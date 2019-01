Vertraten den SKIP Syke: Daniel Korobko und Laura Bruns. (Björn Strote)

Nürburg/Syke. Für Daniel Korobko, Karatetalent des SKIP Syke, hat das Jahr der Europameisterschaft verheißungsvoll begonnen. Beim Internationalen Rhein-Shiai in Nürburg, dem mit 900 gemeldeten Sportlern größten Jeder-gegen-jeden-Turnier in Deutschland, belegte er in der Jugendklasse (Cadet bis 57 Kilogramm) den dritten Platz. Seine junge Teamkollegin Laura Bruns (U10 bis 27 Kilogramm) feierte ihre Premiere bei einem großen Turnier.

In der Vorrunde ging Korobko zunächst gegen den Saarländer Alec Blumenauer auf die Matte, den er klar mit 6:1 bezwang. Den anschließenden Kampf gegen Dennis Jankowski entschied er erneut für sich und zog somit in die Finalrunde der besten vier Kämpfer ein. Hier stand er Dojet Haximusha vom Landesverband Nordrhein-Westfalen gegenüber. In einem ausgeglichenen Kampf erzielte keiner der beiden Kämpfer bis kurz vor Schluss einen Punkt. In der letzten Sekunde gelang dem Syker noch eine Fußtechnik, die von den Kampfrichtern jedoch ebenfalls nicht bewertet wurde. Im anschließenden Kampfrichterentscheid stimmten die Richter mit 2:3 gegen Korobko, dem aber der dritte Platz blieb. „Mit der Bronzemedaille befindet sich Daniel auf der Zielgeraden zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft im dänischen Aalborg Anfang Februar“, berichtete sein Trainer Björn Strote.

Für Laura Bruns war das Rhein-Shiai ihr erstes großes Turnier. Sie sicherte sich gleich in ihrem ersten Kampf auch ihren ersten Punkt, konnte diesen allerdings nicht verteidigen und verlor noch. In den weiteren Vergleichen wurde sie zwar von Runde zu Runde stärker, es reichte aber nicht zum Weiterkommen. „In einer großen Arena konnten die beiden Syker gute Leistungen auf dem ersten Turnier abrufen und sind gut ins Wettkampfjahr gestartet“, fasste Strote zusammen.