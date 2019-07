Heiligenrode. Am ersten Juli-Wochenende findet auf der Reitanlage Dierks in Stuhr das Jubiläumsturnier des Reitvereins (RV) Heiligenrode statt. Der Klub feiert sein 100-jähriges Bestehen drei Tage lang mit Springprüfungen bis zur Klasse M**, Dressurprüfungen bis zur Klasse S, einem Jubiläums-Cup und einem bunten Rahmenprogramm, wie Pressewartin Kerstin Iken berichtet. Mehr als 1800 Nennungen sind eingegangen.

Am Freitag finden bereits ab 8 Uhr die ersten Jungpferdeprüfungen sowohl im Springen als auch in der Dressur statt. Außerdem beginnt um 9 Uhr mit der Zwei-Sterne-Dressurprüfung der Klasse A die erste Teilprüfung des Dressur-Jubiläums-Cup. Mittags um 12 Uhr starten die ersten Dressurprüfungen der leichten Klasse. Auf dem Springplatz finden ab 11 Uhr Prüfungen bis zur Klasse M* statt.

Ein Höhepunkt des Turniers ist die St.-Georg-Spezial-Dressur, eine Prüfung der schweren Klasse, die am Sonnabendnachmittag ab 16 Uhr hochklassigen Reitsport verspricht. Zuvor finden ab 7.30 Uhr in der Halle und auf dem Dressurplatz diverse Prüfungen statt. Auf dem Springplatz wird zur selben Zeit die Jagd auf die Jubiläumsschleifen in den A-und L Spring-Prüfungen eröffnet. Höhepunkt ist hier die Ein-Sterne-Stilspringprüfung der Klasse M ab 17.45 Uhr. Für Stimmung soll im Anschluss der Jump-and-Run-Wettbewerb sorgen.

Gutes Niveau verspricht auch der letzte Turniertag: Dann stehen Dressurprüfungen bis zur Klasse M** ebenso auf dem Plan wie ein Mannschaftswettbewerb. Auf dem Springplatz beginnt um 15.30 Uhr ein Teamspringen um den Heiligenroder Jubi-Spring-Team-Cup. Eine Zwei-Sterne-Springprüfung der Klasse M mit Siegerrunde bildet ab 16.15 Uhr den Abschluss des Turniers, das seinen Gästen im Rahmenprogramm unter anderem eine Tombola mit mehr als 700 Preisen bietet.

Weitere Informationen

Zeitplan

Freitag, 5. Juli

Springplatz

11 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A*

12.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A**

14 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L

15.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. M*

16.30 Uhr: Youngster-Springprüfung Kl. M*

Dressurplatz

8 Uhr: Reitpferde

11.30 Uhr: Dressurpferdeprüfung Kl.A

14 Uhr: Dressurpferdeprüfung Kl. L

17.30 Uhr: Dressurpferdeprüfung Kl. M

Halle

9 Uhr: Dressurprüfung Kl. A** (0-22 RLP)

10.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. A** (23 und mehr RLP)

12 Uhr: Dressurprüfung Kl. L* (0-35 RLP)

15.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. L* (36 und mehr RLP)

Sonnabend, 6. Juli

Springplatz

7.30 Uhr: Stilspringprüfung Kl. A* (0-12 RLP)

8.45 Uhr: Stilspringprüfung Kl. A* (13 und mehr RLP)

10.15 Uhr: Stilspringprüfung Kl. L (0-65 RLP)

11.30 Uhr: Stilspringprüfung Kl. L (66 und mehr RLP)

13 Uhr: Punktespringprüfung Kl. A ** (0-30 RLP)

14.15 Uhr: Punktespringprüfung Kl. A** (31 und mehr RLP)

15.45 Uhr: Springprüfung Kl. L mit Stechen

17.45 Uhr: Stilspringprüfung Kl. M*

19 Uhr: Jump & Run

Dressurplatz

7.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. A* (LK 4 und 5)

9.45 Uhr: Dressurprüfung Kl. M*

13.45 Uhr: Dressurprüfung Kl. A* (LK 6)

16 Uhr: St.-Georg-Special

Halle

7.30 Uhr: Dressurreiterprüfung Kl. A

9.15 Uhr: Dressurreiterprüfung Kl. A

11 Uhr: Dressurreiterprüfung Kl. L (0-54 RLP)

14 Uhr: Dressurreiterprüfung Kl. L (55 und mehr RLP)

Sonntag, 7. Juli

Springplatz

8 Uhr: Springprüfung Kl. A**

9.30 Uhr: Stilspring-Wettbewerb mit erlaubter Zeit+

10.45 Uhr: Stilspringprüfung Kl. E

12.15 Uhr: Springprüfung Kl. L

14.15 Uhr: Springprüfung Kl. M*

15.30 Uhr: Heiligenroder Jubi-Spring-Team-Cup

16.15 Uhr: Springprüfung Kl. M** mit Siegerrunde

Dressurplatz

8 Uhr: Dressurprüfung Kl. L** - Kandare

11.15 Uhr: Dressurprüfung Kl. A Mannschaft

13 Uhr: Führzügelklasse

13.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. M**

Halle

8.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. E

10.15 Uhr: Oldie-A-Wettbewerb

11.30 Uhr: Dressur-Wettbewerb - zu zweit hintereinander

13.30 Uhr: Dressurreiter-Wettbewerb