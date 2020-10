Heiligenfeldes Leaderin Tanita Häfker (links) bereitete beide Treffer vor. (Vasil Dinev)

Unterschiedlicher hätten die Gemütslagen bei den beiden Vertretern hier aus der Region in der Frauenfußball-Bezirksliga nicht aussehen können. Während der TSV Weyhe-Lahausen eine katastrophale Leistung zeigte und beim TuS Sulingen mit 0:5 verlor, konnte der SV Heiligenfelde auch seine zweite Partie gewinnen. Die Grün-Weißen bezwangen den SV Friesen Lembruch knapp mit 2:1 und sprangen damit auf den zweiten Rang vor.

TuS Sulingen - TSV Weyhe-Lahausen 5:0 (3:0). Max Hurdalek, Trainer des TSV Weyhe-Lahausen, hatte sich darauf eingestellt, dass der Gegner mit langen Bällen operieren würde. „Das war in allen Partien vorher der Fall. Doch das hatte ich dann komplett falsch vermutet“, meinte der Coach. Denn Sulingen habe einen ordentlichen Fußball geboten, von hinten heraus sicher kombiniert. „Sie haben die Angriffe so vorgetragen, wie wir es eigentlich geplant hatten.“ Sehr entschlossen und präsent agierten die Frauen des TuS Sulingen. Der TSV Weyhe-Lahausen dagegen präsentierte sich zu unkonzentriert. „Irgendwie haben wir einen schlechten Tag erwischt und waren auch zu defensiv eingestellt“, sagte Hurdalek, der eine starke Anfangsphase des Gegners mitansehen musste. Gleich nach zwei Minuten wurde der Plan des Trainers über den Haufen geworfen, weil die Gastgeberinnen in Führung gingen. Nach einem Fehler in der TSV-Hintermannschaft vollstreckte Verena Schlüßler.

Und die Hausherrinnen blieben weiter auf dem Gaspedal, markierten durch Marina Maschmann das 2:0 (16.). Sie war es auch, die vor der Pause noch auf 3:0 erhöhte. „Die Gegentore fielen viel zu einfach, da müssen wir uns einfach cleverer anstellen“, seufzte Hurdalek. Bei den Gästen war auch kein wirkliches Aufbäumen nach dem Seitenwechsel zu erkennen. Mit nur zwei Spielerinnen auf der Bank konnte der TSV aber auch nur wenig frischen Wind hereinbringen. „Ich hätte gerne noch öfters gewechselt, aber das war ja leider nicht möglich“, so Hurdalek. Stattdessen machte der TuS Sulingen weiter Druck und belohnte sich dafür mit dem 4:0. Maschmann machte nach einem Konter ihren Dreierpack perfekt (74.). Das sollte es aber noch nicht gewesen sein: Acht Minuten vor Ultimo traf Mila Runge nach einer Ecke zum 5:0-Endstand. „Wir haben uns zu wenig bewegt, es waren große Lücken in der Defensive. Das hat ein guter Gegner eiskalt ausgenutzt“, resümierte Hurdalek. „Wir müssen uns jetzt wieder sammeln und wollen nach der langen Pause dann wieder punkten.“

SV Heiligenfelde - SV Friesen Lembruch 2:1 (2:0). Auch im zweiten Spiel fuhr der SV Heiligenfelde einen Sieg ein. Dabei zeigten die Grün-Weißen einige sehenswerte Kombinationen. So wie beim 1:0, als Tanita Häfker Lina Beuke auf die Reise schickte. Die Offensivakteurin ließ daraufhin eine Gegenspielerin stehen und konnte dann per Lupfer aus 14 Metern treffen (16.). „Das war gleichzeitig unsere erste Torchance“, freute sich Interimstrainer Tobias Dickmann über die Effektivität vor dem gegnerischen Kasten. Fast eine Kopie beim 2:0. Diesmal passte Häfker in die Tiefe, Beuke war schneller als die Gegenspielerinnen und vollendete in die lange Ecke (21.). Mit viel Wut im Bauch stemmten sich die Gäste dagegen. Zwar erspielte sich der SV Friesen Lembruch einige Chancen, doch entweder war die Latte im Weg oder SVH-Keeperin Carolin-Jaqueline Jordan parierte. „Uns ist dann die Sicherheit im Aufbauspiel abhanden gekommen, auch weil der Gegner sehr aggressiv in die Zweikämpfe gegangen ist“, beschrieb Dickmann.

Die Entscheidung hatten die Hausherrinnen dann im zweiten Durchgang auf dem Fuß. Allerdings scheiterte Marielle Kruse im Eins-gegen-Eins gegen die gegnerische Keeperin (60.). Fortan war das Spiel sehr zerfahren, weil auf beiden Seiten viel gewechselt wurde. Dennoch wurde es noch einmal spannend, da der SV Friesen Lembruch durch Laura Seel auf 2:1 verkürzte (84.). „Nach vorne ging dann bei uns nichts mehr“, befand Dickmann. Die Gäste dagegen versuchten es vermehrt mit langen Bällen. Doch dank einer großen kämpferischen Leistung brachte der SV Heiligenfelde den Sieg dann über die Zeit. „Ich bin stolz auf die Mädels, weil sie einen tollen Willen an den Tag gelegt haben“, betonte Interimscoach Tobias Dickmann.

Weitere Informationen

Frauen Bezirksliga Staffel 1

TuS Sulingen - TSV Weyhe-Lahausen 5:0 (3:0)

TSV Weyhe-Lahausen: Hollwedel - Wallawitsch (56. Berisha), L. Daneke, Lilian Carrie Strege, Stange, Dittrich, Gross, Hurdalek, Moczinski, Schröder (38. Lucienne Charlotte Strege), C. Daneke

Tore: 1:0 Verena Schlüßler (2.), 2:0, 3:0, 4:0 Marina Maschmann (16., 35., 74.), 5:0 Mila Runge (82.)

SV Heiligenfelde - SV Friesen Lembruch 2:1 (2:0)

SV Heiligenfelde: Jordan - Hartje, Becker, Beuke (77. Meyer), Schmidt, Köitsch, Obst, Itjen (51. Eckebrecht), Kruse, Häfker, Wachendorf (60. Behrens)

Tore: 1:0, 2:0 Lina Beuke (16., 21.), 2:1 Laura Seel (84.)