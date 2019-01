Martina Nöhren musste mit der SV Kirchweyhe zwei Niederlagen hinnehmen. (Jonas Kako)

Kirchweyhe. Sie hatten sich große Hoffnungen auf Punkte gemacht, doch für die Tischtennisspielerinnen der SV Kirchweyhe hat die Rückserie in der Verbandsliga Süd mit zwei Niederlagen in eigener Halle begonnen. Sowohl dem TSV Watenbüttel II als auch dem MTV Hattorf unterlag die SVK mit 2:8 und hält weiterhin die Rote Laterne. Mannschaftssprecherin Martina Nöhren gab im Anschluss etwas enttäuscht zu: „Wir hatten uns mehr ausgerechnet. Am Ende hat aber wieder der letzte Tick gefehlt.“ Die Niederlagen seien zu hoch ausgefallen. „Wir waren näher dran, als es die Ergebnisse aussagen.“

SV Kirchweyhe - TSV Watenbüttel II 2:8. Das Hinspiel war ein Mutmacher für die Kirchweyherinnen, die im Dezember trotz des Ausfalls von Jacqueline Franz in den Einzeln und damit drei kampflos abgegebenen Punkten nur mit 4:8 verloren hatten. „Mit dem Heimvorteil hatten wir darauf gesetzt, dass wir einen Punkt holen können“, verriet Nöhren die Zielsetzung ihres Teams. Die Gastgeberinnen starteten dank des souveränen Dreisatzerfolgs von Qiuping Jia-Sänger und Christina Lübben über Alexandra Prietz und Sina-Marie Kunze durchaus vielversprechend. Am Nebentisch verloren zwar Jacqueline Franz und Martina Nöhren gegen Jenny Mazier und Anke Hellert in vier Sätzen, doch die SVK hielt sich für die Einzelspiele alle Möglichkeiten offen.

In diesen setzte es allerdings sechs Niederlagen in Folge zum vorentscheidenden 1:7-Zwischenstand. „Das war frustrierend“, sagte Nöhren, die mit ihrer eigenen Leistung nicht zufrieden war. Wenige Tage zuvor war sie aus dem Urlaub zurückgekehrt und konnte nicht direkt wieder in den Wettkampfmodus schalten. Auf der Höhe war dagegen Jia-Sänger, die sich mit Prietz einen Fünfsatz-Krimi lieferte, an dessen Ende sie nach einem 11:13 denkbar knapp mit leeren Händen dastand. „Qiuping hat eine tolle Leistung gezeigt, aber ist dafür nicht belohnt worden“, erkannte Nöhren. Lübben, Kirchweyhes Nummer zwei, konnte ihre beiden Einzel zwar halbwegs offen gestalten, musste sich aber jeweils in vier Durchgängen geschlagen geben. Einzig Franz gelang ein Punkt im Einzel. Sie hatte schon bei der Viersatz-Niederlage gegen Hellert auf Augenhöhe mit ihrer Kontrahentin gespielt und behielt im zweiten Duell gegen Kunze die Nerven, als sie einen 1:2-Satzrückstand noch drehte und mit 11:9 für ihr Team punktete. Nöhrens glatte Niederlage besiegelte danach den Endstand.

SV Kirchweyhe - MTV Hattorf 2:8. „Das Spiel ist ganz ähnlich verlaufen wie das erste“, stellte Nöhren fest. Wieder punktete in den Doppeln das Duo Jia-Sänger/Lübben, während in den Einzeln Franz nach zuvor sechs SVK-Niederlagen der einzige Sieg gelang. Im Duell der Spitzendoppel ließen Jia-Sänger und Lübben in vier Sätzen gegen Jennifer Mulgrew und Lara Roland kaum etwas anbrennen. Franz und Nöhren mussten sich derweil in drei Durchgängen geschlagen geben.

Pech in den Einzeln

Mehr möglich war in den Einzeln. Wie schon gegen Watenbüttel zeigte Jia-Sänger eine ganz starke Leistung gegen die Nummer zwei des Gegners, hatte aber wieder das Glück nicht auf ihrer Seite. Gegen Nicole Bartkowski führte sie mit 2:1 nach Sätzen, gab diesen Vorsprung jedoch noch ab – und zwar auf die denkbar knappste Art und Weise mit 9:11 und 9:11. „Solche Niederlagen sind besonders bitter. Das war einfach nur sehr unglücklich für Qiuping“, fühlte Nöhren mit der SVK-Spitzenspielerin mit. Sie selbst hatte ebenfalls Pech und verlor gleich zweimal in fünf Durchgängen. Gegen Karin Roland fehlten Kirchweyhes Nummer vier im vierten Satz nur noch zwei Punkte zum Matchgewinn, gegen Lara Roland folgte die gleiche Situation im Entscheidungssatz. Beide Male konnte Nöhren das Spiel jedoch nicht für sich entscheiden. Auch sie belohnte sich für ihre Steigerung nicht. „Wenn wir diese engen Duelle gewonnen hätten, wäre es ein ganz anderes Spiel geworden“, wusste sie. Während auch Lübben zwei Niederlagen hinnehmen musste, durfte nur Franz einen Erfolg feiern: Sie bezwang Karin Roland glatt in drei Sätzen. Ihre nach zwei Partien der Rückserie ausgeglichene Bilanz verhalf der SVK jedoch zu keinen Punkten.

Weitere Informationen

Verbandsliga Süd Damen

SV Kirchweyhe - TSV Watenbüttel II 2:8

Jacqueline Franz/Martina Nöhren - Jenny Mazier/Anke Hellert 2:11, 10:12, 12:10, 6:11; Qiuping Jia-Sänger/Christina Lübben - Alexandra Prietz/Sina-Marie Kunze 11:5, 11:5, 11:7; Jia-Sänger - Prietz 8:11, 11:8, 8:11, 14:12, 11:13; Lübben - Mazier 8:11, 8:11, 11:8, 5:11; Franz - Hellert 10:12, 6:11, 11:8, 8:11; Nöhren - Kunze 8:11, 1:11, 8:11; Jia-Sänger - Mazier 6:11, 11:8, 7:11, 10:12; Lübben - Prietz 11:8, 5:11, 4:11, 3:11; Franz - Kunze 5:11, 12:10, 5:11, 11:6, 11:9; Nöhren - Hellert 7:11, 7:11, 4:11

SV Kirchweyhe - MTV Hattorf 2:8

Qiuping Jia-Sänger/Christina Lübben - Jennifer Mulgrew/Lara Roland 11:8, 11:6, 8:11, 11:6; Jacqueline Franz/Martina Nöhren - Nicole Bartkowski/Karin Roland 7:11, 8:11, 7:11; Jia-Sänger - Bartkowski 13:11, 3:11, 11:8, 9:11, 9:11; Lübben - Mulgrew 5:11, 7:11, 5:11; Franz - L. Roland 9:11, 5:11, 9:11; Nöhren - K. Roland 11:2, 11:5, 8:11, 9:11, 4:11; Jia-Sänger - Mulgrew 5:11, 3:11, 5:11; Lübben - Bartkowski 11:6, 9:11, 5:11, 7:11; Franz - K. Roland 11.8, 11:8, 11:6; Nöhren - L. Roland 7:11, 11:8, 5:11, 11:6, 9:11 THR