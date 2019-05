Göksan Vurgung und Roman Obst (beide links) vom SV Heiligenfelde kassierten beim SC Twistringen ein deutliches 0:5. (Vasil Dinev)

Mit diesem Auftritt haben sich die Bezirksliga-Fußballer des SV Heiligenfelde keinen Gefallen getan: Beim SC Twistringen ging die Elf von Trainer Torben Budelmann am vergangenen Sonnabend mit 0:5 (0:2) unter – und verlor auch gleich Platz sieben an den Rivalen. Da der zweite Verfolger, TSV Bassum, seine Partie am Vortag bereits mit 3:1 gewonnen hatte, rutschte der SVH nun auf Rang neun ab.

Für die Blaumeisen erzielten Christoph Hainke (14.), Philipp Meyer (44., 48.), Christoph Harms (58.) und Zweitherren-Goalgetter Dennis Kuhangel (82.) die Tore. Ein Freistoß, der in der Mauer versandete, blieb aus Sicht der Gäste die gefährlichste Torannäherung. Angesichts dieser deutlichen Schlappe ging auch der Übungsleiter hart mit seiner Mannschaft ins Gericht. „Ich kenne die Mannschaft so nicht, das war grausam. Wir waren nicht auf dem Platz“, bilanzierte Budelmann. So dürfe man sich nicht präsentiert. Einzig bei Gianluca Nolte, der dieses Mal mit fast 80 Minuten mehr Spielzeit als üblich bekam, milderte er die Kritik leicht ab: „Er hat das ordentlich gemacht.“ Doch um sich im Kader zu bewähren, müsse auch er noch zulegen.

Große Freude herrschte dagegen bei den Gastgebern. „Wir haben das Spiel angenommen und gekämpft“, lobte SCT-Coach Michael Schultalbers, der Lennart Bors ersetzen musste. Der Torjäger hatte sich in der Vorwoche das linke Handgelenk gebrochen und wird für den Rest der Saison fehlen. Für ihn rückte Dennis Kuhangel, der mit der Twistringer Zweitvertretung in der Kreisklasse bereits 13 Tore erzielte, in den Sturm. Er hat sich nun für den Rest der Saison bei der ersten Herren festgespielt und belohnte sich nach Vorlage Christoph Hainkes mit dem Treffer zum 5:0-Endstand. „Er ist viel gelaufen und hat gut gearbeitet“, merkte der Trainer an.

Die Heiligenfelder machten es den Hausherren zu Beginn allerdings auch ziemlich einfach. Auf dem holprigen Geläuf vertändelte Mirko Labbus den Ball, Christoph Hainke reagierte schnell, ergatterte das Spielgerät und netzte nach kurzem Solo zum Führungstreffer ein (14.). Auch in der Folge ging Schultalbers Matchplan auf: Den Gegner früh attackieren, zu langen Bällen zwingen – und dann mit den großen Defensivleuten wie Simon Beuke und Phil Brunkhorst den Gegenangriff einleiten. Vor allem das Umschaltspiel über die Flügelflitzer Hainke und Christoph Harms stellte die Gäste vor Probleme, während Kuhangel im Zentrum mehrere Gegenspieler auf sich zentrierte. Eine Hainke-Flanke nutzte schließlich Kapitän Philipp Meyer, um vor der Pause per Kopf auf 2:0 zu erhöhen (44.). Meyer war es auch, der den Willen der Gäste brach: Sein 3:0 nach Freistoß Marcel Avdullis kurz nach Wiederanpfiff bedeutete die frühzeitige Entscheidung (48). „Wir haben die entscheidenden Zweikämpfe verloren“, bemängelte SVH-Trainer Budelmann folgerichtig. Seiner Elf konnte er nur zugutehalten, dass sie trotz der schwierigen Platzverhältnisse versuchte, ordentlichen Fußball zu spielen. Weil die entscheidenden Pässe ausblieben und entsprechend auch keine Torchancen entstanden, nützte es seinen Mannen nur nichts.

In der Folge spielten die Gastgeber befreit auf. Wieder war es Meyer, der zunächst auf Christoph Harms auflegte (58.). Dennis Kuhangel bedankte sich vor Abpfiff für seinen Ehrentreffer bei Hainke für das Zuspiel (82.).

Mit nunmehr vier Partien ohne Niederlage hat der SC Twistringen eine erfolgreiche Schlussphase eingeläutet. „Wir wollen Platz sieben verteidigen und am Ende 45 Punkte haben“, gab Schultalbers die Maßgabe aus. Sprich: Zwei Siege sollen es noch werden.

Dafür will er auch weiterhin auf Kuhangel im Sturm setzen. Kommende Saison solle er jedoch wieder in der zweiten Mannschaft auf Torejagd gehen. Zwei Siege zum Abschluss erwartet derweil auch Budelmann von seinem Team. Von der hohen Pleite in Twistringen soll es sich aber nicht beeindrucken lassen. „Darunter darf die Motivation nicht leiden“, betonte er.