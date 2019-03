Ruslan Arify (rechts) traf per Strafstoß für seinen TSV Melchiorshausen zum 2:0. (Thorin Mentrup)

Melchiorshausen. Das erwartete Offensivspektakel ist zwar ausgeblieben, dennoch zeigte sich Lars Behrens am Ende mit dem 2:0 (0:0)-Erfolg in der Fußball-Landesliga Bremen gegen den SV Lemwerder zufrieden: „Vom Verlauf her war es ein recht ruhiges Spiel. Die Gegner sind uns nie so richtig gefährlich geworden“, sagte der Trainer des TSV Melchiorshausen nach dem Spiel.

Von Beginn an hatte die Behrens-Elf die Gäste aus Lemwerder gut im Griff. „Sowohl in der Offensive als auch im Defensivbereich waren die Gegner nicht gut. Ich hatte mehr erwartet“, gab der TSV-Coach zu. Dennoch schaffte es der SVL hin und wieder vors Tor der Gastgeber. „Auch nur durch unnötige Fehler von uns“, merkte Behrens an. Zwar waren die Melchiorshauser die aktivere Mannschaft, doch zu einem Tor reichte es in der ersten Halbzeit nicht. „In der Pause habe ich den Jungs gesagt, dass da mehr kommen muss“, berichtete Behrens, dessen Worte nach Wiederanpfiff Früchte trugen.

Der Brustlöser

In der 53. Minute folgte nämlich der erlösende Treffer für die Melchiorshauser: Nach einem Freisstoß aus dem Halbfeld war es Luca Görgens, der per Kopf zum 1:0 traf. „Das war ein richtiger Brustlöser für uns“, betonte Behrens. Acht Minuten später verursachten die Gäste einen Elfmeter, den Ruslan Arify zum 2:0 verwandelte (61.). Der Bann war aufseiten der Gastgeber zwar gebrochen, doch zu einem weiteren Torerfolg kam es nicht. Lemwerder blieb in den zweiten 45 Minuten unscheinbar, machte aber mit dem dem Schuss von Fabio Forstmann (64.), der das Tor nur knapp verfehlte, und dem Lattentreffer durch Steven Holstein (75.) noch zweimal auf sich aufmerksam.

Das ruhige Spiel wurde zunehmend hektischer, sodass es kurz vor dem Schlusspfiff zu einer Roten Karte für die Gäste kam. Lemwerders Fabio Forstmann, der eine Minute zuvor die Gelbe Karte gesehen hatte, nachdem er Nils Kaiser von hinten umgegrätscht hatte, kassierte nur wenige Sekunden später wegen Nachtretens die Rote Karte (89.).

Aus Sicht von Behrens hätten in diesem Spiel zwar mehr Tore fallen können, „doch manchmal muss man sich auch mit einem dreckigen Sieg zufriedengeben“. Mit dem dritten Sieg im vierten Punktspiel des Jahres verbesserte sich der TSV auf Rang sieben der Tabelle. Die Behrens-Elf hat nun erst einmal eine Pause. Sie ist in zwei Wochen beim TV Bremen-Walle 1875 gefordert. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 0:0-Unentschieden.