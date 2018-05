Knackte in seiner Altersklasse den Kreisrekord im Kugelstoßen: Hartmut Selz vom LC Hansa Stuhr. (fr)

Verden/Landkreis Diepholz. Hartmut Selz vom LC Hansa Stuhr ist überaus zufrieden mit seinen Leistungen. Der Leichtathlet trat bei der Bahneröffnung im Verdener Stadion beim Kugelstoßen in der Altersklasse M70 an – und sicherte sich gleich den Kreisrekord. Mit 9,35 Metern gelang ihm zudem bereits seine 17. Einzeleintragung in die Bestenliste. "Ich wollte über die neun Meter stoßen", sagte Selz, der damit zwar den alten Kreisrekord von 8,91 Metern von Gerhard Kamp (LC Hansa Stuhr) aus dem Jahr 2014 eindeutig knackte, aber sich noch weiter beim Kugelstoßen verbessern will. "Zweistellig ist schon drin, wenn ich wieder ein wenig trainiert habe", kündigt er bereits seinen nächsten Rekord an. Auch die Organisatoren der Bahneröffnung in Verden konnten sich über einen Rekord freuen: Von den 317 gemeldeten Athleten traten 282 zu den Wettkämpfen an.

Auf ein erfolgreiches Turnier blicken auch die Athleten des TSV Asendorf zurück. Nach fast zweijähriger Pause trat Peer Böhm wieder zu einem Wettkampf an und trug sich direkt in die Bestenlisten ein. Beim 100-Meter-Lauf der Männer lief er in 12,01 Sekunden auf den siebten Platz. Im Weitsprung kam er fast an seine alte Bestleistung von 6,14 Metern heran, die in Verden gesprungenen 6,11 Meter reichten aber letztlich zu Platz fünf.

Den schaffte auch Jelka Brüning beim Lauf über 75 Meter bei den U14-Athletinnen. Erstmals ging sie in diesem Wettkampf an den Start und wurde in 12,64 Sekunden Fünfte. Besonders die beiden neuen Staffeln der Startgemeinschaft Asendorf/Bücken liefen bei ihrem ersten gemeinsamen Staffelstart jeweils unter die ersten Zehn. Über 4x75 Meter in der Altersklasse U14 gingen Felicia Schütte, Jelka Brüning, Yfke Nordmeyer und Adina Kammann an den Start und kamen mit einer Zeit von 47,71 Sekunden auf den neunten Platz. Etwas besser verlief es für Gesa Ehlers, Lilith Malter, Leonie Schmidt und Finja Kottmann. Die vier Athletinnen starteten in der Altersklasse U16 über 4x100 Meter. Sie erreichten in einer Zeit von 56,60 Sekunden Rang drei.

Nicht ganz die Norm für die Landesmeisterschaft (14,20 Sekunden) erreichte Leonie Schmidt, die ebenfalls in der W14-Altersklasse im Hürdenlauf und Weitsprung antrat. Über die längere Hürdendistanz von 80 Metern lief sie 14,66 Sekunden. Trainerin Ute Schröder ist davon überzeugt, dass sie mit intensiverem Sprint- und Schnelligkeitstraining an diese Marke für die Meisterschaft herankomme. Im Weitsprung haderte sie ein wenig mit dem Absprungbalken und kam daher auf 3,99 Meter. Insgesamt reichte es für einen zehnten Platz.

Besser lief es für Finja Kottmann (W13), die sich über 800 Meter im Finallauf den zweiten Platz erkämpfte. Mit ihren 3:00,61 Minuten musste sie sich lediglich Lena Halm vom SV Blau-Weiß Emden-Borssum geschlagen geben (2:45,59 min). Eine persönliche Bestzeit schaffte die Asendorfer Leichtathletin dagegen in Verden über 75 Meter: Sie blieb erstmals die elf Sekunden und landete mit 10,85 Sekunden auf Platz fünf.

Auch der LC Hansa Stuhr freute sich bei der Bahneröffnung bei den Staffeln über gute Ergebnisse. Die männliche Jugend U18 verpasste bei den 4x100 Meter nur knapp die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften. Jeron Serbin, Robin Ehlich, Jannick Voss und Elvio Kremming sicherten sich in 45,80 Sekunden und sieben Sekunden Vorsprung dennoch den ersten Platz. Auch die 4x100-Meter-Staffel der Stuhrer gewann in der Alterklasse U16. Das Team um Marius Nüssle, Bent Johnßen, Fynn Klinke und Milan Thies wurde in 49,43 Sekunden Erster. Auch ohne sein Team war Nüssle erfolgreich: Er landete in der Alterklasse M15 sowohl über 100 Meter (12,72 sec) als auch beim Weitsprung (5,52 m) auf dem ersten Platz.