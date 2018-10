Frank Fischer bleibt nur noch bis zum Winter Vilsens Trainer. (Thorin Mentrup)

Frank Fischer ist ein Trainer mit einem Dreijahresplan: In seiner dritten Saison will er aufsteigen. Mit dieser Maxime ist er 2016 nach 13 Jahren zum SV Bruchhausen-Vilsen zurückgekehrt. Bei den Lilahemden hat er sein Ziel übererfüllt, gelang ihm doch der Aufstieg bereits im zweiten Jahr. Er war bislang und wird auch in den kommenden Spielen der richtige Mann für den SVBV sein, der jahrelang in der Kreisliga-Spitzengruppe mitmischte, aber nur selten wirkliche Chancen auf die Bezirksliga hatte. Unter Frank Fischer hat sich das geändert. Diese Leistung ist dem Coach hoch anzurechnen.

Fischer ist ein sehr ehrgeiziger Trainer, der auch von sich selbst viel erwartet. Der Bankkaufmann ist vier Mal in seiner Laufbahn in die Bezirksliga aufgestiegen. Rekordverdächtig. Abstiege? Hat er noch nie erlebt. Wohl auch deshalb ist der Druck in den vergangenen Monaten größer geworden. Vilsens Aufstieg kam vielleicht zu früh, zumal die starke A-Junioren-Generation erst in der kommenden Saison in den Seniorenbereich aufrückt und Leistungsträger wie Dennis Böschen und Malte Löffler den Verein verlassen haben. Es wäre allerdings müßig, darüber zu diskutieren, ob die Vilser ihre sensationelle Rückrunde besser auf dem dritten als auf dem zweiten Platz abgeschlossen hätten.

Vielmehr verdient es großen Respekt, wie Fischer und auch der Vorstand mit der aktuellen Situation umgehen. Fischer hat gespürt, dass der Spaß an seiner Arbeit als Trainer mehr und mehr der Unzufriedenheit gewichen ist. Das zu erkennen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, zeugt von menschlicher Größe. Er hätte seinen Frust auch an seinen Spielern auslassen können – auch wenn das fraglos nicht allzu lange gut gegangen wäre.

Der Vorstand um Thomas Warnke sucht derweil die Fehler, die dem verfrühten Ende von Fischers Mission vorausgegangen sind, auch bei sich und zeigt damit, dass nicht nur der Erfolg viele Väter hat, sondern auch der Misserfolg. Die Vilser verlieren in einer sportlich wie menschlich emotionalen Situation nicht ihre Sachlichkeit. Sie wollen aus ihren Fehlern lernen – das ist die Grundvoraussetzung, um es in Zukunft besser zu machen. Sie beginnen schon jetzt damit, Fischers Nachfolger die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Schlecht sind diese ohnehin nicht dank engagierter Helfer wie Betreuer Norbert Schmusch und Torwarttrainer Andreas Mann. Auch wenn der baldige Abschied von Frank Fischer schwerfällt – er kann der erste Schritt in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft des Vereins sein, der 2020 seinen 100. Geburtstag feiert.