Lars Behrens, Trainer des TSV Melchiorshausen, war am Ende mit dem 3:2 gegen OT Bremen zufrieden. (Mario Nagel)

Der Start in die Rückrunde der Fußball-Landesliga Bremen ist dem TSV Melchiorshausen geglückt. Mit 3:2 (2:0) setzte sich das Team von Trainer Lars Behrens bei OT Bremen durch und bleibt mit 30 Punkten weiterhin auf Rang acht der Tabelle.

Die Gäste aus Melchiorshausen starteten besser. „Die Jungs haben einen sehr souveränen und dominanten Auftritt hingelegt“, zeigte sich der TSV-Coach sehr zufrieden. Der Spielaufbau habe funktioniert, es sei konstruktiv von hinten nach vorne gespielt worden. Für das erste Tor sorgte Jan-Phillip Brünings. In der zwölften Minute traf der TSV-Akteur ins Schwarze. Abdessamad Sabbar war es, der in der 29. Minute den Ball im Tor von OT-Keepers Sumir Sunish Dixit unterbrachte und für das 2:0 sorgte. „Eigentlich hätten wir in dieser Phase noch ein weiteres Tor erzielen können“, verdeutlichte Behrens die Dominanz seines Teams. Die Gastgeber aus Bremen wirkten dagegen hilflos. „Sie wussten nicht so recht, wie sie unsere Spielweise unterbinden sollten“, berichtete Behrens.

Die zweite Halbzeit begann so, wie die erste geendet hatte. Melchiorshausen setzte den Gegner weiterhin unter Druck, und der dritte Streich der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Kevin Nienstermann traf zum 3:0 (48.). Jetzt deutete einiges auf einen Kantersieg der Gäste hin. Doch von Minute zu Minute erlaubten sich die Melchiorshauser mehr Fehler. „Wir haben zu oft den Ball verloren. Dadurch haben wir OT natürlich wieder aufgebaut, weil wir es ihnen auch zu einfach gemacht haben“, kritisierte Behrens. Nach einem Foul im Strafraum bekamen die Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen. Marcel Ciszewski verwandelte und verkürzte damit auf 1:3 (81.). „Danach waren die Jungs total verunsichert, auch weil OT jetzt alles nach vorne warf“, schilderte Behrens. Der nächste Treffer folgte prompt und zwar nur drei Minuten später durch Miguel Troue – 2:3. Doch damit hatte es sich auch. Melchiorshausen brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und heimste drei alles in allem doch verdiente Punkte ein.

Fehlende Sicherheit

„Zum Schluss fehlte uns einfach die Sicherheit. Wir haben uns aus dem Konzept bringen lassen. Das darf uns bei einer zwischenzeitlich 3:0-Führung nicht passieren. Daran müssen wir in den kommenden Wochen arbeiten“, kündigte Lars Behrens an. Dennoch sei er im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Das war unser erstes Ligaspiel. Darauf können wir auf jeden Fall aufbauen“, bestätigte der TSV-Coach.