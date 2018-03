Landkreis Diepholz. Der Aufstieg ist kurz vor Saisonende doch noch in Gefahr, der FC Gessel-Leerßen bangt um die Meisterschaft der Korbball-Niedersachsenliga. Am vorletzten Spieltag musste die von Anja Brüning trainierte Mannschaft die erste Saisonniederlage hinnehmen und hat damit weiterhin den TB Stöcken im Nacken. Der TV Stuhr hat währenddessen mit dem Sieg gegen Ligaschlusslicht TSV Ingeln Oesselse den Klassenerhalt geschafft. Der ist für den TuS Sudweyhe II nur noch theoretischer Natur. Der Spieltag in Syke fing erst deutlich verspätet an: Ein kaputter Korb musste erst einmal geschweißt werden.

TSV Emtinghausen - FC Gessel-Leerßen 5:12 (4:4). Ohne die verletzte Korbfrau Hanne Brüning mussten die Gesselerinnen auf eine wichtige Stütze verzichten. „Hanne war in der Saison immer eine Bank am Korb und dadurch auch ein enormer Rückhalt, der Ausfall war natürlich für alle erst mal ein Schock“, sagte Co-Trainerin Nicole Glatzel. Am Korb stand deshalb Marieke Brüning. Das FC-Team kam nur schleppend in die Partie, insbesondere im Abschluss offenbarte es Probleme. Das änderte sich nach dem Halbzeitstand von 4:4 im zweiten Durchgang in Person von Zoe Turner: Sie allein erzielte fünf der acht FC-Körbe. „Zwei wichtige Punkte im Meisterschaftskampf“, bilanzierte Glatzel erleichtert, sprach aber dennoch von einem unschönen Spiel.

TB Stöcken - TV Stuhr 16:4 (9:1). Da war nichts zu holen für den TV Stuhr. „Stöcken ist einfach eine Klasse besser, sie spielen tollen und schnellen Korbball. Die gesamte Mannschaft ist gut“, lobte TVS-Trainerin Corinna Woltemade den Gegner. Bereits zur Halbzeit war der Rückstand mit acht Körben Differenz deutlich. Dass die Stuhrerinnen zwischenzeitlich auf 4:12 verkürzten, war nur eine Randnotiz. „Der Fokus lag auf Ingeln. Wir wollten nicht zu viel Kraft lassen“, erklärte die Trainerin.

FC Gessel-Leerßen - SV Brake II 15:17 (7:9). Wie bereits im ersten Spiel lief beim Titelanwärter im ersten Durchgang kaum etwas zusammen. „Insgesamt war es wirklich eine unserer schlechtesten Halbzeiten der laufenden Saison“, ärgerte sich Co-Trainerin Glatzel. Ihr Team bekam die Braker Weitwürfe nicht in den Griff, ließ immer wieder in der Deckungsarbeit zu wünschen übrig. Erneut lief es in Halbzeit zwei besser, aber „die Wurfausbeute war unterirdisch“, sah Glatzel zahlreiche gute Chancen verstreichen. Dabei gingen die Gesselerinnen in der 38. Minute noch in Führung, ließen sich die mit drei kassierten Körben in den letzten zwei Minuten aber noch aus der Hand nehmen. „Natürlich ist das eine Niederlage, die im Meisterschaftskampf echt wehtut, aber wir haben es weiterhin in der eigenen Hand“, legte Glatzel den Fokus bereits auf den Finalspieltag in zwei Wochen.

TuS Sudweyhe II - TSV Emtinghausen 2:7 (0:2). Im Abstiegskampf war diese Niederlage aus Sudweyher Sicht womöglich der Genickbruch. Anstatt an Emtinghausen vorbeizuziehen, ist der erste Nichtabstiegsplatz nun drei Punkte entfernt – vier werden noch ausgespielt. „Wir haben noch eine theoretische Chance und geben nicht auf“, gibt sich Trainer Torsten Hollendiek weiterhin kämpferisch. Gegen den direkten Konkurrenten reichte es an diesem vorletzten Spieltag jedoch nicht. „Wir hatten keinen lockeren Arm, die Würfe haben nicht gepasst“, stellte der Coach fest. Im ersten Durchgang gelang kein einziger Korb, insgesamt verwarf die Bundesliga-Reserve einen Viermeter und zweimal frei vorm Korb. „Alles, was schiefgehen kann, ist schiefgegangen“, meinte Hollendiek in Anlehnung an „Murphys Gesetz“. Sieben Gegenkörbe seien nicht dramatisch, aber zwei eigene „viel zu wenig“.

TV Stuhr - TSV Ingeln Oesselse 9:5 (5:2). Einen anfänglichen 0:2-Rückstand egalisierte das Ligaschlusslicht noch in der Anfangsphase. Danach ließ der TV Stuhr jedoch keine Zweifel mehr daran aufkommen, wer die zwei Punkte mitnehmen würde. „Wir haben souverän gespielt und die Konzentration hochgehalten“, lobte Corinna Woltemade. Der Sieg bedeutete auch den Klassenerhalt. „Ich bin so erleichtert, jetzt können wir ganz entspannt in den letzten Spieltag gehen“, atmete sie auf. Nach oben ist für den TVS sogar noch Platz vier möglich.

TSV Heiligenrode II - Ovelgönner TV 2:14 (1:6). „Wir hatten uns viel vorgenommen, sind aber total schlecht gestartet“, bilanzierte TSV-Mannschaftssprecherin Tanja Cordes. Nach zehn Minuten fanden sich die Heiligenroderinnen zwar in der Abwehrarbeit besser zurecht, da liefen sie allerdings schon einem Fünf-Punkte-Rückstand hinterher – 1:6. Und da sie im Angriff nicht zu ihrer gewohnten Form fanden, fiel das Ergebnis am Ende deutlich aus. Auch eine Umstellung auf die Einzeldeckung half nicht weiter, zumal sie in der 35. Minute noch eine Zwei-Minuten-Strafe kassierten. Ein „Katastrophenspiel“, fand Cordes, das sie und Trainerin Dagmar Schnelle verzweifelt auf der Bank zurückließ.

SV Heiligenfelde - TuS Sudweyhe II 12:7 (6:3). Alles in allem war es ein gebrauchter Tag für die Sudweyherinnen, die sich abermals mit zwei B-Juniorinnen verstärkt hatten. Die waren auch tatsächlich eine Unterstützung, gegen den SVH reichte es dennoch nicht zu einem Sieg. „Wir haben den Anfang verschlafen“, sagte Torsten Hollendiek zum 0:4-Rückstand nach acht Minuten. Kurz nach der Halbzeit kam sein Team zwar noch auf 5:6 ran, musste dann aber wieder abreißen lassen. SVH-Spielerin Svenja Isensee sah von ihrer Mannschaft ein „schnelles Spiel und saubere Abschlüsse“, mit denen sich der Bundesliga-Absteiger die zwei Punkte sicherte. Nach dem erneuten hohen Rückstand kämpfte sich der TuS dann auch nicht mehr zurück. „Da lief nicht mehr viel. Wir treten oft mit verschiedenem Personal an und sind nicht eingespielt“, suchte Hollendiek nach einer Erklärung.

SV Heiligenfelde - TSV Heiligenrode II 5:8 (1:4). Während die Heiligenroderinnen mit Distanzwürfen ihre Stärke ausnutzten, scheiterte das SVH-Team im ersten Durchgang immer wieder am Korb. „Wir wollten es unbedingt besser machen“, sagte Cordes nach der herben Pleite gegen Ovelgönne. Den Wunsch erfüllte sich die Bundesliga-Reserve auch: „Wir haben unser Angriffsspiel ruhig und clever gespielt“, begründete Cordes die erfolgreichen Abschlüsse. Nach der Halbzeitpause erstarkten die Heiligenfelderinnen noch einmal und kamen auf 5:6 heran (29.). Von „neun Minuten zum Sterben“ sprach TSV-Trainerin Dagmar Schnelle rückblickend. Sie wollte bloß nicht auch noch den Ausgleich kassieren. Umso größer die Erleichterung, als Imke Meyer mit zwei Hebern erfolgreich war und das Endergebnis herstellte (38.).