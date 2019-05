Die Ü40-Fußballer der SG Barrien trainieren fleißig. Bei den Niedersachsenmeisterschaften wollen sie jedoch nicht nur sportlich erfolgreich sein, sondern auch Spaß haben. (Thorin Mentrup)

Manche Premieren lassen ein bisschen länger auf sich warten. Das lässt sich für die Fußballer der SG Barrien allerdings auch nicht verhindern, denn um an einer Ü40-Niedersachsenmeisterschaft teilnehmen zu können, muss man schließlich ein gewisses Alter erreicht haben. Völlig klar ist derweil, dass das Feuer bei den Aktiven der Spielgemeinschaft, die sich aus den Vereinen TuS Syke und TSV Barrien zusammensetzt, mit Ausblick auf ihre ersten Teilnahme an diesen Titelkämpfen noch heißer lodert als ohnehin schon. „Wir freuen uns auf das, was uns da erwartet“, sagt Kapitän Stefan Warneke.

Da, das sind in diesem Fall gleich zwei Orte: Auf den Anlagen des TuS Tarmstedt und des MTV Wilstedt im Fußballkreis Rotenburg richtet die SG Wörpetal die 15. Niedersachsenmeisterschaft aus. 32 Teams streiten ab 9.45 Uhr um den Titel. Die SG Barrien trifft in der Vorrundengruppe G ab 10.15 Uhr auf den TSV Stelingen, den SV Ahlerstedt/Ottendorf und den SC Melle 03. Mit ihren Gegnern haben sich die Barrier nicht groß beschäftigt. „Dass die Qualität hoch sein wird, davon müssen wir ausgehen. Vielleicht treffen wir beim VfL Wolfsburg und Hannover 96 auch auf ehemalige Bundesliga-Profis“, rechnet Warneke, der im Herrenbereich unter anderem für den TuS Schwachhausen kickte, mit einer starken Konkurrenz. Ein paar Tipps über Niedersachsenmeisterschaften hat sich das Team, das von Rolf Helmers trainiert wird, von der Ü50 geholt. „Es wird auf jeden Fall ein Erlebnis werden“, ist sich Warneke sicher. Der Niedersächsische Fußballverband legt großen Wert darauf, dass alle Teams bis zum Ende bleiben. Bei allem sportlichen Ehrgeiz wird die Geselligkeit also nicht zu kurz kommen.

Den Weg in die Endrunde haben die Barrier mit Siegen über die SG Steddorf/Heeslingen (4:1), den TV Sottrum (5:0) und den SV Ciwan Walsrode (2:0) geebnet. Im Vorjahr waren die Barrier an der letzten Hürde TSV Wietzen mit 0:1 gescheitert. Dieses Mal haben sie den nächsten Schritt gemeistert. Auch das ist ein Beweis für den Aufschwung, den die SG in den vergangenen Jahren hingelegt hat: „Als ich hierher gekommen bin, waren die Zeiten schwieriger. Da haben wir im Training manchmal Zwei-gegen-zwei gespielt. Jetzt sind wir regelmäßig 15, 16 Mann“, verdeutlicht Warneke. Im vergangenen Jahr holte sich die SG zudem den Nordtitel in der 1. Kreisklasse. Als ungeschlagener Tabellenführer fährt sie nun in den Kreis Rotenburg. Darüber hinaus steht sie im Pokal-Halbfinale. Es winkt eine besonders titelreiche Saison. Besonders erfolgreich ist sie bereits jetzt – auch dank der Meisterschafts-Premiere.