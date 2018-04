Die Formationsgemeinschaft TSZ Delmenhorst A/TSC Hansa Syke B hat beim ersten Saisonturnier der Landesliga Nord A Latein in Buchholz in der Nordheide das große Finale erreicht. (Alexander Anciferov)

Dieser Start macht Mut: Die neue Formationsgemeinschaft TSZ Delmenhorst A/TSC Hansa Syke B hat beim ersten Tanz-Saisonturnier in der Landesliga Nord A Latein in Buchholz in der Nordheide den fünften Platz belegt. Schon am kommenden Sonntag geht es in Göttingen beim zweiten Turnier für sie weiter.

Die Vorrunde verlief für die Formationsgemeinschaft solide, aber auch etwas unruhig. Nach der Rundenauslosung hatten die Tänzerinnen und Tänzer Grund zur Freude: Als eines der Top-Teams der Gruppe standen sie im großen Finale. Das erste Ziel war erreicht. Das beflügelte sie. Sie präsentierten sich nun selbstbewusster. Trotzdem lief nicht alles glatt. Zu viele Flüchtigkeitsfehler schlichen sich ein. So stand am Ende der fünfte Rang. „Für den Saisonstart eine solide Platzierung“, fand Sprecherin Katrin Haverkamp. Auch die Trainer Philipp Hanenkamp und Friederike Evers-Ellerbruch waren mit diesem Auftakt einverstanden: „Wir sind mit dem Ergebnis ganz zufrieden, wissen aber, was das Team kann, und denken, dass das noch nicht alles war“, sehen sie noch Luft nach oben. In der Vorbereitung auf das zweite Saisonturnier haben sie mit ihrem Team an den Schwachstellen gearbeitet. „Konkret bedeutet das mehr Druck und mehr Dynamik. Die Aktionen müssen selbstbewusster auf die Fläche gebracht und die formationstechnischen Grundlagen wie Bilder, Arme, Köpfe sauberer getroffen werden.“