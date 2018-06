Gründete einst die Basketball-Sparte im TSV Bassum und blickt trotz schwieriger Zeiten immer wieder mit einem Lächeln nach vorn: Gerhard Stein. (Sebi Berens)

Bassum. Eigentlich wollte er vor rund 25 Jahren nichts mehr mit seiner alten sportlichen Liebe zu tun haben. „Ich wollte einen Schlussstrich ziehen“, sagt Gerhard Stein. Doch wirklich lange konnte er dem Basketball nicht fernbleiben, sondern gründete im TSV Bassum sogar eine eigene Sparte. Grund dafür war, dass seine beiden Söhne es dem Vater gleichmachen und auch Basketball spielen wollten. Die Sparte gibt es immer noch, und Stein ist nach wie vor aktiv. „Ich habe nie gesagt, dass ich das nicht mehr mache“, bekräftigt er. Für sein 25-jähriges Engagement ist der Wahl-Bassumer jetzt mit der Goldenen Ehrennadel des Landessportbundes ausgezeichnet worden.

Für Gerhard Stein ist das eine Anerkennung seiner langjährige Arbeit. „Diese Auszeichnung ehrt mich natürlich, aber ich lebe auch für den Sport und die Sportart“, freut sich der 70-Jährige, der recht spät mit dem Basketballspielen angefangen hat. Mit 15 Jahren kam er erst dazu. „Ich habe mir beim Fußball den linken Ellenbogen gebrochen. Danach habe ich mich gefragt: ‚Was mache ich jetzt?‘“, erinnert sich Stein, der damals in Wolfenbüttel Fußball spielte und zur Schule ging. Er schaute sich nach einer Alternative um, und weil Wolfenbüttel damals eine Basketball-Hochburg war und mit guter Jugendarbeit punkten konnte, schloss sich Stein dem dortigen MTV an. Dank seiner stattlichen Größe avancierte der gebürtige Berliner schnell zu einem wichtigen Eckpfeiler und wurde als Jugendlicher Niedersachsenmeister.

Das ist lange her. So gut es damals für Gerhard Stein auch lief, so sehr muss er besonders in der jüngsten Vergangenheit mit argen Problemen rund um seine alte Liebe kämpfen. Vor fünf Jahren wurde begonnen, die Turnhalle in Bassum, in der das Basketball-Training stattfand, zu renovieren. „Eigentlich sollte das ein Jahr dauern, aber es wurden drei“, erinnert sich Stein. Fast der Genickbruch für die 1994 gegründete Sparte im TSV Bassum. Die Herren wanderten nach Syke ab, um dort Basketball zu spielen. Nachwuchs gab es quasi nicht. Die Zukunft sah für Gerhard Stein und die Sparte sehr düster aus.

Eineinhalb Jahre Bundesliga

Dabei begann alles so vielversprechend. Stein, der nach seiner Zeit in Wolfenbüttel 1967 zum Berliner Sport-Verein 1892 wechselte, wollte etwas von seine Begeisterung für den Sport weitergeben:„Bassum war ein weißer Kreis. Hier gab es kein Basketball.“ Doch dank der Initiative des heute 70-Jährigen kamen gleich zu Beginn 100 Kinder in die Bassumer Halle, um sich zu informieren. „Wir hatten am Anfang einen sehr großen Zulauf“, sagt Stein und lacht. Sogar so viel Interesse, dass zu Spitzenzeiten zwei Herren- und drei Jugendteams gemeldet waren – bis in die Bezirksoberliga ging es für die Teams aus Bassum. Dann kam die Renovierung der Halle und mit ihr das Ende des Spielbetriebs.

Doch der ehemalige Bundesligaspieler – mit dem Berliner SV ging es für ihn 1969 Jahre in die höchste Spielklasse, wo er anderthalb Jahre aktiv war – gab nicht auf und kämpfte weiter. „Wir haben jetzt die zweite Saison wieder abgeschlossen“, sieht der gebürtige Berliner Fortschritte. Probleme gibt es indes nach wie vor. „Es ist schwer, Menschen zu finden, die sich ehrenamtlich engagieren. Das war früher einfacher, auch weil wir einfach mehr waren“, spricht Stein aus Erfahrung. Besonders fehlten den Basketballern Trainer und Schiedsrichter. Im Fußball kein Problem, da vor allem Eltern ein Amt übernehmen – bei den Basketballern sei das jedoch anders. Hinzu kommen die weiten Fahrstrecken,beispielsweise nach Hameln oder in den Hannoveraner Bereich. Nicht gerade vor der Haustür. „Das ist ein großes Handicap“, weiß Stein.

Basketball bei der Ferienkiste

Trotz der Probleme glaubt er weiter an die von ihm gegründete Sparte. Er selbst spielte nach seiner Zeit beim BSV in der Regionalliga beim DTV Charlottenburg – dem Vorläufer des heutigen Spitzenklubs Alba Berlin. Nach einer kurzen Zeit während seines BWL-Studiums in Bremen ging er 1976 zurück nach Berlin und heuerte beim VfL Lichtenrade an: „Dort habe ich mit früheren Mannschaftskameraden aus der Bundesliga zusammengespielt“, erinnert sich Stein.

Doch lange hielt es ihn nicht in der heutigen Hauptstadt. Er fand einen Job in Syke und zog 1977 nach Bassum. Wegen des erwähnten weißen Kreises war Stein unter anderem in Brinkum und Sulingen als Basketball-Trainer aktiv. Er trainiert inzwischen keine Mannschaften mehr, versucht aber weiterhin, Werbung für den Basketball zu machen. So wie bei der Bassumer Ferienkiste: Am Freitag, 27. Juli, findet von 16 bis 18 Uhr ein Tag für junge Nachwuchs-Basketballer im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren statt. Und das Interesse ist groß: Eigentlich war das Kontingent auf 20 Plätze begrenzt, mittlerweile haben sich aber bereits 25 Kinder angemeldet. Stein, der sich eigentlich zurückziehen möchte, freut das: „Solange ich eine Person überzeugen kann, Basketball zu spielen, reicht mir das.“