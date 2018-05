Jüngste Auszeichnung: Bei der Sportlerehrung erhielt Margret Wolter eine Urkunde und eine Anstecknadel für ihr 40. Sportabzeichen. (Jonas Kako)

Syke. Sie startet immer mit ihrer Lieblingsdisziplin. Es hat sich über die Jahre so bei ihr eingebürgert, dass sie das Sportabzeichen stets mit dem Kugelstoßen beginnt. Für Margret Wolter hat das allerdings weniger mit Aberglaube zu tun, sondern mehr mit ihrer Vergangenheit als Handballerin. „Ich habe einen starken rechten Arm“, sagt sie. So verwundert es nicht, dass sie sich zunächst die Kugel schnappt, bevor sie sich den anderen Disziplinen widmet. Und das seit mittlerweile 41 Jahren. Bei der jüngsten Sportlerehrung durch den Kreissportbund Diepholz wurde Margret Wolter daher für die 40. Wiederholung des Sportabzeichens geehrt. „Nur ein Jahr habe ich wegen der Bandscheibe ausgesetzt“, erzählt die 77-jährige Sykerin stolz.

Dabei begann ihre sportliche Karriere gar nicht als Leichtathletin, sondern, wie bereits erwähnt, als Handballerin. „Eigentlich wollte ich schon in der Schulzeit mit Leichtathletik anfangen, aber damals gab es noch keine eigene Sparte“, erklärt die in Eydelstedt geborene Wolter. Da sie dennoch unbedingt Sport machen wollte, habe sie stattdessen mit Handball angefangen. Während ihrer Schulzeit war an Sport noch gar nicht zu denken, zu viel habe es zu Hause zu tun gegeben, erinnert sich Wolter, die in Barnstorf die Mittelschule besuchte. Aber auch danach war das noch kein leichtes Unterfangen. Sie wohnte abseits des Dorfes und musste für ihre Leidenschaft einige, teils weite Wege auf sich nehmen. „Ich bin immer zehn Minuten mit dem Rad zum Sport gefahren“, erinnert sie sich.

Das Ziel ist Gold

Die gelernte Apothekenhelferin traute sich 1976 das erste Mal ans Sportabzeichen. „Ich habe vergleichsweise spät angefangen“, sagt sie selbst. Dank ihrer Handball-Zeit in Drebber und dem vielen Radfahren war Margret Wolter allerdings so fit, dass sie nicht extra trainieren musste: „Ich habe das Abzeichen gleich am ersten Abend geschafft, und es hat mir wirklich Spaß gemacht.“ Das ist auch der Grund, weshalb sie über all die Jahre dabeigeblieben ist und sich immer wieder für das Sportabzeichen angemeldet hat. Selbst nach 40 Teilnahmen verfolgt Wolter, die seit 30 Jahren in Syke lebt, immer noch die gleichen Ziele. „Ich will überall die Werte für Gold schaffen, das ist mein Bestreben“, nennt sie ihre Ambitionen, die seit ihrer ersten Teilnahme unverändert geblieben sind. „Sonst komme ich solange wieder, bis ich es geschafft habe“, fügt sie hinzu und lacht. Und trotz der ganzen Routine, die sie durch ihre zahlreichen Teilnahmen bekommen hat – so ganz entspannt kann sie auch heute noch nicht an den Start gehen. „Es ist immer wieder aufregend, die Zeiten für Gold zu schaffen.“ Bei den vergangenen 40 Versuchen klappte das für die 77-Jährige jedes Mal. Jede Disziplin schloss sie wunschgemäß ab und kann wahrlich auf eine goldene Vergangenheit blicken.

Das Edelmetall zieht sich auch abseits des Sportabzeichens ein wenig durch ihr sportliches Leben. So spielte Wolter, die später bei einem Pflegehorst in Diepholz gearbeitet hat, noch lange Jahre Handball. Bei ihrem letzten Punktspiel überreichten ihr ihre Drebber Teamkameradinnen Turnschuhe, die sie zuvor gold gefärbt hatten. „Immer wenn es ging, bin ich abends nach der Arbeit zum Handball gefahren“, macht Wolter vor allem den guten Zusammenhalt in der Mannschaft für ihre lange Laufbahn aus. Das zeigt sich auch heute noch: Die damalige Mannschaft kommt nach wie vor einmal pro Jahr zusammen. „Jedes Jahr am zweiten Advent treffen wir uns und wichteln“, berichtet sie von einem fixen Termin. Die Liebe zum Sport wurde bei Margret Wolter nie weniger. Auch heutzutage kann die 77-jährige Sykerin nicht ohne Bewegung leben. So reist und wandert die Sykerin mit ihrem Lebensgefährten für ihr Leben gern. Zum Beispiel im Himalaja. Dort ging es für beide rauf auf 3000 Meter. Doch auch in der Heimat beginnt ihr Tag mit Sport: „Ich schwimme morgens 1000 Meter und laufe danach noch 1000 Meter.“ Doch damit nicht genug: Wolter spielt Prellball und Handball in Syke sowie Volleyball in Ristedt. Und ans Aufhören denkt die Sykerin noch lange nicht: „Der Sport war und ist für mich immer auch Erholung.“