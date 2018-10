Familie Zemmrich-Coester mit Katja Coester, Carla Marie Coester, Michael Zemmrich-Coester und Hunter Carlton Coester beim Generationenturnier. (Birte Stelljes/GC Syke)

Syke-Okel. Es war der krönende Abschluss mehrerer Golfserien: das Generationenturnier lockte wieder einmal zahlreiche Spieler der Region auf die Anlage des Golfclubs Syke in Okel. Der jüngste Teilnehmer war sieben Jahre alt, der älteste 81. Es war eine große Altersspanne, die die Teilnehmer abdeckten. Das Turnier über neun Loch gewannen Vater Torsten und Sohn Fynn Koplin: Mit 27 Nettopunkten setzten sie sich an die Spitze. Im Anschluss wurden auch die Preise für die Turnierserien, die über das Jahr hindurch liefen, verliehen, so für das Bären-Match-Play und das Race to Okel. Bei letzterem trumpfte Andris Dzenis auf: Mit 83 Bruttopunkten belegte der Elfjährige den ersten Platz. Gewertet wurden die drei besten Ergebnisse von sechs Spielen. „Das ist schon eine beachtliche Leistung“, lobte Birte Stelljes vom Golfclub.