Sudweyhe. Die ersten drei Testspiele in der Vorbereitung auf die Fußball-Landesligasaison 2020/21 haben die C-Junioren des TuS Sudweyhe überaus torreich gestaltet. Gegen den SC Vahr-Blockdiek (18:0) und die BTS Neustadt (13:0) gab es jeweils hohe Kantersiege. Außerdem besiegte die Elf von Christian Mach, der vom Co-Trainer zum Hauptverantwortlichen aufrückte und dabei das Amt von Vorgänger Houssam Hassoun übernahm, die B-Junioren der JSG Barrien-Gessel mit 3:2. „Jeder weiß, wo das Tor steht“, schmunzelt Mach, ohne den Testergebnissen zu große Bedeutung beizumessen. Denn in der Landesliga Hannover warten zukünftig ganz andere Kaliber auf die Sudweyher, die insgesamt 13 externe Neuzugänge verzeichneten. Gleich im ersten Saisonspiel gastiert am 9. September mit dem Aufsteiger JSG Sulingen der einzige Kreisrivale beim Vorjahresfünften. Also direkt ein Derby.

„Wir müssen gleich gut drauf und topfit sein, müssen uns schnell finden und schnell punkten“, weist Mach auf die Bedeutung eines guten Saisonstarts hin. Nur sieben Partien stehen bis zur Winterpause auf dem Programm. Unter anderem auch gegen die vermeintlichen Ligaschwergewichte TSV Havelse und Hannover 96 II. „Da sind die ersten beiden Plätzen ja quasi vergeben. In diesen Begegnungen ist es unser Ziel, gut auszusehen. Die Punkte müssen wir voraussichtlich gegen andere Gegner holen. Wir müssen in jedem Spiel 100 Prozent Gas geben“, ahnt Mach, der als Saisonziel das Erreichen des fünften Tabellenplatzes, der dann wohl gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt sein wird, anvisiert.

Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung ist Mach, der im September des vergangenen Jahres im Laufe der Saison von seinem Posten als Trainer der Sudweyher Herren-Bezirksligaelf zurücktrat, zufrieden. „Die Jungs kämpfen, beißen und ackern, sind mit Spaß bei der Vorbereitung dabei. Man darf nicht vergessen, dass sie fünf bis sechs Monate keinen Fußball spielen konnten. Da geht dann doch einiges verschütt. Doch die Jungs haben Potenzial und bringen jede Menge Geschwindigkeit mit. Die Mannschaft hilft sich untereinander. Überhaupt wird die mannschaftliche Geschlossenheit einen wesentlichen Faktor und eine große Bedeutung einnehmen“, prophezeit Mach, der wie schon im Herrenbereich Joachim Neumann als Torwarttrainer gewinnen konnte. Beide sind ein eingespieltes Duo.

Er selbst gönnte sich nach dem Rücktritt als Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft nur eine kurze Auszeit. "Meine Lebensgefährtin meinte, dass ich mich in den Monaten zuhause sehr gut geschlagen habe., scherzt Mach. Doch ihm fehlte der Fußball. Schon bald wurde er Co-Trainer unter seinem Vorgänger Houssam Hassoun, der mit der Mannschaft bei Abbruch der Saison den fünften Platz belegte. "Das war eine Spitzentruppe. Ich bin sehr stolz darauf, was das Team in der vergangenen Serie so geleistet hat", lobt Mach, der nach dem Rückzug Hassouns als logische Konsequenz dessen Nachfolge antrat.

Gleich 13 neue Spiele rekrutierte der Landesligist jetzt aus anderen Vereinen. Mit Michael Grass (Abwehr), Malte Wilkens (zentraler Defensivbereich), Leon Wessel (offensive Außenbahn), Justin Mawa-Isaac (Sturm) und Paul Sperlich (Torhüter) kamen gleich fünf Spieler vom TSV Bassum. Leonit Berisha (defensive Zentrale), Niklas Behrens (Allrounder) und Timmy Wichmann (Defensivbereich) trugen zuvor den Dress des SC Weyhe. Zwei Akteure, Nick Wolters (zentrales Mittelfeld) und Julian Torbahn (Außenbahn), kickten bislang für die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Dann wären da noch Tjark Engelke (TSV Heiligenrode/linkes Mittelfeld), Leon Behrami (Offensivspieler/TuS Syke) und Lukas Schröder vom TV Stuhr (Abwehr/defensives Mittelfeld).

Offen ist noch, ob Hanne Chudaska, die mit den B-Juniorinnen des SV Werder in der Bundesliga spielt, auch zukünftig per Zweitspielrecht bei den Sudweyhern agieren darf. Aus der Sudweyher D-Jugend stießen Otto Galipp (Torwart), Jonas Kehlenbeck und Mika Wraage (beide Abwehr/Mittelfeld) zum Team, aus der C-Junioren-Reserve Finley Lammers (Abwehr), Joscha Osmer (defensives Mittelfeld), Mika Pieper (zentrales Mittelfeld) und Lukas Muntel (offensives Mittelfeld/Angriff) hinzu. „Die Aufgabe wird sein, die Mannschaft zu formen. Der neue Modus ist auf enge Kante genäht und knapp geplant. Man hat keine Zeit sich zu erholen, darf sich keinen Negativstrudel leisten. Mehr Spiele wären sicherlich interessanter gewesen, doch erstmal muss wieder alles ins Rollen kommen. Wir müssen bis zum Start noch in alle Richtungen etwas tun, müssen robuster und abgezockter werden. Viele Spieler kamen aus unterklassigen Vereinen, haben mitunter zwei Ligen übersprungen. Die Zeit des Kleckerfußballs ist jetzt vorbei, jetzt werden die Brocken kommen“, weiß Mach, dass die heiße Phase begonnen hat.