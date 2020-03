Carolin Evers vom LC Hansa Stuhr ist nach 1,46 Metern im Hochsprung Zweite der nationalen Bestenliste. (Christiane Golenia)

Bremen. Das Hansa-Hallensportfest in der Leichtathletikhalle des Weserstadions war reich an hochklassigen Ergebnissen. Bei den Männern deutete Chenoult Lionel Coetzee aus Namibia über 60 Meter und im Weitsprung sein Potenzial an. Im 60-Meter-Sprint der U20 lieferten sich die vier Läufer der Startgemeinschaft Hansa-Oldenburg-Gnarrenburg ein spannendes Duell und in den Wettbewerben der jüngeren Altersklassen eroberten die Stuhrerin Carolin Evers (W12) sowie der Asendorfer Leon Michelmann (M14) im Hochsprung Rang zwei der aktuellen deutschen Hallenbestenliste.

Wer würde die schnellste Zeit über 60 Meter vorlegen und dabei am besten auch noch die Sieben-Sekunden-Marke knacken? Diese Frage stellte sich in Anbetracht der Topleute im Starterfeld der Männer und U20-Jugend. Favorit Chenoult Lionel Coetzee, der vor zwei Monaten 6,99 Sekunden gerannt war, legte bei den Männern im Vorlauf locker 7,16 Sekunden vor, schied dann jedoch im Endlauf nach Fehlstart aus, sodass sein Landsmann Zidane Cedwyn Gawaseb (LG Göttingen) in 7,59 Sekunden gewann.

Dann der gemeinsame Auftritt der Nachwuchssprinter der Startgemeinschaft Hansa-Oldenburg-Gnarrenburg. Landesmeister Tim Gutzeit (Oldendurg) blieb im Vorlauf mit 7,15 Sekunden nur sechs Hunderstel über seiner Bestzeit. Doch auch er leistete sich im Endlauf einen Fehlstart und war damit aus dem Rennen. Stattdessen lieferten sich seine Staffelkollegen ein Wimpernschlagfinale. In 7,32 Sekunden setzte sich der Stuhrer Lasse Pixberg knapp gegen Elvio Kremming (7,33) und Stefan Schumacher (TSV Gnarrenburg, 7,39) durch.

Weitsprungspezialist Chenoult Lionel Coetzee (Bestleistung: 7,59 Meter) sorgte mit 6,89 Metern für ein erstklassiges Resultat. Derweil wurden in den Wettbewerben der U18-Jugend und jünger die Topergebnisse von Kreisathleten erbracht. Lynn Michelmann (TSV Asendorf) und Carolin Evers (LC Hansa Stuhr) machten in der W12 die Kreismeistertitel unter sich aus. Im Weitsprung gehören Michelmann und Evers mit 4,71 beziehungsweise 4,68 Metern national zu den Besten ihrer Altersklasse. Gleiches gilt im Hochsprung: Evers überquerte im ersten Versuch 1,46 Meter und ist damit aktuell die Nummer zwei im Deutschen Leichtathletikverband, Michelmann gelangen 1,40 Meter.

Gleich alle vier Kreismeistertitel der M14 heimste Leon Michelmann ein, auch er mit dem Topergebnis im Hochsprung. Mit Bestleistung von 1,76 Metern ist der Asendorfer derzeit national die Nummer zwei in seiner Altersklasse.

Insgesamt hatten die Kreistitelkämpfe ein gutes Niveau, wobei auch diesmal die Nachwuchsathleten des TSV Asendorf, des FTSV Jahn Brinkum und des LC Hansa Stuhr die meisten Wettbewerbe für sich entschieden.

Über fünf Stunden war das Team um Organisationschef Berthold Buchwald im Einsatz, um die Wettbewerbe reibungslos über die Bühne zu bringen. Von Seiten der Trainer und Aktiven gab es Anerkennung für die geleistete Arbeit. Allein ein Fehler traf drei Jahrgänge im Sprint der U12. Die Startblöcke hatten an der falschen Linie gestanden. Die Kids waren statt 50 nur 45 Meter gerannt, was selbst das erfahrene Starterteam sowie die Trainer erst nach etlichen Starts bemerkten.

Weitere Informationen

Ergebnisse Hallen-Kreismeisterschaften

Männliche Jugend U18

60 Meter: 1. Marius Nüssle (LC Hansa Stuhr) 7,88 sec, 2. Malte Strobusch (MTV Bücken) 7,92, 3. Tammo Gräpel (MTV Bücken) 8,66. 60 Meter Hürden: 1. Tammo Gräpel 10,25 sec. Hochsprung: 1. Malte Strobusch 1,60 m, 2. Tammo Gräpel 1,60

Weibliche Jugend U18

60 Meter: 1. Amelie Bergmann (FTSV Jahn Brinkum) 8,39, 2. Leonie Schmidt (TSV Asendorf) 8,76 (VL: 8,61), 3. Anna Jerkovic (LC Hansa Stuhr) 8,66. 60 Meter Hürden: 1. Leonie Schmidt 9,90, 2. Anna Jerkovic 11,38, 3. Johanna Henke (TSV Asendorf) 11,69. Weitsprung: 1. Leonie Schmidt 4,78, 2. Johanna Henke 3,98

Männliche Jugend U16

M15: 60 Meter: 1. Aaron Purschwitz (TSV Asendorf) 7,74. Weitsprung: 1. Aaron Purschwitz 5,36. M 14: 60 Meter: 1. Leon Michelmann (TSV Asendorf) 7,70, 2. Jason Lee Hoppe (LC Hansa Stuhr) 8,79, 3. Jesper Thorge Sagehorn (LC Hansa Stuhr) 10,64. 60 Meter Hürden: 1. Leon Michelmann 9,88, 2. Jason Lee Hoppe 11,02. Hochsprung: 1. Leon Michelmann 1,76, 2. Jason Lee Hoppe 1,60

Weibliche Jugend U16

W15: 60 Meter: 1. Samira Heygster (FTSV Jahn Brinkum) 8,26, 2. Gesa Ehlers (TSV Asendorf) 8,40, 3. Svea Schrader (TSV Asendorf) 8,88. Weitsprung: 1. Samira Heygster 4,81, 2. Gesa Ehlers 4,78

Männliche Jugend U14

M13: 60 Meter: 1. Pascal Thiemann (TuS Sudweyhe) 9,44, 2. Kimi Fischer (TSV Mellinghausen) 9,73, 3. Lorenz Dierks (TuS Syke) 10,10. Hochsprung: 1. Kimi Fischer 1,20. Weitsprung: 1. Pascal Thiemann 3,43, 2. Kimi Fischer 3,34, 3. Lorenz Dierks 3,13. M 12: 60 Meter: 1. Robin Decker (LC Hansa Stuhr) 9,27, 2. Réne Meißner (TuS Sulingen) 9,35, 3. Onyinye Obuseh (TSV Mellinghausen) 9,46. 60 Meter Hürden: 1. Robin Decker 12,33, 2. Fynn-Lukas Rethwisch (TuS Sulingen) 15,82. Hochsprung: 1. Robin Decker 1,24, 2. Onyinye Obuseh 1,16. Weitsprung: 1. Réne Meißner 4,20, 2. Robin Decker 3,86, 3. Johannes Meyer (TSV Asendorf) 3,81

Weibliche Jugend U14

W13: 60 Meter: 1. Adina Kammann (TSV Asendorf) 8,60, 2. Jolina Marie Tinnemeyer (TuS Sulingen) 8,83, 3. Jelka Brüning (TSV Asendorf) 9,27. 60 Meter Hürden: 1. Jelka Brüning 12,55, 2. Fiona Lembke (TuS Sudweyhe) 14,13. Hochsprung: 1. Jelka Brüning 1,40, 2. Lena Isabel Gurka (TuS Varrel) 1,36, 3. Adina Kammann 1,28. Weitsprung: 1. Adina Kammann 4,37, 2. Lena Isabel Gurka 4,20, 3. Anna Marie Wittkopf (TuS Varrel) 4,13

W12: 60 Meter: 1. Lynn Michelmann (TSV Asendorf) 8,44, 2. Carolin Evers (LC Hansa Stuhr) 8,78, 3. Sara Bräuer (FTSV Jahn Brinkum) 8,83. 60 Meter Hürden: 1. Carolin Evers 10,66, 2. Lynn Michelmann 11,93, 3. Yfke Nordmeyer (TSV Asendorf) 12,19. Hochsprung: 1. Carolin Evers 1,46, 2. Lynn Michelmann 1,40, 3. Yfke Nordmeyer 1,32. Weitsprung: 1. Lynn Michelmann 4,71, 2. Carolin Evers 4,68, 3. Yfke Nordmeyer 3,97

Männliche Jugend U12

M11: 45 Meter: 1. Maximo Hesse (TSV Asendorf) 7,65, 2. Kilian Loock (FTSV Jahn Brinkum) 7,82, 3. Ruven Schlottke (LC Hansa Stuhr) 8,06. Weitsprung: 1. Kilian Loock 3,84, 2. Maximo Hesse 3,59, 3. Julius Schmidt (TuS Sulingen) 3,29. M 10: 45 Meter: 1. Johannes Wilhelm 7,53, 2. Joris Brackmann (LC Hansa Stuhr) 7,62, 3. Lias Ripke (TuS Sulingen) 7,92. Weitsprung: 1. Johannes Wilhelm 3,90, Arne Lammers (TuS Syke) 3,31. 3. Lukas Achtermann (FTSV Jahn Brinkum) 3,11

Weibliche Jugend U12

W11: 45 Meter: 1. Zoe Bergmann und Johanna Westphal (beide FTSV Jahn Brinkum) 7,38, 3. Sofia Bensing (FTSV Jahn Brinkum) 7,47. Weitsprung: 1. Johanna Westphal 4,15, 2. Zoe Bergmann 3,94, 3. Lina Madita Heidemann (LC Hansa Stuhr) 3,90. W 10: 50 Meter: 1. Amelie Roddewig (LC Hansa Stuhr) 8,24, 2. Merle Ruff (TuS Syke) 8,33, 3. Mirijam Ibrahim (TSV Asendorf) 8,57. Weitsprung: 1. Amelie Roddewig 3,52, 2. Vivien Wäsch (LC Hansa Stuhr) 3,52, 3. Helen Blumenthal (TuS Syke) 3,28 CGO