Jannick Voß ist bei den Norddeutschen Meisterschaften der Favorit im Stabhochsprung der U18-Konkurrenz. (Jörg Großmann)

Landkreis Diepholz/Hamburg. Es sind nur noch wenige Wochen bis zu den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren und Junioren. Längst hat die heiße Phase der Vorbereitungen begonnen. Ein Zwischenstopp oder vielmehr die Generalprobe oder auch die letzte Chance auf dem Weg zu den nationalen Titelkämpfen sind am Wochenende die Norddeutschen Meisterschaften der Frauen, Männer sowie der U18-Juniorinnen und -Junioren in Hamburg. Auf der Jahnkampfbahn ist die Drucksituation deshalb ganz unterschiedlich: Einige Sportlerinnen und Sportler unseres Verbreitungsgebiets kämpfen noch um ihr Ticket, andere haben es dagegen bereits in der Tasche und können entspannter an die Elbe reisen.

Für Louis Knüpling sind die Norddeutschen Meisterschaften die letzte Chance, sich einen Platz bei den Deutschen Meisterschaften (DM) am 21. und 22. Juli in Nürnberg zu sichern. Der Athlet des TSV Asendorf will im Dreisprung die Norm erfüllen. „Das ist definitiv das Wichtigste“, ordnet er alles diesem Ziel unter. 15,10 Meter muss er dafür erreichen. Mitte Juni sicherte er sich in Papenburg mit 14,80 Metern den Landesmeistertitel. Ihm fehlen also 30 Zentimeter, die draufzupacken er sich durchaus imstande sieht. Ein kleines gesundheitliches Fragezeichen gibt es allerdings noch: Seit den Landesmeisterschaften hat der Asendorfer muskuläre Probleme am Rücken. „Ich weiß noch nicht genau, wie sich das auf das Springen auswirkt“, ist er zuletzt im Training kürzer getreten. Das Laufen habe ihm allerdings keine Probleme bereitet. Während sich Knüpling beim Dreisprung berechtigte Hoffnungen auf einen Platz auf dem Treppchen und auch auf die DM-Norm machen kann, verfolgt er bei den Sprintdistanzen über 100 und 200 Meter, in denen er nicht zum engeren Favoritenkreis zählt, andere Ziele. Im 100-Meter-Sprint will er unter elf Sekunden bleiben, über 200 Meter soll am Ende die 21 vor dem Komma stehen. Unter 22 Sekunden ist Knüpling weder in diesem noch im vergangenen Jahr gelaufen. An Hamburg hat er aber gute Erinnerungen: Hier schaffte er im Winter über die Bestenlistenplatzierung die Qualifikation für die Hallen-DM.

Ihli träumt von der DM

Auch Imme Ihli vom FTSV Jahn Brinkum hat die Deutschen Meisterschaften noch nicht abgeschrieben. Für sie wäre die Qualifikation eine Premiere. „Es ist ein großer Wunsch von mir, an den Meisterschaften teilzunehmen“, fährt sie hoffnungsvoll nach Hamburg. Zuletzt litt sie unter einer Überlastung der Bizepssehne im Wurfarm und konnte deshalb den Speerwurf mehrere Wochen nicht trainieren. Stattdessen standen Bein- und Rückenübungen auf dem Programm. Erst am Donnerstag legte sie wieder vorsichtig los. Die Beschwerden sind so weit abgeklungen, dass für sie feststeht: „Ich werde auf jeden Fall nach Hamburg fahren.“ Und das mit einem guten Gefühl: „Ich habe über die Jahre immer wieder mit Verletzungen gekämpft und daher auch die Erfahrung, wie es ist, ohne Training einen Wettkampf zu bestreiten.“ Kommt Ihli an ihr normales Level heran, ist sie die Favoritin auf den Sieg. Ihre Saisonbestleistung von 48,48 Metern ist die größte Weite aller Teilnehmerinnen. Für die DM-Norm muss die Brinkumerin allerdings 51,50 Meter übertreffen. „Ich traue mir das zu“, sagt sie.

Keinen Normen-Druck hat Neele Eckhardt. Die Asendorferin, die für die LG Göttingen startet und am Montag ihren 26. Geburtstag feierte, hat im Dreisprung sogar bereits die für die Europameisterschaften in Berlin im August geforderten 13,90 Meter gemeistert. Bei den Norddeutschen Meisterschaften ist sie in dieser Disziplin die große Favoritin. Bei den Titelkämpfen in der Elbmetropole, bei denen sich die Athleten der Verbände Berlins, Niedersachsens, Schleswig-Holsteins, Hamburgs, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg messen, geht sie mit einer Saisonbestleistung von 14,35 Metern als klare Nummer eins in den Wettkampf. Birte Damerius (TSV Rudow) folgt als Zweite mit 13,69 Metern schon mit einem gehörigen Abstand. Weniger groß sind für Eckhardt die Erfolgsaussichten in der 4x100-Meter-Staffel. Mit ihrem Team der LG Göttingen, zu dem auch Friederike Altmann, Beatrix Gross, Thea Schmidt und Anja Bosold gehören, geht sie mit einer Meldezeit von 51,79 Sekunden ins Rennen. Damit liegt die LG unter anderem deutlich hinter dem Bremer LT (46,74 sec) sowie Werder Bremen 1 (48,64) und Werder Bremen 2 (47,78).

Große Hoffnungen

Auch Kim-Michelle Schwenke hat ihr Ticket für die Deutschen Juniorenmeisterschaften bereits in der Tasche. Die Stabhochspringerin aus Barrien, die das Trikot des SV Werder Bremen trägt, ist momentan in richtig guter Form, zumal sie seit längerer Zeit verletzungsfrei ist. Ihre Saisonbestleistung von 3,76 Metern will sie in Hamburg übertreffen. „Ich weiß, dass ich mehr kann“, zeigt sie sich überzeugt davon, am Wochenende ein erneutes Ausrufezeichen setzen zu können. Das letzte Sprungtraining am Dienstag sei „richtig, richtig gut“ gelaufen, hat die 18-Jährige, die im Frauenwettbewerb startet, noch einmal viel Selbstvertrauen getankt. Mit diesem will sie bei den Meisterschaften eine Platzierung weit vorn erreichen. Mit ihrer Saisonbestleistung zählt sie auf jeden Fall zum engeren Favoritenkreis im Feld.

Weit vorn werden sich auch Lea Jerkovic und Jannick Voß vom LC Hansa Stuhr einreihen, wenn sie an ihre starken Leistungen zuletzt anknüpfen. Die größten Titelchancen hat Voß: Der Stabhochspringer ist der Favorit im U18-Feld. „Mit der gemeldeten Höhe von 4,40 Metern liegt er deutlich vor der Konkurrenz“, sagt LCH-Trainer Berthold Buchwald mit Blick auf die anderen Meldeergebnisse: Jendrik Wulf vom TSV Klausdorf ist der einzige andere Starter, der die Vier-Meter-Marke geknackt hat in dieser Saison. Mit 4,10 Metern liegt er aber deutlich hinter Voß. Wesentlich enger dürfte es beim Hindernislauf über 1500 Meter der U18-Sportlerinnen zugehen, bei dem Lea Jerkovic starten wird. Die Stuhrerin liegt mit ihrer Zeit von 5:15,29 Minuten nur eine Hundertstelsekunde hinter der an Positions eins gemeldeten Malin Bokel. Die Paderbornerin läuft allerdings außer Wertung. Neubrandenburgs Thaina Santos Westphal (5:16,82 min) ist die andere große Konkurrentin. Sowohl Jerkovic als auch Voß haben sich bereits für die Deutschen Juniorenmeisterschaften qualifiziert. Der dritte LCH-Athlet, der in Rostock dabei sein wird, wird in Hamburg fehlen: Elvio Kremming gönnt sich derzeit Urlaub.