielens die Dauer der engen Kontakte so kurz ist, dass es eigentlich auf dem Spielfeld kaum zu Infektionen kommen kann. Demnach hat im Schnitt ein Spieler in den 90 Minuten rund 40 Sekunden Kontakt zu einem bestimmten Gegenspieler – und meist auch nicht frontal. Als Sportart mit geringen Kontakten und unter freiem Himmel ist das Infektionsrisiko gering.

Man sei zwar Amateursportler, „aber wir betreiben unseren Sport leistungsorientiert und richten unser Leben danach aus“, verdeutlicht Gabel, dass der Fußball eine große Rolle spielt beim Brinkumer SV. Im Gegensatz zum Frühjahr wisse man zudem genauer, was man tun könne, um sich vor dem Virus zu schützen. „Darauf achten wir in unserem Verein sehr.“ Am wichtigsten sei jedoch, das betont Gabel ausdrücklich, dass die Wirtschaft nicht noch einmal heruntergefahren werden müsse. Insofern habe er schon Verständnis für den Schritt, im Amateurbereich eine kurze Pause einzulegen. Er hoffe nur, dass sie nicht allzu lang dauere. Bis eine Entscheidung fällt, werden die Brinkumer weiterhin trainieren. Völlig aus dem Rhythmus wollen sie für den Fall der Fälle schließlich nicht geraten.

Im Fußballkreis Diepholz ist die Lage entspannter. Zwar liegt auch hier die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner bei einem Wert von über 50, ist aber am Donnerstag leicht gesunken. Eine generelle Absage ist bislang kein Thema für dieses Wochenende. „Bisher gibt es keine Überlegungen in dieser Hinsicht“, sagte der Kreisvorsitzende Andreas Henze aus Bassum. Das liege auch daran, dass Landrat Cord Bockhop erklärte, nahezu die Hälfte aller akuten Corona-Fälle lasse sich „auf Infektionsgeschehen in der ehemaligen Kaserne in Wagenfeld und in Asylbewerberunterkünften in Stuhr zurückführen“. Im übrigen Landkreis sei ein deutlich gemäßigteres Infektionsgeschehen zu verzeichnen.

Dennoch verfolgt der Fußballkreis die Entwicklung genau. „Wir gehen auch auf alle Meldungen und Wünsche unserer Vereine ein“, unterstreicht Henze. Wer aus Gründen der Vorsicht ein Spiel absagen wolle, müsse keine Probleme befürchten. Das lief unter anderem am vergangenen Wochenende beim Kreisligaduell zwischen dem TSV Bramstedt und dem SV Mörsen-Scharrendorf problemlos. Bislang sei man gut durch die Saison gekommen, betont Henze. „Aber auch, weil die Vereine sehr gut mitarbeiten“, lobt der Kreisvorsitzende die Klubs. Allerdings weiß auch er, dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt: „Die Situation kann sich jeden Tag ändern.“