Abgeschüttelt: Bassums Oliver Meyer (links) setzt sich in dieser Szene gegen Vilsens Jakob Warnke durch. Der Angreifer brachte die Lindenstädter im Spiel um Platz drei in Führung. (Thorin Mentrup)

Mörsen. Der FC Sulingen hat die dritte Auflage des Stelter-Cups des SV Mörsen-Scharrendorf gewonnen. Im Endspiel feierte die Mannschaft der beiden Trainer Stefan Rosenthal und Frank Fischer einen ungefährdeten 4:1-Erfolg gegen den Bezirksliga-Rivalen SC Twistringen. Rang drei sicherte sich der TSV Bassum, der den Kreisligisten SV Bruchhausen-Vilsen mit 2:0 bezwang.

Die Sulinger erhielten für ihren Triumph eine Prämie von 180 Euro. Die Twistringer bekamen 120, Bassum 90 und Vilsen 60 Euro. Andreas Siegmann, Chef des gastgebenden SV Mörsen-Scharrendorf, der wie Vorjahressieger Harpstedter TB in der Vorrunde gescheitert war und während der Endrunde trainierte, war besonders mit dem Verhalten der insgesamt sechs Teilnehmer sehr zufrieden. „Hier sind alle sehr fair miteinander umgegangen, das muss man den Mannschaften hoch anrechnen.“ Weniger glücklich war er mit der Zuschauerresonanz: Nur rund 50 Interessierte fanden am Freitagabend den Weg auf die Mörsener Sportanlage. Das allzeit drohende Unwetter war sicherlich ein Faktor.

FC Sulingen - SC Twistringen 4:1 (1:1). Am Ende war das Finale eine einseitige Angelegenheit. Auf Twistringer Seite standen zu diesem Zeitpunkt zwei Akteure aus der zweiten Mannschaft und ein A-Jugendlicher auf dem Platz. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung hat die Elf von Trainer Friedhelm Famulla personelle Probleme, die durch die Ausfälle von Marcel Avdulli und Kai-Simon Wessels während des Endspiels noch anwuchsen. „Die Situation ist kompliziert“, brachte es Famulla auf den Punkt. Als sich Avdulli, der umgeknickt war, gerade behandeln ließ, ging Sulingen durch Bennet Lüdeckes Foulelfmeter in Führung (5.), dem ein Ballverlust Philipp Meyers vorausgegangen war. Sulingen bestimmte das Spiel, Twistringen brauchte rund 20 Minuten, um sich zu befreien und selbst mehr Akzente zu setzen. Mit einem Schuss aus der Drehung genau in den Winkel glich Leon Timmermann aus (25.).

Ein Doppelschlag des FC durch Lüdeckes zweiten Treffer (40.) und ein Tor von Mathis Reichert (43.). entschieden die Partie nach dem Seitenwechsel. Twistringen bäumte sich noch einmal auf, hatte durch Christoph Harms’ Lattentreffer aber Pech. Doch insgesamt agierte Sulingen aktiver und auch gefährlicher. Torben Wiegmann beseitigte elf Minuten vor dem Ende die letzten Zweifel am Sieg.

TSV Bassum - SV Bruchhausen-Vilsen 2:0 (0:0). Ein Bassumer Sieg hatte sich im ersten Durchgang nicht wirklich abgezeichnet. Wieder fehlten den Lindenstädtern etliche Stammkräfte, dementsprechend brauchten sie einige Zeit, um ihren Rhythmus zu finden. Auch Vilsens Coach Patrick Tolle musste einige Spieler ersetzen, doch seine junge Elf fand ganz ordentlich in die Partie. Der Bezirksliga-Absteiger gestaltete die Begegnung nicht nur offen, sondern hinterließ auch den etwas aktiveren Eindruck. Die Lilahemden hatten dementsprechend die besseren Gelegenheiten, vor allem durch Niklas Schröder und Jakob Warnke, die beide jedoch an Nils Heuermann scheiterten.

Bassum steigerte sich im zweiten Durchgang deutlich, riss das Geschehen an sich und drängte auf den Führungstreffer. Die Überlegenheit der Lindenstädter wurde größer und größer, das 1:0 durch Oliver Meyer war die logische Folge (58.). Jan-Christoph Kornaus Eigentor nach einer Ecke von Ole Scharf, die Manka Madun per Kopf noch einmal richtig gefährlich machte, war dann gleichbedeutend mit der Entscheidung (65.).