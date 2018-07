Lea Jerkovic lief in Hamburg allen ihren Kontrahentinnen davon und krönte sich zur Norddeutschen Meisterin. (Jörg Großmann)

Hamburg/Landkreis Diepholz. Hamburg war eine Reise wert für die Leichtathleten der Region: Mit drei Titeln kehrten sie von den Norddeutschen Meisterschaften der Männer, Frauen sowie der U18-Juniorinnen und -Junioren zurück. Es gab aber auch Enttäuschungen in der Elbmetropole.

Wahrlich sehen lassen konnte sich die Bilanz des LC Hansa Stuhr: Seine beiden Starter Lea Jerkovic und Jannick Voß feierten souveräne Titelgewinne. Voß wurde seiner Favoritenrolle bei den Stabhochspringern der U18 gerecht. Seine insgesamt acht Konkurrenten, darunter drei Dänen, die außer Konkurrenz starteten, stiegen spätestens bei 3,85 Metern aus. Da begann für Voß erst der Wettkampf. Seinen ersten Fehler erlaubte er sich bei 4,10 Metern, hielt sich danach aber schadlos und überwand 4,20 und 4,30 Meter sicher. Danach ließ er 4,51 Meter auflegen – am Sonntag zu hoch für ihn.

Die eigene Bestleistung pulverisiert

Für einen Paukenschlag sorgte Voß’ Vereinskollegin Lea Jerkovic im letzten Wettkampf der U18-Juniorinnen. Beim Hindernislauf über 1500 Meter war aufgrund der mit ähnlich schnellen Zeiten gemeldeten Konkurrenz nicht fest mit einem Titel zu rechnen gewesen. Ihr Trainer Berthold Buchwald hatte sich dennoch optimistisch gezeigt und fest an die Meisterschaft geglaubt. Nach dem Wettkampf sah er sich bestätigt: „Mutig ging Lea gleich an die Spitze und baute den Vorsprung sicher aus“, berichtete er vom Rennverlauf. Sein Schützling überquerte die Ziellinie nach 5:07,09 Minuten mit mehr als fünf Sekunden Vorsprung auf Thaina Santos Westphal (SC Neubrandenburg, 5:12,34 min). „Eine Spitzenzeit!“, freute sich Buchwald. Jerkovic pulverisierte ihre alte Bestleistung, die sie um mehr als acht Sekunden unterbot. In der Bestenliste ist nur noch Ausnahmeläuferin Annasophie Drees vom VfL Löningen vor der Stuhrerin. Jerkovic und Voß werden sich nun eine kurze Pause gönnen und dann am Monatsende in Rostock bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften antreten. Dann wird auch Elvio Kremming am Start sein, der die Norddeutschen Meisterschaften ausließ.

Den dritten Titel holte die gebürtige Asendorferin Neele Eckhardt. Auch ihr Erfolg im Dreisprung kam alles andere als unerwartet. Schon ihr erster Versuch von 13,54 Metern hätte zum Titel gereicht. Doch für die 26-Jährige ging es in der Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften (DM) in diesem und die Europameisterschaften im kommenden Monat auch darum, in den Wettkampf-Modus zu kommen. Und tatsächlich setzte die Sportsoldatin, die für die LG Göttingen startet, noch ein echtes Ausrufezeichen und sprang im fünften Versuch auf 14,21 Meter. Weiter ist sie in ihrer Laufbahn bisher nur ein einziges Mal gesprungen. Zugleich belegt sie nun Rang sieben in der europäischen Bestenliste.

In Hamburg erfüllten sich allerdings nicht alle Wünsche: Louis Knüpling verpasste im Dreisprung die DM-Norm. Der Asendorfer hatte sich trotz muskulärer Beschwerden im Rücken vor dem Wettkampf noch durchaus hoffnungsvoll gezeigt, in Hamburg noch den Sprung Richtung Nürnberg zu schaffen. Doch daraus wurde nichts. Er blieb ohne gültigen Versuch. „Ich hatte nicht genug dieses Gefühl der Sicherheit, dass alles passt“, sagte Knüpling. Auch eine Korrektur des Anlaufs half nicht mehr. „Das ist im Wettkampf natürlich schwierig“, wusste er. Letztlich habe vielleicht doch die Vorbereitung gefehlt. Ganz abgeschrieben hat Knüpling die DM noch nicht. Über die Bestenliste könnte er noch sein Ticket nach Nürnberg lösen. „Ich rechne erst mal nicht damit“, sagte er, wird aber weiter normal trainieren, um im Fall der Fälle bereit zu sein.

Zufriedener verlief für ihn die Teilnahme am 100-Meter-Sprint. Er steigerte sich von Lauf zu Lauf und erreichte das Finale. „Dabei waren alle drei Starts nicht optimal“, wäre Knüpling gern in jedem Lauf eine Zehntelsekunde schneller gewesen. Im Finale, in dem er Rang sieben belegte, lief er in 10,98 Sekunden seine schnellste Zeit. „Damit bin ich wirklich zufrieden“, freute sich Knüpling, der zum vierten Mal in diesem Jahr unter elf Sekunden blieb. Nach einer Nacht zum Verschnaufen startete er im 200-Meter-Sprint. Nach seinem zweiten Platz im zweiten Vorlauf in 22,35 Sekunden begann für ihn das Zittern: Nur über die Zeit konnte er noch den Einzug ins Finale der besten acht Sportler schaffen. Am Ende reichte es allerdings nicht, Hendrik Vinke (Hamburger SV, 22,12 sec) war schneller. „Ich bin eine richtig gute Kurve gelaufen, dann habe ich es technisch nicht mehr so gut gemacht. Ich bin ein bisschen in Rücklage geraten“, analysierte Knüpling seinen Lauf.

Imme Ihli hatte im Speerwurf ihr Ziel klar vor Augen: 51,50 Meter wollte die Athletin des FTSV Jahn Brinkum werfen und damit die Norm für Nürnberg erfüllen. Sie kam nach mehrwöchiger Wettkampfpause allerdings nicht an diese Weit heran. Mit 43,22 Metern im ersten Wurf übernahm sie zwar die Führung, die bis zum vorletzten Wurf Bestand hatte, doch dann zog Leoni de Graaf (SV Friedrichsgabe) mit 45,34 Metern noch an ihr vorbei. Ihli konnte nicht mehr kontern, obwohl sie im letzten Wurf dicht an de Graafs Leistung heranwarf. 45,13 Meter bedeuteten letztlich Rang zwei.

Nicht so weit nach vorn wie im Vorfeld erhofft, schaffte es Kim-Michelle Schwenke im Stabhochsprung. Die Barrierin, die für den SV Werder Bremen startet, hatte bei drei Metern zwei Fehlversuche, ließ dann 3,10 Meter auflegen und meisterte diese Höhe auf Anhieb. Auch 3,30 Meter überquerte sie im ersten Versuch. Höher hinaus ging es für sie allerdings nicht mehr. Alle drei Versuche über 3,40 Meter scheiterten.