Stabhochspringer Jannick Voß ist der derzeit erfolgreichste Stuhrer Athlet. (Jörg Großmann)

Stuhr. Die Wettkampf-Pause war nicht allzu lang, doch nach ein paar Wochen des Verschnaufens rüsten sich die Leichtathleten des LC Hansa Stuhr nun für die Wintersaison. Wie Trainer Berthold Buchwald berichtet, stehen dabei vor allem die Kaderathleten im Mittelpunkt. Doch es gibt auch strukturelle Veränderungen, mit denen der LC Hansa mit Blick auf den kommenden Sommer einen Fingerzeig an die nationale Konkurrenz sendet.

Der erfolgreichste Nachwuchsathlet der Stuhrer ist Stabhochspringer Jannick Voß: Mit überquerten 4,60 Metern, mit denen er sich vor wenigen Monaten den Jugend-Vizemeistertitel in Rostock sicherte, zählt er in seiner Disziplin zu den besten U18-Athleten Deutschlands. In der Bestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) ist das gemeinsam mit Jonas Wolf (LG Olympia Dortmund) und Max Lehl (TSG Wehrheim) die drittbeste Höhe. Nur der Deutsche Meister Joshua Fadire (TV Löhne Bahnhof, 4,70 Meter) und Ole Perske (SC Potsdam, 4,75 Meter), mit dem sich Voß den zweiten Rang bei den Jugendmeisterschaften teilte, sind in diesem Jahr höher gesprungen als der 16-Jährige, der in Westerstede wohnt. Sowohl Fadire als auch Perske gehören allerdings auch dem älteren 2001er-Jahrgang an.

Voß wird mittlerweile vom Landestrainer Klaus Roloff gefördert. Die Maßnahmen finden im Sportleistungszentrum in Hannover statt. Aber auch der DLV hat Voß auf dem Zettel: Teamleiterin Christine Adams hat ihn ebenfalls eingeladen, allerdings finden diese Maßnahmen immer im sehr weit entfernten Zweibrücken in Rheinland-Pfalz statt.

Elvio Kremming hat vom Zehnkampf laut Buchwald auf die Kurzhürdenstrecke gewechselt. In der offiziellen DLV-Bestenliste wird er in dieser Disziplin auf Platz 30 mit 14,74 Sekunden geführt. Landestrainer Björn Sterzel, der auch die Brinkumerin Anna-Lena Freese trainiert, lädt ihn regelmäßig zu Lehrgängen in das Sportleistungszentrum Hannover ein.

Ein weiterer hoffnungsvoller Athlet, der das Trikot des LC Hansa trägt, ist Lasse Pixberg. Der Zehnkämpfer durchlebt allerdings ein äußerst schwieriges Jahr 2018. Wegen hartnäckiger Verletzungen konnte er nicht im Zehnkampf, seiner Paradedisziplin, starten. Allerdings hat Landestrainerin Beatrice Mau-Repnak laut Buchwald weiter volles Vertrauen in Pixberg und wird ihn, wenn es der Gesundheitszustand erlaubt, weiter fördern.

Einen Platz im Kader des Niedersächsischen Leichtathletikverbandes (NLV) hätte auch Lea Jerkovic als Zwölfte der DLV-Bestenliste über 1500 Meter Hindernis (5:07,09 Minuten) sicher. Die Athletin weilt, wie berichtet, aber derzeit in den USA. Dort arbeitet sie weiter an ihrer Leichtathletik-Laufbahn und hat in Übersee bereits erste Erfolge gefeiert.

Damit ist das Talente-Becken des LC Hansa Stuhr allerdings noch längst nicht erschöpft. Er hat viele heiße Eisen im Feuer. Unter anderem, so Buchwald, hätten sich in dieser Saison Bent Johnßen und Fynn Klinke hervorgetan. Er betreut das Duo im Mittelstreckentraining. Johnßen werde in der kommenden Saison auf die Langhürden wechseln. Darüber hinaus bereitet sich Sprinter Marius Nüssle mit Hallentraining in Stuhr-Moordeich, in der Leichtathletikhalle im Bremer Weserstadion und Einheiten im Kraftraum auf die neuen Herausforderungen vor.

Besonders freut sich Buchwald über die Bildung der neuen Startgemeinschaft Hansa-Ettenbüttel-Oldenburg. „Damit wird im NLV ein Ausrufezeichen gesetzt“, betont er. Mit Tim Gutzeit (BTB Oldenburg), Jeron Serbin (SV Ettenbüttel) und Elvio Kremming (LC Hansa Stuhr) stehen gleich drei der sechs besten NLV-Sprinter in der 4x100-Meter-Staffel – ein echtes Faustpfand, auch mit Blick auf die nationale Konkurrenz. Das Trio könnte durch den genesenen Lasse Pixberg, aber auch Marius Nüssle oder Stabhochspringer Jannick Voß ergänzt werden, um als Quartett die Deutschen Meisterschaften am 27. und 28. Juli in den Blick zu nehmen. Dann, so Buchwald, werde die Endlaufteilnahme das Ziel sein.