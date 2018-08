Tobias Hall (hier gegen Adrian Schleusner) schoss Sudweyhe mit zwei Toren auf die Siegerstraße. (Thorin Mentrup)

Sudweyhe. Der TuS Sudweyhe hat sich in der Fußball-Bezirksliga für die 0:3-Niederlage beim STK Eilvese am ersten Spieltag rehabilitiert: Im ersten Heimspiel der Saison setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Mach am Sonntagnachmittag mit 3:1 (2:0) gegen den Aufsteiger TuS Lemförde durch. "Für uns ist es ein sehr wichtiger Sieg", wusste Mach. Schließlich begann die Saison für seine Elf mit dem Duell gegen Lemförde erst so richtig, nachdem es in den beiden Pflichtspielen zuvor gegen Sulingen im Pokal und in Eilvese zum Liga-Auftakt gegen klar favorisierte Kontrahenten noch Niederlagen gesetzt hatte. Die Aufgabe gegen Lemförde löste der Gastgeber letztlich souverän.

Den Grundstein für den Erfolg legten die Sudweyher in der Schlussphase der ersten Hälfte. Tobias Hall traf innerhalb von drei Minuten doppelt. Zunächst war er aus halbrechter Position mit rechts ins lange Eck erfolgreich, nachdem seine Mitspieler einen Abstoß der Gäste abgefangen hatten (44.), in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs legte er dann den zweiten Treffer nach, als er aus rund 18 Metern zentraler Position abzog und Torhüter Dan Zaharia überwand. Die Lemförder beschwerten sich im Anschluss vergeblich bei Schiedsrichter Mirel-Ioan Arghir: Sie hatten Jannik Liebig, der in der Schussbahn stand, im Abseits gesehen. Er soll Zaharias Sicht beeinträchtigt haben.

Zuvor hatten sich die Sudweyher lange Zeit schwer getan. Die Partie war in der ersten halben Stunde ein echter Langweiler: Lemförde nahm das Tempo aus dem Spiel und ließ den Ball in der eigenen Defensive laufen, während die Gastgeber es nicht schafften, Druck aufzubauen. Wenn sie pressten, dann zu inkonsequent, während sie in der Offensive einige leichte Fehler einstreuten. Die langen Bälle und Flanken aus dem Halbfeld sorgten für keinerlei Gefahr. Auch Lemförde war offensiv nicht zwingend. So waren Chancen absolute Mangelware. "Die erste halbe Stunde war nicht ansehnlich. Lemförde hat nicht viel für das Spiel getan und wir haben keine Mittel gefunden", fasste Sudweyhes Trainer Mach das äußerst unspektakuläre Geschehen zusammen.

Je länger das Spiel dauerte, desto besser fanden die Gastgeber in die Partie. Yannik Meiers Kopfball, der einen halben Meter am langen Pfosten vorbeistrich, war der Beginn der Sudweyher Schlussoffensive im ersten Durchgang (34.). Jannik Liebig (36.) und Stephen Bohl (39.) hatten weitere gute Abschlüsse, ehe Hall den Knoten mit seinem Doppelpack löste.

Nach dem Seitenwechsel blieb Sudweyhe auf dem Gaspedal und hatte nach wenigen Sekunden Pech mit einem Aluminiumtreffer. Das wäre die Entscheidung gewesen. Hall hatte zwei weitere Male das 3:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch einmal an Zaharia und einmal am Außenpfosten (56., 61.). Der eingewechselte Lars-Hendrik Hasselbring machte es besser: Er erzielte aus zentraler Position im Strafraum den dritten Treffer für die Gastgeber, nachdem Jannik Liebig sich auf der rechten Seite durchgesetzt und ihn mustergültig freigespielt hatte (62.). Einzig der umtriebige Angreifer Bohl konnte sich nicht mit einem Tor belohnen. Er scheiterte zunächst an Zaharia und beförderte den Nachschuss aus spitzem Winkel über das Tor (68.). Lemförde baute nach dem Seitenwechsel ab, kam durch Janik Dieckmann aber dennoch zum Anschlusstreffer (72.). Der Erfolg der Gastgeber geriet dadurch nicht ins Wanken. Im Gegenteil: Sie hätten höher gewinnen können. Die Chancenverwertung war ein kleiner Makel angesichts eines insgesamt guten Auftritts.