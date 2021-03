Lars Goebel wird ab dem Sommer in Vechta eine Ausbildung beginnen und dem BSV somit nicht mehr zur Verfügung stehen. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Mike Gabel bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Saison 2021/22. Und das obwohl er noch nicht einmal weiß, in welcher Liga sein Team dann antreten wird. Erneut Bremen-Liga oder doch eine Spielklasse höher in der Regionalliga? Das wird sich erst in naher Zukunft klären. Offiziell ist jedoch, dass Lars Goebel dann nicht mehr mit von der Partie sein wird.

Denn der Torhüter, der erst im vergangenen Sommer vom BSV Schwarz-Weiß Rehden an den Brunnenweg gekommen war, fängt bald seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann in Vechta an. „Er würde gerne bleiben und wir würden ihn auch sehr gerne behalten, weil wir mit ihm total zufrieden sind und er ein echt feiner Kerl ist“, betont Gabel. „Aber“, meint er weiter, „die 160 Kilometer hin und zurück sind an Trainingstagen einfach nicht zu meistern. Da haben wir vollstes Verständnis für.“ Goebel hat in seiner baldigen neuen Heimat auch schon einen neuen Klub gefunden. Der 20-Jährige wird für den SV Falke Steinfeld in der Landesliga spielen und dort versuchen, den Kasten sauber zu halten. „Ich werde vor allem die gute Stimmung, die im Team herrscht, vermissen. Zu Beginn der Saison wurde ich wunderbar von allen aufgenommen. Auch wir Torhüter haben uns immer gegenseitig gepusht, was echt viel ausgemacht hat“, resümiert Goebel seine Brinkumer Zeit.

Dafür bleibt Torwart Marcel Pfaar dem Brinkumer SV weiter erhalten. „Wir sind froh, dass wir mit ihm verlängern konnten“, unterstreicht der BSV-Coach, der sich nun natürlich noch auf die Suche nach einem weiteren Keeper machen muss. „Wir haben da bereits ein paar Kandidaten im Blick.“ Aber zu vermelden gebe es laut Gabel noch nichts. Doch wie man den Brinkumer SV kennt, wird das bestimmt nicht mehr lange dauern.