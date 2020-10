Nach langer Verletzungspause zurück: Kira Becker (am Ball) überzeugte auf Anhieb bei ihrem Comeback für die HSG Bruchhausen-Vilsen. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Die Landesklassen-Handballerinnen der HSG Bruchhausen-Vilsen haben gleich in der ersten Begegnung der neuen Saison ein Zeichen gesetzt. Durch ein 32:23 (16:9) gegen den TS Woltmershausen hat sich die Sieben von Andreas Schnichels auf Rang vier gesetzt. „Das war ein gelungener Auftakt, ich bin zufrieden“, strahlte der Trainer des Vorjahresvierten, nachdem die ersten Zähler auf der Habenseite verbucht waren.

Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz bis zum Platz und Einbahnregelung auf der Tribüne – wie aktuell in allen Hallen war auch in Vilsen das Thema Corona präsent. Das Hygienekonzept des Vereins habe gut geklappt, berichtete Andreas Schnichels. Trotz der Einschränkungen sei es eine super Atmosphäre gewesen. Zurück aufs Spielfeld: Der erste Treffer in der Partie ging an die Gäste. Das 1:0 durch Anne Pirstinger sollte dann aber auch die einzige Führung der Bremerinnen in der gesamten Partie bleiben. Nach dem 4:3 sei der Motor seiner Mannschaft auf Touren gekommen, befand Andreas Schnichels. Luisa Detering zeichnete sich für die erste Vier-Tore-Führung der HSG Bruchhausen-Vilsen verantwortlich – 7:3 (14.). Im weiteren Verlauf habe man den Gegner förmlich an die Wand gespielt und den Grundstein für den Erfolg gelegt, sagte Trainer Andreas Schnichels. „Wir waren euphorisch und haben das Spiel genossen.“

Eine geschlossene Mannschaftsleistung

Nach Wiederanpfiff sei auch durch einige Wechsel kein Bruch ins Spiel gekommen, erklärte der Trainer der HSG Bruchhausen-Vilsen. Alle Spielerinnen hätten zu dem überzeugenden Erfolg beitragen. „Kira Becker hat im linken Rückraum nach ihrer langen Verletzungspause überzeugt. Sie hat richtig gut gespielt, fünf Treffer erzielt und auch zu alter Stärke zurückgefunden“, resümierte Andreas Schnichels. Woltmershausen habe nicht mehr viel entgegenzusetzen gehabt, befand der Übungsleiter. Am Ende sei die Höhe des Sieges nebensächlich gewesen. „Wichtig war, dass wir in diesen schwierigen Zeiten mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit gestartet sind.“