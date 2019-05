Tapfer, aber chancenlos hat sich die TSG Osterholz-Gödestorf in der Fußball-Kreisliga Diepholz auswärts beim 0:4 (0:3) gegen den TuS Wagenfeld verkauft. Wenn der Tabellenvorletzte beim Ersten antreten muss, ist nicht unbedingt mit übermäßiger Spannung zu rechnen. Wenn dem Underdog dann auch noch die Spieler ausgehen, man nur zu elft anreisen kann, weil ein Matthias Konz aus der zweiten Mannschaft aushilft, dann gilt es für den Trainer, vor Spielbeginn neue Anreize zu setzen. „Wir wollten mindestens ein Tor weniger kassieren, als wenn wir nicht angetreten wären“, erklärt TSG-Trainer Karsten Köitsch die Motivation seiner Elf und lobt den Kampfgeist: „Klar, wir haben Beton angerührt, aber ich kann vor denen, die heute aufgelaufen sind, nur den Hut ziehen.“

TSG-Defensive hält 20 Minuten stand

Tore verhindern war also das Ziel der Gäste, das erstmals in der 21. Minute verfehlt wurde. Jannik Kläning bugsierte einen durchgesteckten Pass mit der Brust über Linie zum 1:0. Kaum zehn Minuten später erhöhte Marcel Heyer (32.) bereits auf 2:0. Beim 3:0 nach einem Eckball sah die TSG-Abwehr nicht besonders wach aus, ließ trotz klarer Überzahl Roman Esanu (34.) nahezu unbehelligt zum 3:0 abschließen. Die Gastgeber blieben auch in der Folge drückend überlegen, Angriff auf Angriff rollte auf die aufopferungsvoll kämpfende Gäste-Defensive, doch die hielt nun stand. Nur ein Mal noch musste sich der starke TSG-Rückhalt Gerrit Schmidt geschlagen geben. Kurz vor Schluss nahm Roman Esanu (88.) eine Hereingabe aus 16 Metern sehenswert volley ab und besiegelte den 4:0-Endstand, mit dem beide Teams am Ende leben konnten.