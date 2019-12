Der SV Dimhausen (hier: Svenja Heineke, l.) kniete sich mächtig rein, verlor am Ende aber sowohl gegen Scharmbeckstotel als auch gegen Fischderhude-Quelkhorn knapp mit 2:3. (Braunschädel)

Der Unterhaltungswert war enorm hoch, die Ausbeute dagegen kleiner als erhofft für die Landesliga-Volleyballerinnen des SV Dimhausen beim letzten Heimspieltag des Jahres. Sowohl dem ATSV Scharmbeckstotel als auch dem TSV Fischerhude Quelkhorn mussten sie sich mit 2:3 beugen, sammelten also zwei Punkte für den Klassenerhalt. „Aber es war mehr möglich“, erklärte Trainer Jörg Menzel, warum er und seine Spielerinnen enttäuscht die Halle verließen.

Auch der Blick auf die Tabelle ist trügerisch. Im Klassement verbesserte sich der SVD zwar auf den dritten Platz, hat aber mit zehn Partien die meisten aller Teams ausgetragen. „Die anderen Mannschaften werden noch kommen“, wusste Menzel. Seine Mannschaft absolvierte die Fünf-Satz-Spiele sechs und sieben. „Wir lassen uns nicht unterkriegen und sammeln in jedem Spiel Punkte“, hob der Trainer den positiven Aspekt der Marathon-Matches hervor, schließlich bekommt auch der Verlierer einer Fünf-Satz-Partie einen Zähler. Andererseits würde der SVD gern größere Schritte zum Klassenerhalt machen. Bislang punktete er nur einmal dreifach. „Wir haben noch zu große Schwankungen im Spiel, auch während der Sätze“, sah Menzel ein Problem. Die Gastgeberinnen versäumten es, die Spiele vorzeitig zu entscheiden oder weitere Wirkungstreffer zu landen, nachdem sie einen Satz gewonnen hatten. So standen sie am Ende mit jeweils einem Punkt da, gefühlt aber fast schon mit leeren Händen. „Es tat weh“, gab Menzel zu. Vor den zahlreichen Zuschauern, die beim Satzwechsel die Tribüne tauschten und dabei laut dem SVD-Coach eine Völkerwanderung auslösten, hätten die Gastgeberinnen allzu gern mindestens einen Erfolg gefeiert. Doch es kam anders. Dabei konnte Menzel seinen Spielerinnen kaum einen Vorwurf machen. „Die Mädchen haben super gekämpft und alles gegeben.“

SV Dimhausen - ATSV Scharmbeckstotel 2:3. Die große Kulisse schien die Gastgeberinnen zunächst etwas nervös zu machen. Doch sie fingen sich und holten sich Satz eins mit 25:22. Danach setzten jedoch die Schwankungen ein. Mit 16 und 13 Punkten gab der SVD die beiden folgenden Durchgänge ab. „Die Gegnerinnen können sich in dieser Klasse einfach schneller auf unser Spiel einstellen als in der Bezirksliga“, erkannte Menzel. Der Aufsteiger musste also wieder einmal Moral beweisen. An dieser Tugend scheiterte es auch dieses Mal nicht. Mit 25:22 meldete sich der SVD zurück. Im Entscheidungsdurchgang legte er dann zunächst vor, hielt das Level aber nicht bis zum Ende – Scharmbeckstotel nahm mit 15:11 zwei Zähler mit.

SV Dimhausen - TSV Fischerhude-Quelkhorn 2:3. Das Hinspiel hatte Dimhausen noch mit 3:2 für sich entschieden. Dieses Mal hatten die Gäste das bessere Ende für sich. Abwechselnd gewannen beide Teams ihre Sätze. Fischerhude-Quelkhorn legte mit 25:21 vor, Dimhausen zog mit 25:17 nach. Auf den Konter der Gäste (25:18) folgte der Gegenkonter der Gastgeberinnen mit 25:17. Erneut konnte der SVD den Schwung des gewonnenen Satzes nicht in den folgenden Durchgang mitnehmen. Schnell lag das Menzel-Team im Hintertreffen, kämpfte sich zwar noch einmal heran, doch erneut reichte es nicht zum Sieg. „Das ist sehr bitter“, war Menzel nach dem 12:15 niedergeschlagen. Jetzt richtet sich der Blick auf das letzte Spiel des Jahres am 15. Dezember beim VfL Oythe III. „Eine schwere Aufgabe“, wusste der Coach. „Vielleicht ist es ganz gut, dass dort niemand etwas von uns erwartet.“

SV Dimhausen: Steimke, Schröder, Hanke, Heineke, Borchers, Flemming, Heusmann, Schorling, Stührung, Birkholz, Wilhelmy, Plenge.