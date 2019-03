Claas Ottermann (Schramme)

Hannover. Auf der für die Aktiven des Kreisschwimmverbandes Diepholz-Nienburg ungewohnten 50-Meter-Bahn wurden im Hannoveraner Stadionbad die Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften ausgetragen. 39 Vereine und Startgemeinschaften waren dort mit rund 450 Schwimmern vertreten.

Finja Nienaber vom Weyher SV holte über 100 Meter Schmetterling die einzige Medaille der offenen Wertung. Nach 1:12,71 Minuten schlug sie als Zweitschnellste des Jahrgangs 2003 an. In der offenen Wertung landete sie damit auf dem Bronzerang. Gleich zwei Goldstücke sackte die 16-Jährige als Freistilschwimmerin ein. Über die 100-Meter-Strecke schwamm sie ihren zehn Verfolgerinnen in 1:03,56 Minuten davon, das Rennen über die 200-Meter-Distanz beendete sie nach 2:21,76 Minuten ebenfalls ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Einer der erfolgreichsten Athleten des Jahrgangs 2007 war Niklas Meyer, der ebenfalls für den Weyher SV startet. Er gewann viermal Gold. Zweimal nicht zu schlagen war der Twistringer als Freistilschwimmer: Über die 100- und 200-Meter-Strecke schlug er jeweils als Erster an, zwei weitere Siege sackte er über 200 Meter Brust und Schmetterling ein. Sehr stark war auch Emelie Marie Maßberg. Jahrgangsmeisterin wurde die Elfjährige über 200 Meter Brust, als Freistilschwimmerin gewann sie dreifaches Silber. Auch über 200 Meter Lagen wurde sie Vizemeisterin. Cedric Bultmann holte als Rücken-, Freistil- und Schmetterlingsschwimmer je eine Gold-, Silber- und Bronzemedaille.

Erfolgreichster Medaillensammler des Grafen-Schwimmteams Hoya-Bruchhausen war Felix George. Über 200 Meter Lagen schlug er als Erster des Jahrgangs 2002 an, über 100 Meter Schmetterling wurde er Zweiter. Zwei Bronzemedaillen heimste George zudem über 50 Meter Brust und 200 Meter Freistil ein. Claas Ottermann legte die 200 Meter Lagen mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 2:45,24 Minuten zurück und wurde Vizemeister des Jahrgangs 2003, ebenfalls auf dem Silberrang landete er über 200 Meter Schmetterling.

Zeitgleich mit den Bezirksmeisterschaften fanden in Braunschweig die Norddeutschen Mastersmeisterschaften statt. Hier schwamm Gabriele Hugo vom Weyher SV ihren fünf Verfolgerinnen der Altersklasse 55 über 50 Meter Schmetterling in 34,41 Sekunden davon. Auch über 100 Meter Freistil und Schmetterling wurde sie Erste ihrer Altersklasse.