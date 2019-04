Im vergangenen Jahr schlug sich die JSG Hachetal in den rot-weißen Trikots wacker. Zu den regionalen Vertretern beim großen Turnier zählte damals auch der TuS Sudweyhe. (Jonas Kako)

Dänische Nachwuchskicker kennen ihn, etliche deutsche Talente sowieso – und an diesem Wochenende wird der Hachetal-Cup auch in Belgien Bekanntheit erlangen. Schließlich wird mit dem FC Brügge ein Klub aus dem Nachbarland zum ersten Mal an dem Nachwuchsturnier für U10-Fußball-Mannschaften teilnehmen. Am Sonnabend und Sonntag werden sich viele Vereine mit großen Namen im kleinen Sudwalde einfinden und sich miteinander messen.

Am ersten Tag werden die Kicker aus den Bundesliga-Talentschmieden unter anderem vom SV Werder Bremen, vom Titelverteidiger Hannover 96 und vom FC Schalke 04, aber auch zum Beispiel vom FC Kopenhagen aus Dänemark mit Kickern aus der Region messen. 18 Teams sind beim Hachetal-Cup dabei, mit der JSG BDE Barnstorf, der JSG Hachetal, dem FC Sulingen, dem TuS Sulingen, dem TuS Syke und der Diepholzer Kreisauswahl auch sechs Mannschaften aus dem Kreisgebiet. Für sie wird es ein besonderer Turniertag werden, schließlich stehen für sie Duelle mit Werder und Co. nicht auf der Tagesordnung. Ab 10.45 Uhr wird auf drei Plätzen der Ball rollen. „Dann werden sicherlich auch viele Eltern, Geschwister und Großeltern dabei sein“, erwartet Sascha Knake, der Hauptorganisator des Turniers, eine gut besuchte Sportanlage.

Zusätzlich zum FC Brügge werden auch die Jung-Fohlen von Borussia Mönchengladbach das erste Mal am Turnier teilnehmen. Der Hachetal-Cup hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. „Wir haben mittlerweile die Kontakte und die Beziehungen“, verfügen Knake und sein Team über das Rüstzeug, um eine Großveranstaltung wie diese auf die Beine zu stellen. Denn selbstverständlich ist es nicht, dass insgesamt zwölf Profivereine ihre Nachwuchsteams nach Sudwalde schicken. „Wir haben hier natürlich nicht dieselben Voraussetzungen wie andere Vereine“, weiß Knake um die verhältnismäßig bescheidenen Rahmenbedingungen. Die versucht das Team mit rund 50 Helfern, die an beiden Tagen im Einsatz sein werden, mit viel Herz und Engagement auszugleichen – zum Beispiel mit einem bunten Rahmenprogramm, das unter anderem eine Einlaufzeremonie für alle Teams vorsieht.

Gegen 17.10 Uhr wird am Sonnabend das Endspiel des Hachetal-Cups angepfiffen. Doch damit ist am Wochenende noch nicht Schluss: Am Sonntag beginnt um 9 Uhr der Leistungsvergleich der Profi-Nachwuchsteams. Dann darf der SC AS Hachetal als Gastgeber als einziges regionales Team dabei sein. Das Finale wird um 13.15 Uhr angestoßen.

Weitere Informationen

7. Hachetal-Cup am Sonnabend

Gruppe A: Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, Hamburger SV, FC Kopenhagen, JSG BDE Barnstorf, JSG Hachetal

Gruppe B: FC Schalke 04, Hertha BSC Berlin, Hannover 96, FC Brügge, FC Sulingen, TuS Syke

Gruppe C: SV Werder Bremen, VfL Wolfsburg, FC St. Pauli, Arminia Bielefeld, TuS Sulingen, Kreisauswahl Diepholz

Leistungsvergleich am Sonntag

Gruppe A: FC Kopenhagen, SC AS Hachetal, FC Schalke 04, VfL Wolfsburg, FC St. Pauli, Hannover 96, Arminia Bielefeld

Gruppe B: Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC Berlin, SV Werder Bremen, RB Leipzig, FC Brügge THR