Hat derzeit nur Augen für seinen SV Mörsen-Scharrendorf: Trainer Friedhelm Famulla. Nach dem Pokalfinale wechselt er zum Endspiel-Gegner TSV Weyhe-Lahausen. (Thorin Mentrup)

Mörsen/Lahausen. So eine Geschichte kann nur der Fußball schreiben, heißt es so schön. Wenn am Sonnabend um 18 Uhr der Schiedsrichter anpfeift, beginnt für die Trainer des SV Mörsen-Scharrendorf und des TSV Weyhe-Lahausen ihr jeweils letztes Spiel auf der Trainerbank ihres Vereins – und das beim Kreispokalfinale in Neuenkirchen. Aufseiten des TSV werden Thorsten Eppler und Eckart Zunft nach der Saison ihren Hut nehmen und Platz für ihren Nachfolger machen. Dieser ist der derzeitige Trainer des SVMS – Friedhelm Famulla, der also im Pokalendspiel gegen seinen neuen Verein antritt.

Findige Fußball-Fans werden bei einer derartigen Konstellation schnell hellhörig. Schließlich gab es eine nahezu identische Situation vor wenigen Wochen im DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Für die Eintracht stand Niko Kovač an der Seitenlinie und traf auf seinen künftigen Arbeitgeber – Frankfurt gewann mit 3:1. Eine Parallele, um die natürlich auch Mörsens Famulla weiß: „Ich bin noch bis zum 19. Juni Trainer von Mörsen und konzentriere mich nur auf den Verein. Alles andere spielt keine Rolle.“ Für Famulla ist es sogar sein erstes Endspiel. „Ich bin seit 34 Jahren Trainer, bin sechsmal aufgestiegen, war aber noch nie im Pokalfinale.“ Er und sein Team sind „heiß auf das Finale“, wie er sagt. Der SVMS-Coach sieht zwei gleichstarke Mannschaften, bei denen die Tagesform über Sieg oder Niederlage entscheiden werde.

Nicht ganz so ausgeglichen schätzt TSV-Trainer Thorsten Eppler die Chancen ein. „Ich glaube, Mörsen ist der Favorit und wir sind leichter Außenseiter“, meint er. Doch abschenken will er die „Chance, die du nicht jede Woche hast“, natürlich nicht. „Wir sind hoch motiviert, und wenn wir geschlossen als Mannschaft auftreten, dann wird es ein interessantes Spiel“, weiß der Übungsleiter, der bereits die Teilnahme am Finale als ein „Highlight“ bezeichnet. Mit einem Sieg würden die Spieler selbstredend Zunfts und seinen Abschied ein wenig versüßen, was aber für Eppler nicht das Wichtigste ist. „Auch für die Jungs ist das Finale ein riesiger Erfolg, aber sie spielen für sich“, sagt er und fügt lachend hinzu: „Wenn sie uns ein Abschiedsgeschenk machen, wäre das super.“

Weitere Informationen

Die Partien im Überblick

Oldies Ü50

SG Bruchhausen-Vilsen/Süstedt - TuS Frisia Goldenstedt (13 Uhr)

Altherren Ü32

SC Twistringen - SG St. Hülfe-Heede (14 Uhr)

Altherren/Herren 7er

Barnsdorfer SV - SV Lessen II (14.30 Uhr)

Altliga Ü40

Barnstorfer SV - TuS Frisia Goldenstedt (16 Uhr)

Frauen

SG Bruchhausen-Vilsen - SG Mörsen-Scharrendorf (16 Uhr)

Herren

SV Mörsen-Scharrendorf - TSV Weyhe-Lahausen (18 Uhr)