Gertud Just aus Syke bei den Deutschen Meisterschaften in Dortmund. (Juschkat)

Dortmund/Syke. Zunächst bei der Deutschen Meisterschaft gestartet, dann Bezirks-Alterskönigin geworden: Gertrud Just vom Schützenverein Syke befand sich am Wochenende in einem Wechselbad der Gefühle. Bei den Senioren-Wettkämpfen in Westfalen erzielte sie mit ihrem aufgelegten Luftgewehr 305,6 Ringe und war damit ganz und gar nicht zufrieden.

Das DM-Limit von 308,5 hatte Just auf Landesebene mit 310,0 Ringen übertroffen. Mit ihrem Ergebnis in der Klasse Seniorinnen III auf der Anlage des Westfälischen Schützenbundes, wo es insgesamt 1677 Starts gab, belegte die Sykerin den 89. Rang. Ganz vorne landete sie hingegen beim Alterskönigsschießen, weil sie im Endkampf mit 23,0 den besten Teiler vorzuweisen hatte.

In Dortmund erreichte am ersten Wettkampftag Karl-Ludwig Bruns (Gut Ziel Bassum) von 181 Teilnehmer bei den Senioren V mit 312,5 Ringen Rang 46 und steigerte damit sein Landesmeisterschaftsergebnis (310,8). Vereinskollege Henry Cordes wurde bei den Senioren III 137. von 233 Startern. 310,5 Ringe standen für ihn zu Buche. Der Haendorfer Reinhold Noll (Senioren IV) kam mit 310,5 Ringen auf Platz 99.