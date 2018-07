Die Stuhrer um Fabian Bischoff (rechts) scheuen keinen Zweikampf – finden aber stets faire Lösungen. (Jonas Kako)

Stuhr/Landkreis Diepholz. Sportlich waren die Fußballer des TV Stuhr in der vergangenen Saison das Maß aller Dinge in der Bezirksliga. Doch auch niedersachsenweit zählten sie zur absoluten Spitze – dann nämlich, wenn es um faires Verhalten auf und neben dem Platz ging: Unter 982 von der 1. Bundesliga bis zu den Kreisligen bewerteten Mannschaften belegte das Team des Trainerduos Christian Meyer und Stephan Stindt den zweiten Platz im VGH-Fairness-Cup – das i-Tüpfelchen auf einer Saison, in der sich das Team nicht nur in Bezug auf die Punktausbeute meisterlich präsentierte. Damit thront der TVS an der Spitze des fairsten Kreises ganz Niedersachsens.

Stephan Stindt ist ganz ehrlich: „Wir hatten mal so ein bisschen geschaut, wie es in den anderen Ligen aussieht. Da war uns schon fast klar, dass wir unter den Top-Mannschaften landen werden“, überraschte ihn die Kunde vom zweiten Platz in ganz Niedersachsen nicht komplett. Nur 24 Gelbe Karten in 30 Spielen sammelten die Stuhrer, die ohne Platzverweis auskamen. „Es ist schon so, dass wir darauf achten, wie wir uns präsentieren“, erklärt Stindt. Dabei sei es aber nicht das oberste Gebot, sich für die Fairnesswertung zurückzuhalten. „Wir wollen ein tolles Spiel abliefern, wir wollen Zweikämpfe führen und wir wollen Zweikämpfe gewinnen. Aber fair“, macht der Trainer die Mischung deutlich, mit der das Team auftrumpft – hart, aber herzlich präsentierten sich die Stuhrer.

Emotionen, das wissen auch die Stuhrer, gehören zum Fußball dazu. „Aber man muss sich auch unter Kontrolle haben“, bringt es für Stindt nichts, an der Seitenlinie oder auf dem Platz völlig aus der Haut zu fahren. Gelbe Karten wegen Meckerns oder wegen Unsportlichkeiten sind in Stuhr nicht gern gesehen – und letztlich nur Futter für die Mannschaftskasse. „Im Spiel helfen sie dir nicht weiter.“

Auch die Mannschaft hat das verinnerlicht. Seit Jahren sind die Stuhrer vorne dabei in der Fairnesswertung. In den vergangenen drei Spielzeiten haben sie in der Bezirksliga nur einen Platzverweis kassiert. Fairness ist zum Stuhrer Markenzeichen geworden. Auch als es im Aufstiegsrennen noch eng zuging, ließ sich der TVS nicht vom Kurs abbringen. Nur zweimal wurde es etwas ruppiger, als gegen Twistringen vier und gegen die U23 des TuS Sulingen fünf Spieler verwarnt wurden. „Wenn man das bedenkt, ist es toll, wie sich die Mannschaft den Rest der Saison verkauft hat“, sagt Stindt mit Blick auf die 19 Gelben Karten in den anderen 28 Partien.

Der Neu-Landesligist löst einen Nachbarklub als fairste Mannschaft des Kreises ab: Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst war in den vergangenen beiden Jahren sogar niedersächsischer Gesamtsieger. Im Jahr 2011 gewann der SV Heiligenfelde den Wettbewerb, der zur Saison 1992/1993 ins Leben gerufen wurde. Dieses Jahr ist der Gesamtsieger der Kreisliga-Absteiger SC Uchte II aus dem Fußballkreis Nienburg mit 19 Gelben Karten und einer Gelb-Roten Karte in 30 Spielen.

Minimaler Rückstand auf Platz eins

Im VGH-Fairness-Cup werden Gelbe Karten mit je einem, Gelb-Rote Karten mit je drei und Rote Karten mit je fünf Strafpunkten geahndet, zusätzlich schlagen Sportgerichtsurteile oder auch das Nichtantreten von Mannschaften mit zehn Zählern zu Buche. Die Summe der Strafpunkte geteilt durch die Anzahl der Saisonspiele ergibt den Fairness-Quotienten. Dieser beträgt bei der Uchter Reserve 0,733 Punkte und ist damit minimal besser als der Stuhrer Quotient von 0,8. Als Zweiter von insgesamt 982 Teams von der 1. Bundesliga bis zur Kreisliga darf sich Stuhr auf ein Heimspiel von Hannover 96 mit anschließender Mannschaftsfeier freuen.

Die Stuhrer führen den fairsten Kreis ganz Niedersachsens an. Die Mannschaften aus Diepholz schnitten im Vergleich der 40 Kreise am besten ab. Die 29 Mannschaften erreichten einen Durchschnittsquotienten von 2,08. Das unfairste Team ist der Barnstorfer SV (Quotient: 2,8), der als 756. immer noch ein ganzes Stück vom Ende des Rankings entfernt ist. So eroberten die Fußballer der Region die Spitze des Kreisvergleichs, die sie im Vorjahr an Bentheim verloren hatten, wieder zurück. „Das macht mich wirklich stolz“, freute sich Kreisvorsitzender Andreas Henze.

Er führt diesen Erfolg unter anderem auf die gute Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und den Fußballkreis-Verantwortlichen zurück. „Hier wollen alle miteinander arbeiten“, sieht er einen großen Zusammenhalt. Auch aus Schiedsrichtersicht weiß der Bassumer zu schätzen, wie fair es auf den Sportplätzen zugeht. „Es gibt sehr wenige Spieler, die immer wieder auffällig sind.“ Die Kommunikation zwischen Schiedsrichtern, Spielern und Verantwortlichen sei sehr offen. „Sie findet auf einer Ebene statt. Alle versuchen gemeinsam, miteinander zu arbeiten.“

Dass mit Stuhr ein Meister im Kreisgebiet ganz vorne und niedersachsenweit auf Rang zwei ist, begeistert Henze: „Das zeigt, dass Erfolg und Fairness keine Gegensätze sind.“ Das ist ein Trend der vergangenen Saison: Zehn Meister haben auch die Fairnesswertung ihrer Liga gewonnen.