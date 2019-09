Außer sich vor Freude feierte der TuS Sudweyhe den Siegtreffer kurz vor Schluss. (Thorin Mentrup)

Dass sie nicht alles versuchten, das konnte man den Bezirksliga-Fußballern des TuS Sudweyhe wahrlich nicht absprechen. Sie stellten sogar den ausgewechselten Marvin Brüggemann hinter das Tor des TSV Bassum, um die Bälle, die das Ziel verfehlten, möglichst schnell zurück ins Spiel zu bringen. Zwei Minuten vor Schluss kam Brüggemann diese Position gelegen, denn so musste er gar nicht so weit sprinten, um mit seinen Mitspielern an der Eckfahne den Siegtreffer durch Tobias Hall zu feiern. Kurz vor Schluss machte der TuS aus einem 0:2-Pausenrückstand noch einen 3:2-Erfolg. Danach brachen alle Dämme bei den Gästen, die unter Sven Helms und Benjamin Jacobeit den dritten Sieg in Serie feierten. Auf der anderen Seite waren die Gastgeber mächtig zerknirscht. Schließlich hatte es in den ersten 45 Minuten nicht nach einer Niederlage ausgesehen.

„Es waren zwei völlig unterschiedliche Hälften“, stieg Jacobeit in seine Analyse ein. Die fiel ruhig und sachlich aus, nicht so emotional-intensiv wie die Worte, die er zuvor im Kreis zur Mannschaft gesagt hatte. Wie sehr die Aufholjagd auch ihn und Helms mitgenommen hatte, unterstrich aber die kratzige Stimme, mit der Jacobeit dann davon sprach, wie die taktische Umstellung vom 4-1-4-1- auf ein 3-5-2-System das Spiel entscheidend verändert habe. „Wir haben in der ersten Halbzeit unsere Pressingopfer nicht gefunden“, erklärte er, warum der TuS vor der Pause meist zu spät kam und die Bassumer Kombinationen nicht richtig unterbinden konnte. Mit dem Systemwechsel habe man dann wesentlich mehr Druck erzeugt.

Strittige Szenen

Den beiden Sudweyher Coaches war aber auch klar, dass zur Umsetzung ihrer Idee mehr gehörte als fußballerisches und taktisches Verständnis. „Da geht es dann um Moral und Einstellung – und die hatten die Jungs“, lobte Jacobeit seine Elf dafür, bis zum Schluss anzulaufen, weite Wege zu gehen, den Glauben nicht zu verlieren.

Gute 40 Meter weiter standen die Bassumer mit leeren Blicken an der eigenen Bank und suchten Erklärungen dafür, wie sie die Partie noch hatten aus Hand geben können. „So ein Spiel darfst du nicht verlieren“, ärgerte sich Trainer Torsten Klein. „Wir haben eine richtig gute erste Hälfte gespielt und tolle Tore geschossen“, fügte er an. Beim ersten Treffer hatte Mathis Hoffmann seinen Mitspieler Ole Scharf auf links mit der Pike in Szene gesetzt, die punktgenaue Flanke fand Manka Madun, der locker einköpfte (29.). Knapp zehn Minuten später war wieder Scharf der Flankengeber, dieses Mal war Alexander Pestkowski zur Stelle – 2:0 (38.). „Bassum war klar besser“, gab auch Jacobeit zu. Pech bescheinigte er seinem Team, als es keinen Elfmeter bekam, nachdem Calvin Helms unmittelbar vor dem 2:0 von Dominik Overmeyer zu Fall gebracht worden war. „Warum soll er sich fallen lassen? Er hat den Torwart schon umspielt“, sah auch Sven Helms keinen Grund für eine Schwalbe, die der Unparteiische gesehen hatte. Glück hatte der TuS dagegen, dass Fabian Meyer für sein Foul an Manka Madun Mitte des ersten Durchgangs nicht Rot sah. Das ärgerte vor allem Klein: „Das ist mit spielentscheidend.“

Die Niederlage allein daran festzumachen, empfand er aber als „zu billig“. Stattdessen monierte er, dass die Gastgeber nach dem Seitenwechsel völlig außer Tritt kamen. Noch mehr nach Stephen Bohls Anschlusstreffer per Kopf nach einem Freistoß von Julian Heusmann (60.). „Wir haben es dann nicht mehr geschafft, die Bälle festzumachen“, sah er, wie Angriff auf Angriff auf das Bassumer Tor zurollte. Sudweyhe spielte leidenschaftlich, mit viel Willen und einer hohen Intensität, die Gastgeber dagegen konnten ihr Spiel nicht mehr in Ruhe aufbauen, wurden hektisch und ließen sich zu langen Bällen zwingen, die sie schnell wieder verloren. Auch weil Overmeyer Justin Pakleppas Kopfball ganz stark parierte, hielten die Lindenstädter bis in die Schlussphase hinein die Führung. Doch dann traf Heusmann mit einem Flachschuss auf dem nassen Rasen genau ins lange Eck (86.) – und ehe die Bassumer diesen Schock verdaut hatten, kassierten sie auch schon den dritten Gegentreffer. Der eingewechselte Tobias Hall umspielte auf dem Weg in den Strafraum drei Bassumer und schloss mit links unters Dach ab. Der Rest war Jubel der entfesselten Sudweyher – mal mit einem längeren, mal mit einem kürzeren Weg in Richtung Eckfahne.