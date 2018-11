Hat in dieser Saison bisher keine Spielminute beim TuS Sudweyhe gefehlt: Mittelfeldakteur Malte Pirngruber. (Thorin Mentrup)

Sudweyhe. Fußballromantikern dürfte bei dieser Geschichte das Herz aufgehen: Ein Spieler, der seit 25 Jahren nur für einen Verein spielt. Das können wahrscheinlich nur die wenigsten von sich behaupten – Malte Pirngruber schon. In seiner gesamten Laufbahn schenkte er nur einem Verein seine Treue: dem TuS Sudweyhe. „Mit vier habe ich angefangen und seitdem nie woanders gespielt“, sagt der Mittelfeldakteur, der in dieser Saison mit 13 Einsätzen und 1170 Spielminuten bisher keine Sekunde verpasst hat.

Während Sudweyhe sich in den vergangenen vier Jahren dreimal in den Top Fünf platzierte, stehen die Mannen um Christian Mach momentan auf Rang zwölf. Eine eher ungewohnte Situation, die sich Pirngruber nur schwer erklären kann: „Im Training läuft es gut, auch das ganze Drumherum stimmt. Vielleicht fehlen bei einigen die letzten Prozente, die uns die Gegner in den Spielen voraus sind“, glaubt der 29-Jährige. Aber auch fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen hätten einen Teil zur jetzigen Situation beigetragen. „Das sind halt Sachen, wo die Konzentration leidet und die Jungs ihren Unmut rauslassen“, weiß Pirngruber, der aber auch andere Zeiten seines TuS kennt: „Früher war es mit dem Meckern viel schlimmer. Das haben wir ganz gut in den Griff bekommen.“

Neben einigen Auf- und Abstiegen erlebte er in den 25 Jahren vor allem eins: den starken Zusammenhalt untereinander: „Von klein auf habe ich mit meinen Freunden zusammengespielt. Natürlich sind vereinzelnd Spieler weggegangen oder dazugekommen, aber der Kern hat sich bis heute gehalten. Das zeichnet den Verein auch aus“, erzählt Malte Pirngruber, dem zwei Ereignisse im Kopf geblieben sind. Der Abstieg in die Kreisliga in der Saison 2011/2012 gehörte dabei zu den negativen. „Im Relegationsspiel konnten wir uns leider nicht durchsetzen und mussten eine Etage runter. Das war natürlich nicht so schön“, erinnert sich der 29-Jährige zurück. Zwei Jahre hielt er sich mit seiner Mannschaft in der Kreisliga auf, bis er in der Saison 2013/2014 die Rückkehr in die Bezirksliga feiern durfte. „Das war ein tolles Gefühl und hat viel Spaß gemacht“, betont Pirngruber, der beim TuS nicht nur Fußball spielt.

Tischtennis ist seine andere Leidenschaft, der er fast so lange nachgeht wie dem Fußball. „Als ich sieben war, gab es in der Grundschule Mini-Tischtennis-Meisterschaften. Das hat mir so gut gefallen, da habe ich mich direkt angemeldet“, erzählt er. Gemeinsam mit seinen Fußballkameraden Jan-Ove Bäker und Mirko Meyer mischt er in der 2. Bezirksklasse Herren mit und steht derzeit auf Rang fünf. „Es läuft bisher ganz gut. Unser Anspruch ist ähnlich hoch wie beim Fußball. Wir wollen unter die ersten Vier“, lautet die Ansage des 29-Jährigen. Dass es terminlich zu Komplikationen kommt, ist selten der Fall: „Von der Zeit her passt es ganz gut. Meistens spielen wir in der Woche oder am Freitag. Dann muss ich manchmal das Training beim Fußball ausfallen lassen“, gibt der Mittelfeldakteur schmunzelnd zu.

Mit seinem TuS Sudweyhe möchte er im Fußball wieder an alte Erfolge anknüpfen und die oberen Ränge anvisieren. Einfach wird es in dieser Saison aber nicht: „Wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, ist es natürlich eine riesige Aufgabe. Durch den Sieg gegen Heiligenfelde haben wir uns aber etwas Luft verschafft. Das macht uns natürlich Mut“, sagt Pirngruber.

Gegen Heiligenfelde habe man eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Das habe in einigen anderen Partien gefehlt. „Wir haben so gespielt, wie wir es eigentlich immer haben wollten. Dieses Erfolgserlebnis haben wir gebraucht“, betont der 29-Jährige, der sich gegen den kommenden Gegner, die SG Diepholz, gute Chancen ausrechnet. „Alles andere als ein Sieg wäre nicht gut. Wir müssen uns so präsentieren wie gegen Heiligenfelde. Dann können wir es schaffen. Außerdem dürfen wir den Anschluss nicht verlieren. Umso wichtiger wäre also ein Sieg“, weiß Malte Pirngruber.