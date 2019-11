Zum dritten Mal spielt Hanno Kern (rechts) für seinen Heimatverein TuS Varrel. Mittlerweile in der Kreisliga. (Jonas Kako)

Varrel. Es war vielleicht nicht Liebe auf den ersten Blick. Und auch nicht auf den zweiten Blick. Aber im dritten Versuch hat es Hanno Kern dann erwischt. Gleich doppelt musste er seinen Heimatverein TuS Varrel verlassen, um dann zu merken, was der Klub für eine Wohlfühloase für ihn ist. Nun ist der 22-Jährige endgültig angekommen, möchte mit seinem TuS in der Fußball-Kreisliga noch hoch hinaus.

Angefangen hat natürlich alles in Varrel. Von der Picke auf lernte Kern das Kicken beim TuS. Von den G-Junioren bis zu den E-Junioren hielt er dem Verein erst einmal die Treue. Dann ging es auf der Fußball-Leiter eine Stufe höher. Der technisch versierte Stürmer probierte sich beim TV Stuhr. „Dort habe ich sehr viel erlebt, einige tolle Erfolge gefeiert“, betont Kern, der mit 18 Jahren dann aber wieder zu seinem Heimatklub in die erste Herren zurückkehrte. Allerdings ging es nach nur einer Saison mit seinem besten Kumpel Jan-Phillip Brünings zur TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Wieder nur ein kurzes Intermezzo. Um genau zu sein, hielt es Kern dort nur eine halbe Saison aus. „Ich kam mit dem Trainer nicht wirklich klar, hatte den Spaß am Fußball verloren“, bekräftigt der 22-Jährige. Und bekanntlich sind aller guten Dinge drei. So nahm er seinen dritten Anlauf und wechselte erneut zum TuS Varrel. „Hier hatte gerade ein Neuanfang stattgefunden. Es wurden viele neue Spieler geholt, deswegen wollte ich unbedingt dabei sein“, meint der Lehramts-Student. Vor allem einige Akteure aus Stuhr fanden den Weg herüber nach Varrel, weil sie sich nicht dem immensen Konkurrenzkampf beim TV Stuhr stehen wollten. Mit frischem Wind und Trainer Kolja Schnackenberg gelang dem TuS der Aufstieg von der 1. Kreisklasse in die Kreisliga, nachdem die Blau-Weißen in der Spielzeit zuvor bereits in der 2. Kreisklasse Platz eins und damit die Meisterschaft bejubelt hatten.

Kleiner Kader ein Problem

Kern hat sich mittlerweile eingelebt, kann sich einen längeren Verbleib mehr als nur vorstellen. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, unterstreicht er. Doch sportlich läuft es noch nicht ganz rund für den ambitionierten Aufsteiger. Denn vor der Saison hatte Trainer Schnackenberg als Ziel die Meisterschaft ausgegeben. Aber seine Schützlinge rangieren nun im tristen Tabellenmittelfeld, stehen auf Rang elf. Für einen Aufsteiger auf den ersten Blick nicht schlecht. Doch für die Ansprüche Schnackenbergs schlicht zu wenig. „Er weiß eben, was er will. Mit dem Verein ist er bereits fünf Mal aufgestiegen, daher steckt er sich auch immer so hohe Ziele. Kolja ist einfach sehr zielstrebig“, beschreibt Kern seinen Übungsleiter.

Insbesondere in den ersten Wochen musste sich der TuS Varrel erst einmal in der neuen Liga akklimatisieren, stand lange Zeit unten drin im Tabellenkeller. Kern erklärt warum: „Wir hatten teilweise nur elf Spieler zur Verfügung, darunter zwei Akteure aus der zweiten Herren. Zudem haben wir keine ordentliche Vorbereitung gespielt, haben die Einheiten nicht konsequent durchgezogen.“ Doch dann hat sich der Liga-Neuling aufgerafft, sieben Spiele in Folge nicht mehr verloren. Und sich somit aus dem Tabellenkeller auf Rang elf katapultiert. „Wir sind viel mehr als eine Mannschaft aufgetreten, hatten mehr Ruhe am Ball und sind robuster in die Zweikämpfe gegangen“, betont Kern. „Dennoch waren manche Unentschieden sehr ärgerlich. Wir hätten trotzdem noch mehr Punkte holen müssen.“

Mit Platz elf gibt sich der 22-Jährige aber noch lange nicht zufrieden, er strebt nach mehr in der Kreisliga. Und dafür muss in der Winterpause etwas passieren. „Du kannst in der Kreisliga eben nicht mit einem Kader von 15 Leuten bestehen. Irgendjemand ist immer verletzt oder privat verhindert“, meint Kern. Nun hoffe er also darauf, dass zum neuen Jahr einige neue Spieler zum Kader hinzustoßen. Zumindest kehren einige Invalide und Urlauber zurück. Außerdem sind auch noch einige externe Neuzugänge geplant. „Das würde den Konkurrenzkampf im Training enorm anheizen. Denn derzeit spielt eigentlich jeder, der beim Training erscheint“, sagt Kern. So wohl auch am Sonntag im Spiel gegen den TSV Holzhausen-Bahrenborstel. Mit einem Sieg könnten die Varreler vorbeiziehen. Zumindest Kern hat gute Erinnerungen. Bei der 3:5-Pleite im Hinspiel markierte er drei seiner fünf Saisontore. Die drei, eine für seine Laufbahn magische Zahl.