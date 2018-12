Haben nicht nur familiär den Schulterschluss vollzogen, sondern auch sportlich: Moris (links) und Jorn Bolte. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Moris und Jorn Bolte sind bei der HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf eine feste Größe. Dass die Brüder aus Vilsen beim Handball gelandet sind, liegt auf der Hand, denn auch Vater Uwe und Mutter Silvia gingen dieser Sportart nach. Moris’ und Jorns Weg war also vorgezeichnet. Handball liegt in der Familien-DNA und ist deshalb auch immer Thema, wenn alle Boltes versammelt sind.

Dank des Hobbys ihrer Eltern haben Moris, mit 26 zwei Jahre älter als sein Bruder, und Jorn von Kindesbeinen an viel Zeit in der Sporthalle verbracht. Im Detail können sich die Brüder an die Spiele, die sie da beobachteten, kaum noch erinnern, „dafür ist das zu lange her. Aber geprägt hat diese Zeit uns auf jeden Fall“, weiß Jorn. Er ist ein Handballer der ersten Stunde. Moris hat dagegen einen etwas anderen Weg gewählt: „Ich habe erst zwei, drei Jahre Fußball gespielt und bin dann zum Handball gekommen“, erzählt er. Diesen Wechsel hat er nie bereut. „Handball ist der Sport unserer Familie“, weiß er. Nicht umsonst verpassen Silvia und Uwe Bolte kaum eine Partie ihrer Söhne.

Als Jüngerer der beiden eiferte Jorn seinem Bruder stets nach, versuchte, so schnell wie möglich auf dasselbe Level zu kommen und vielleicht sogar noch ein bisschen besser zu werden. Bis in die Diepholz-Auswahl brachten ihn Talent und Ehrgeiz. „Dass ich eigentlich immer mit Älteren trainiert habe, hat mir sehr geholfen“, erklärt er. Moris kann das nachvollziehen, mischte er doch als B-Jugendlicher in der A-Jugend mit. „Dabei lernt man vor allem, sich durchzusetzen“, weiß er.

Ihre Jugendzeit haben die Bolte-Brüder mittlerweile hinter sich gelassen. Aus ihnen sind gestandene Handballer geworden. Sie sind groß gewachsen und stämmig, haben jeweils einen starken Wurfarm. Genau das, was es im Handball braucht. Kein Wunder also, dass Trainer Gerd Anton auf beide setzt, wenn die HSG in der Landesklasse um Punkte spielt. Beide agieren im Rückraum auf den Halbpositionen, dort also, wo für die Abwehrreihen die größte Gefahr lauert. Die Boltes sind einerseits Torschützen, die aus der Distanz den Abschluss suchen, können aber auch in Eins-gegen-eins-Situationen Löcher in die gegnerische Defensive reißen, um selbst zum Wurf zu kommen oder ihre Mitspieler in Szene setzen zu können.

Wobei die beiden Rechtshänder, die nicht immer nur auf ihrer aufgrund der besseren Wurfmöglichkeiten favorisierten Position im linken Rückraum aufgeboten werden, noch nicht so richtig in Schwung gekommen sind in dieser Saison. Jorn zog sich zu Beginn der Vorbereitung eine Bänderverletzung zu und musste wochenlang pausieren, ehe er wieder auf dem Feld stehen konnte. „Das merkt man natürlich. Ich bin noch dabei, wieder in Bestform zu kommen“, sagt er.

Und auch Moris musste sich zuletzt zurückhalten. Defensiv spielte er trotz seiner starken Physis gar nicht mehr, weil er sich im September gegen die HSG Mittelweser/Eystrup verletzt hatte. Was genau nicht in Ordnung ist, konnte ihm kein Arzt sagen. Sicher ist: Hätte es nicht den linken, sondern den rechten Arm erwischt, wäre es schlimmer gewesen. So kann Moris wenigstens offensiv mitwirken. „Da behindert es mich nicht.“ Defensiv dagegen ist er eingeschränkt. Mit dem Sport aussetzen will er trotzdem nicht: „Man will die Mannschaft einfach nicht im Stich lassen.“

Sätze wie dieser zeigen: Er hat ein großes Verantwortungsgefühl – genau wie sein Bruder. Beide waren bei der HSG bereits als Jugendtrainer aktiv. Mittlerweile aber fehlt die Zeit dafür: Jorn ist Anlagenmechaniker und besucht gerade die Meisterschule, Moris ist bei seinem Studium des Bauingenieurwesens stark eingespannt. Deshalb übernehmen sie nun bei der HSG ausschließlich Verantwortung auf dem Platz. „Ich denke, wir sind in diese Rolle in den letzten Jahren hineingewachsen. Wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, ordnet man sich eher etwas unter. Aber jetzt sind wir so weit“, sagt Moris. Das glaubt auch Jorn, der aber auch darauf verweist, dass es innerhalb des HSG-Teams eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern gebe. „Da ist die Verantwortung auf viele Schultern verteilt. Ich denke, das ist auch etwas, das uns stark macht.“

Allerdings war zuletzt besonders von der Heimstärke der Vilser nichts zu sehen. Das 29:24 über den ATSV Habenhausen III war im fünften Anlauf der erste Saisonsieg in eigener Halle. Auch deshalb steht für Jorn mit Blick auf den siebten Tabellenplatz, auf dem die HSG den Jahreswechsel erleben wird, fest: „Es hätte bislang besser laufen können.“ In dieser Saison wird es mit einer Top-Platzierung schwierig, für die kommenden Jahre haben die Brüder mit ihrem Team aber hohe Ziele: „Wenn die Mannschaft so zusammenbleibt, dann haben wir eine Chance, irgendwann in die Landesliga aufzusteigen“, glaubt Moris.

Wie man Erfolge feiert, das wissen die Bolte-Brüder nur zu gut: Dreimal in Folge gewannen sie den Regionspokal. Im Finale der Vorsaison mussten sie sich ausgerechnet in eigener Halle Mittelweser/Eystrup beugen. „Den Titel wollen wir uns wiederholen“, erklärt Jorn. Dann gäbe es wieder viel über Handball zu erzählen im Hause Bolte. Eine Aussicht, die sowohl Moris als auch Jorn gefällt. „Der Sport gibt uns sehr viel“, weiß Jorn. Innerhalb der Mannschaft haben beide viele Freunde gefunden. Ihr gemeinsames Hobby bereichert aber auch die Beziehung der beiden Brüder: „Durch den Handball sehen wir uns dreimal in der Woche“, erklärt Moris. „Das können erwachsene Brüder heutzutage nicht immer von sich behaupten.“