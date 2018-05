Sykes Wasserballer um Madeleine Humpert besiegten Anderten deutlich. (Thorin Mentrup)

Anderten/Syke. Es war kein glanzvoller Auftritt, aber am Ende hat es für die Wasserballer des TuS Syke im Bezirksliga-Auswärtsspiel beim TSV Anderten zu einem deutlichen Sieg gereicht. Mit 15:7 setzten sich die Hachestädter durch und betrieben damit erfolgreich Wiedergutmachung für die 8:11-Niederlage zwei Wochen zuvor bei Union Hannover. Dank des sechsten Saisonsieges im siebten Spiel verteidigten die TuS-Wasserballer die Tabellenführung mit nun 12:2 Punkten. Zweiter ist die Sportliche Vereinigung Laatzen III, die nach bislang vier Spielen ebenfalls nur zwei Minuspunkte aufweist. „Schön war das Spiel nicht“, gab Sykes Teamsprecher Hakon Straßheim zu, „aber wichtig war, dass wir gewonnen haben.“

Mit 24:3 hatten die Syker Anderten im Hinspiel ohne Probleme bezwungen. Im Rückspiel taten sie sich vor allem zu Beginn schwerer. „Da war das Spiel noch recht ausgeglichen“, sagte Straßheim. Die Gäste legten einen regelrechten Fehlstart hin und gerieten nach nur elf Sekunden in Rückstand: „Da waren wir alle noch nicht wach. Ich habe das Anschwimmen verloren und dann haben wir alle nur zugeschaut – und schon stand es 1:0“, beschrieb Straßheim die Anfangssekunden der Begegnung, die – gerade bei den hohen Temperaturen dieser Tage ungewohnt – im Hallen- und nicht im Freibad stattfand. Immerhin gaben die Syker eine schnelle Antwort: Lukas Frömberg glich bereits in der zweiten Spielminute aus.

Syke setzt sich ab

Der TuS kassierte nur 16 Sekunden später bereits den nächsten Gegentreffer durch Nico Reichert, doch Nick Twachtmann stellte prompt den Ausgleich wieder her. Nils Weiland brachte die Gäste kurz darauf das erste Mal in Front. Anderten kam zwar noch zum 3:3, doch nach Holger Eickhoffs Treffer zum 4:3 gaben die Hachestädter die Führung nicht mehr her. Sie hatten die ersten Minuten gebraucht, um sich an den unkonventionellen Stil der Gastgeber zu gewöhnen, drückten dann aber ihr Spiel durch. Ohne zu glänzen, aber auch ohne noch einmal ernsthaft in Gefahr zu geraten. Danach verteidigten sie Andertens Schützen besser und nutzten ihrerseits ihre Gelegenheiten konsequent. Über 6:3 nach dem ersten Viertel setzten sich die Gäste bis zur Pause auf 10:5 ab. Als Torschütze tat sich immer wieder Lukas Frömberg hervor, der insgesamt sechs Treffer zum Sieg beisteuerte.

Er eröffnete auch das dritte Viertel mit einem Treffer. Mit zunehmender Spielzeit erlahmte die Gegenwehr der Gastgeber zusehends. Syke hatte schwimmerisch klare Vorteile, dementsprechend leichtes Spiel und setzte sich Tor um Tor ab. Nach dem dritten Viertel lagen die Gäste mit 12:6 in Front und spielten den Erfolg danach locker herunter. Mit dem Sieg war Straßheim zufrieden, mit der spielerischen Leistung dagegen weniger. „Wir hätten uns offensiv besser sortieren müssen, um auch mehr Tore herauszuspielen. Wir haben oft noch aus Kontern abgeschlossen“, machte er noch Luft nach oben aus. Auch die Anspiele auf Frömberg seien nicht immer gut gewesen. Die eher durchschnittliche Leistung reichte dennoch aus, um Schlusslicht Anderten letztlich deutlich zu bezwingen und die Ansprüche auf einen Spitzenplatz zu untermauern.

Die Syker bestreiten ihre kommende Partie am 8. Juni beim Lehrter SV. Beim Vorletzten wollen sie nachlegen und damit Schwung holen für die dann folgenden schwierigen Spiele in Langenhagen und Laatzen.

Weitere Informationen

TSV Anderten - TuS Syke 7:15

TuS Syke: Lienhop – Twachtmann (2), Florack (1), Humpert, Tönse, Straßheim, H. Eickhoff, Weiland, Frömberg, Kahl, Lörner THR