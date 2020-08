Ein Duell auf Augenhöhe hat sich Fußball-Bremen-Ligist Brinkumer SV mit dem Regionalligisten SSV Jeddeloh geliefert. Im Härtetest für beide Mannschaften vor dem Pflichtspielstart – Brinkum trifft am Dienstag in der ersten Pokalrunde auf Eintracht Aumund, Jeddeloh am kommenden Sonnabend in der Liga auf den VfV Borussia Hildesheim – hielt das Team von Trainer Mike Gabel klasse mit, war im ersten Durchgang sogar die bessere Mannschaft und ging in Führung. Am Ende stand dennoch eine knappe 1:2-Niederlage zu Buche.

„Ich bin durchaus zufrieden“, stellte Gabel fest, fügte aber auch an: „Das Ergebnis gefällt mir natürlich nicht.“ Dennoch habe er einige positive Aspekte gesehen. Vor allem der Auftritt seiner Elf im ersten Durchgang gefiel dem BSV-Coach: Brinkum spielte enorm selbstbewusst, ließ Jeddeloh nicht zur Entfaltung kommen, setzte das Team von Oliver Reck sogar einige Male an dessen Sechzehner fest. Der Bremen-Ligist spielte ohne Respekt vor dem Regionalligisten, der seine beste Elf aufbot. „Wir haben das wirklich gut gemacht und hätten zur Pause sogar höher führen können als 1:0“, spielte Gabel auf weitere Gelegenheiten seiner Mannschaft an. Herman Mulweme etwa traf bereits nach wenigen Minuten die Latte.

Bis zum verdienten Führungstreffer mussten sich die Gäste etwas mehr als eine halbe Stunde lang gedulden. Dafür war das Tor umso schöner: Esin Demirkapi spielte einen herausragenden 40-Meter-Pass durch das Zentrum auf den eingelaufenen Ramien Safi, der sich die Chance nicht entgehen ließ (31.). „Ein super Tor“, schwärmte Gabel. Vor allem Demirkapis Zuspiel sei eine Augenweide gewesen.

Es waren Szenen wie diese, mit denen Brinkum den Gastgebern zusetzte. Der BSV spielte sehr intensiv, zog ein hohes Mittelfeldpressing auf und agierte sehr ballsicher. „Jeddeloh hatte nur Abschlüsse nach Standards“, sah Gabel, dass seine Schützlinge den SSV gut im Griff hatten. Die ersten 45 Minuten zeigten, wie es gehen kann bei den Brinkumern.

Am Leistungslimit aber ist der BSV noch nicht. Sonst hätte er die Partie wohl gewonnen. Doch das Match kippte im zweiten Durchgang und nach einigen Wechseln bei den Gästen. Was Gabel besonders ärgerte: Die Gegentreffer durch Kevin Samide (55.) und Ibrahim Temin (71.) fielen aus Kontern heraus. „Das darf uns besonders auswärts nicht passieren“, haderte der Coach. „Das war kein Qualitätsunterschied, uns fehlen einfach noch zehn Prozent Spritzigkeit. Die machen auf diesem Niveau den Unterschied aus. Das ist eine Lücke, die wir noch schließen müssen“, blickte er bereits voraus.

Ein Remis wäre dennoch möglich gewesen: So hätte Mulweme wohl nur fallen müssen, um einen Elfmeter zu bekommen. Doch obwohl ihn sein Gegenspieler deutlich hörbar am Fuß traf, spielte er weiter. Kurz vor Schluss traf Julius Rahmig im Jeddeloher Fünfmeterraum zweimal einen Gegenspieler statt ins Tor. „Ein Unentschieden wäre passend gewesen“, fand Gabel, der aber auch einen klaren Arbeitsauftrag mit auf die Heimreise nahm: „Ein paar Prozentpunkte fehlen noch. Die müssen wir aufholen. Wir wollen dahin kommen, dass wir solche Spiele gewinnen.“