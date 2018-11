Andreas Tiemann und seine Bassumer verteidigten die Tabellenführung in der Oberliga. (INGO MOELLERS)

Wilhelmshaven. Am zweiten Spieltag hatten die Oberliga-Squasher des Bassumer SC Shooting Birds mit Personalsorgen zu kämpfen. Ohne die Gastspieler Jan Ole Bleil und Jill Witt sowie einige Verletzte ging es für die dezimierte Mannschaft nach Wilhelmshaven. Im ersten Spiel besiegte sie den Gastgeber RC Rüstersiel mit 3:0, zog gegen den Favoriten Boast Busters Jeverland aber mit 1:2 den Kürzeren.

RC Rüstersiel – Bassumer SC Shooting Birds 1:3 (4:9, 89:130). Vor dem Spiel hatten sich die Bassumer um Mannschaftssprecher Andreas Tiemann drei Punkte als Ziel gesetzt. Danach sah es zu Anfang aber nicht aus. Gegen Emmanuel David hatte Tiemann keine Chance und verlor alle drei Sätze. Nicolaas Gerritsen, der in drei Sätzen gegen Dieter Röben nur zehn Punkte zuließ, und Michael Weiler, der Stephan Austermann kaum mehr Chancen gewährte, drehten die Partie. „Die Gegner haben nur wenige Punkte bekommen. Damit war der Sieg schon in der Tasche“, sagte Tiemann. Altmeister Steven Williams lieferte sich mit Frank Fiedler ein enges Match. Im ersten Durchgang musste er zwar eine 10:12-Niederlage einstecken, konnte das Spiel aber noch drehen und gewann am Ende mit 3:1.

Bassumer SC Shooting Birds – Boast Busters Jeverland 2:2 (7:9, 132:147). Gegen den Favoriten hatten sich die Bassumer kaum Chancen ausgerechnet: „Mit Jorrit de Vries haben sie den besten Spieler der Liga in ihren Reihen“, wusste Andreas Tiemann um das schwierige Match. Folgerichtig verlor er gegen den Spitzenspieler der Boast Busters in drei Sätzen. Zwischen Gerritsen und Andreas Thomas sowie Weiler und Joke Ulrich wurde es spannend. Am Ende aber setzten sich die Bassumer durch. Auch wenn Williams zwar das Spiel gegen den 24-jährigen Marvin Stöhr verlor, feierten die Shooting Birds den Zähler gegen Jeverland fast wie einen Sieg: „Wir haben uns sehr gefreut. Insgesamt konnten wir wichtige Punkte mit nach Hause nehmen“, sagte Tiemann zufrieden.

Weitere Informationen

RC Rüstersiel – Bassumer SC Shooting Birds 1:3

Emmanuel David - Andreas Tiemann 11:8, 11:3, 11:9; Dieter Röben - Nicolaas Gerritsen 3:11, 3:11, 4:11; Stephan Austermann - Michael Weiler 2:11, 7:11, 8:11; Frank Fiedler - Steven Williams 12:10, 5:11, 2:11, 10:12

Bassumer SC Sh. Birds – Boast Busters Jeverland 2:2

Andreas Tiemann – Jorrit de Vries 8:11, 4:11, 4:11; Nicolaas Gerritsen – Andreas Thomas 11:9, 11:7, 5:11, 11:6; Michael Weiler – Joke Ulrich 6:11, 8:11, 11:6, 11:9, 11:6; Steven Williams – Marvin Stöhr 11:5, 5:11, 8:11, 7:11 NKN